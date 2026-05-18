Ρεπορτάζ για την ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα - Βίντεο ΑΝΤ1

Στις 26 Μαΐου θα ανακοινώσει το νέο του κόμμα Αλέξης Τσίπρας, όπως προανήγγειλε ο ίδιος μέσα από τα social media.

«Ούτε νωρίς, ούτε αργά. Τώρα είναι η ώρα», αναφέρει στην ανάρτησή του ο πρώην πρωθυπουργός.

Το Σάββατο, ο Αλέξης Τσίπρας είχε κάνει μια ανάρτηση που έλεγε: «Τον Μάρτη ήταν νωρίς» και την Κυριακή έκανε ακόμα μια ανάρτηση που έγραφε: «Τον Σεπτέμβρη θα είναι αργά…».

O Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει το νέο του κόμμα στις 26 Μαΐου - Eurokinissi

Σήμερα λοιπόν με μια νέα ανάρτηση προανήγγειλε την ανακοίνωση του νέου κόμματός του. Με βίντεο AI, εμφανίζονται δύο παιδιά αγκαλιασμένα που φορούν ποδοσφαιρικές φανέλες. Η μία έχει τον αριθμό 26 και η άλλη τον αριθμό 5.

Σύμφωνα με πληροφορίες το νέο κόμμα θα ανακοινωθεί στο Θησείο, με φόντο την Ακρόπολη κι έχοντας στο πλευρό του στενούς συνεργάτες και πρόσωπα της νέας του ομάδας.

Μετά την παρουσίαση του νέου κόμματος, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο η προγραμματική διακήρυξη. Ο αρχικός σχεδιασμός ήταν το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να ανακοινωθεί τέλη Ιουνίου ή ακόμα και τον Σεπτέμβριο, όμως οι πολιτικές εξελίξεις επίσπευσαν τις κινήσεις του.

Όσον αφορά στο όνομα του κόμματος, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει επιλεγεί και θα παραπέμπει σε έναν ευρύτερο πολιτικό χώρο με αναφορές στην Αριστερά, την Οικολογία και στη Σοσιαλδημοκρατία.