1% Club: Η ερώτηση που δε γινόταν να μην απαντήσει η Κατερίνα Γερονικολού

«Αν έκανα λάθος, θα έτρωγα παντόφλα στο σπίτι», σχολίασε με χιούμορ

17.05.26 , 23:25 1% Club: Η ερώτηση που δε γινόταν να μην απαντήσει η Κατερίνα Γερονικολού
Μια ερώτηση που θεωρητικά έμοιαζε εύκολη, στην πράξη αποδείχθηκε πραγματικός «γρίφος», αφού «έκαψε» όχι έναν, ούτε δύο, αλλά 14 παίκτες.

Στον πίνακα εμφανίστηκαν τρία ψάρια διαφορετικού μεγέθους, με την ερώτηση να γράφει: «Τρεις ψαράδες ισχυρίζονται πως έπιασαν το μεγαλύτερο ψάρι. Ποιος όμως λέει την αλήθεια;».

1% Club: Ο Πατρινός έλεγε τελικά την αλήθεια

Παρότι η σωστή απάντηση φαινόταν αρκετά προφανής, πολλοί διαγωνιζόμενοι μπερδεύτηκαν. Ανάμεσά τους, πάντως, δεν ήταν η Κατερίνα Γερονικολού, η οποία αποκάλυψε πως έχει αποκτήσει… ειδικές γνώσεις γύρω από το ψάρεμα χάρη στον άνθρωπο που γνωρίζει το αντικείμενο καλύτερα από όλους.

Αυτός δεν είναι άλλος από τον σύντροφό της, Γιάννη Τσιμιτσέλη. «Αν έκανα λάθος σε αυτή την ερώτηση, νομίζω ότι θα έτρωγα παντόφλα στο σπίτι», σχολίασε με χιούμορ η ηθοποιός, προκαλώντας γέλια στο πλατό.

Κατερίνα Γερονικολού: Η χιουμοριστική αναφορά στον Γιάννη Τσιμτσιτσέλη

«Έχει μπλέξει, το έχετε καταλάβει έτσι;» πρόσθεσε στο ίδιο ύφος ο Πέτρος Πολυχρονίδης, απευθυνόμενος στο κοινό.

Στη συνέχεια, η Κατερίνα Γερονικολού αποκάλυψε και το πιο συνηθισμένο… ψαράδικο «φούσκωμα» του Γιάννη Τσιμιτσέλη. «Πάντα όταν είναι 2,5 κιλά το ψάρι, θα πει 2,800. Υπάρχει μια μικρή στρογγυλοποίηση προς τα πάνω», ανέφερε χαρακτηριστικά, χαρίζοντας μία από τις πιο απολαυστικές στιγμές της βραδιάς.

