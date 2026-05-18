Eurovision: Η πρώτη συνεργασία της νικήτριας Dara με Έλληνα καλλιτέχνη

«Η φωνή της πλησιάζει πάρα πολύ της Rihanna» λέει ο Livin R.

Livin R: «Είχαμε συνεργαστεί με την Dara το 2019»/ SKAI

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Βουλγάρα τραγουδίστρια Dara κέρδισε τη Eurovision με το τραγούδι "Bangaranga", συνεργαζόμενη με τον Δημήτρη Κοντόπουλο και τη Βικτώρια Χαλκίτη.
  • Η Dara έχει συνεργαστεί με την Panik Records και το 2019 κυκλοφόρησε το κομμάτι "Bye Bye" με τον DJ Living R.
  • Ο DJ Living R επαίνεσε την Dara για το ταλέντο και την επαγγελματική της στάση, συγκρίνοντάς την με τη Rihanna.
  • Η Dara είναι γνωστή για την ευχάριστη προσωπικότητά της και την ικανότητά της να χορεύει και να τραγουδά ταυτόχρονα.
  • Ο DJ Living R εξέφρασε την επιθυμία να συνεργαστεί ξανά με την Dara στο μέλλον.

Η Βουλγάρα Dara που κέρδισε τη φετινή Eurovision λατρεύει την Ελλάδα και περνάει μεγάλα διαστήματα του χρόνου της στη χώρα μας. Μάλιστα, φέτος ένωσε τις δυνάμεις της στο νικητήριο τραγούδι «Bangaranga» με τον Δημήτρη Κοντόπουλο και τη Βικτώρια Χαλκίτη.

Eurovision: «Είναι απίστευτο, σ’ αυτό το ταξίδι έμεινα στη σωστή πλευρά»

Κάτι που δε γνωρίζαμε ωστόσο είναι ότι η τραγουδίστρια συνεργάζεται και με την Panik Records και το 2019 είχε κυκλοφορήσει το τραγούδι «Bye Bye», με τον Έλληνα παραγωγό και DJ Living R και τον Νoisy.

Xθες, Κυριακή 17/5 η εκπομπή «Weekend Live» , φιλοξένησε τον DJ Livin R, ο οποίος μίλησε για τη συνεργασία του με την Dara.

«Είμαι πολύ περήφανος, πάρα πολύ περήφανος. Γιατί αυτό το κορίτσι μαζί με τον Παναγιώτη Λουλουργά, που είναι ο διευθυντής της Panik στο ξένο ρεπερτόριο, την είχαμε πιστέψει από την πρώτη στιγμή. Είναι ένα πλάσμα όπως το είδατε. Υπερβολικά ταλαντούχο. Η φωνή της θα έλεγα ότι πλησιάζει πάρα πολύ της Rihanna. Σαν χορεύτρια είναι εξαιρετική, είναι επαγγελματίας χορεύτρια και γι’ αυτό και φάνηκε και πιστεύω ότι ένα από τα σημεία που κέρδισε ήτανε γιατί μπορούσε και χόρευε και τραγουδούσε χωρίς να χάνει την ανάσα της», είπε ο DJ Livin R.

«Το 2018 μάλλον που γνωριστήκαμε εμείς ήταν 19 χρονών. Ήταν πολύ μικρή ακόμα. Φαινόταν εν τω μεταξύ το πόσο αστέρι θα ‘τανε. Η κοπελιά δούλεψε πάρα πολύ, σκεφτείτε ότι το κομμάτι, το κυκλοφορήσαμε το 2019 και απ’ το 2018 τον Γενάρη μέχρι το 2019 τον Φλεβάρη δουλεύαμε αυτό το κομμάτι. Ήθελε (σ.σ. να επιβλέπει) την κάθε λεπτομέρεια, να μην ξεφύγει τίποτα. Και αφού τελείωσε και το βίντεο κλιπ τότε κυκλοφόρησε το κομμάτι, σε Ελλάδα και Βουλγαρία», πρόσθεσε.

«Της έστειλα συγχαρητήρια και το αστείο της υπόθεσης – αυτό που λέγαμε τώρα και με τον μάνατζερ, με τον Παναγιώτη Λουλουργά – ήταν ότι φέτος κατέθεσα κομμάτι πέρασε στη δεκάδα στον εθνικό τελικό και με έψαχνε. Είχε έρθει στην Ελλάδα και με έψαχνε να συναντηθούμε. Σαν προσωπικότητα είναι “don’t worry, be happy”. Πάντα χαρούμενη. Πάντα χαρούμενη, δεν μπορείς να το πιστέψεις αυτό το πράγμα, πάντα χαρούμενη. Πάντα με το χαμόγελο» ανέφερε, προσθέτοντας: «Θα ήθελα να ξανασυνεργαστούμε, δεν το συζητάμε. Γιατί είναι επαγγελματίας, έχει υπέροχη φωνή και υποστηρίζει αυτό που κάνει».

Το video clip τους:

