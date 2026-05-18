Αλέξης Τσίπρας: Ανακοινώνει νέο κόμμα στις 26 Μαΐου - Το βίντεο που ανέβασε

«Ούτε νωρίς, ούτε αργά. Τώρα είναι η ώρα» - Η ανακοίνωση στα social

Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
  • Ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει το νέο του κόμμα στις 26 Μαΐου.
  • Η ανακοίνωση θα γίνει στο Θησείο, με φόντο την Ακρόπολη και παρουσία στενών συνεργατών.
  • Η προγραμματική διακήρυξη θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο μετά την παρουσίαση του κόμματος.
  • Αρχικά, η ανακοίνωση ήταν προγραμματισμένη για τον Ιούνιο ή Σεπτέμβριο, αλλά οι πολιτικές εξελίξεις επιτάχυναν τη διαδικασία.
  • Το όνομα του κόμματος θα παραπέμπει σε Αριστερά, Οικολογία και Σοσιαλδημοκρατία.

Στις 26 Μαΐου θα ανακοινώσει το νέο του κόμμα Αλέξης Τσίπρας, όπως προανήγγειλε ο ίδιος μέσα από τα social media

Το «μανιφέστο» Τσίπρα για την «κυβερνώσα Αριστερά της νέας εποχής»

«Ούτε νωρίς, ούτε αργά. Τώρα είναι η ώρα», αναφέρει στην ανάρτησή του ο πρώην πρωθυπουργός. 

Το Σάββατο, ο Αλέξης Τσίπρας είχε κάνει μια ανάρτηση που έλεγε: «Τον Μάρτη ήταν νωρίς» και την Κυριακή έκανε ακόμα μια ανάρτηση που έγραφε: «Τον Σεπτέμβρη θα είναι αργά…».

O Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει το νέο του κόμμα στις 26 Μαΐου - Eurokinissi

Σήμερα λοιπόν με μια νέα ανάρτηση προανήγγειλε την ανακοίνωση του νέου κόμματός του. Με βίντεο AI, εμφανίζονται δύο παιδιά αγκαλιασμένα που φορούν ποδοσφαιρικές φανέλες. Η μία έχει τον αριθμό 26 και η άλλη τον αριθμό 5.

Σύμφωνα με πληροφορίες το νέο κόμμα θα ανακοινωθεί στο Θησείο, με φόντο την Ακρόπολη κι έχοντας στο πλευρό του στενούς συνεργάτες και πρόσωπα της νέας του ομάδας. 

Μετά την παρουσίαση του νέου κόμματος, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο η προγραμματική διακήρυξη. Ο αρχικός σχεδιασμός ήταν το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να ανακοινωθεί τέλη Ιουνίου ή ακόμα και τον Σεπτέμβριο, όμως οι πολιτικές εξελίξεις επίσπευσαν τις κινήσεις του. 

Όσον αφορά στο όνομα του κόμματος, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει επιλεγεί και θα παραπέμπει σε έναν ευρύτερο πολιτικό χώρο με αναφορές στην Αριστερά, την Οικολογία και στη Σοσιαλδημοκρατία. 

