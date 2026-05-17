Επίθεση με drones κοντά σε πυρηνικό σταθμό στα Εμιράτα

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας εκφράζει σοβαρή ανησυχία

Πρώτη Δημοσίευση: 17.05.26, 20:20
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Επίθεση με drones σημειώθηκε κοντά σε πυρηνικό σταθμό στο Άμπου Ντάμπι.
  • Τρία drones εισήλθαν στον εναέριο χώρο, δύο αναχαιτίστηκαν, το τρίτο πλήγωσε ηλεκτρική γεννήτρια.
  • Προκλήθηκε πυρκαγιά, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο, χωρίς διαρροή ραδιενέργειας.
  • Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για την προέλευση των drones και τις συνθήκες της επίθεσης.
  • Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας εκφράζει ανησυχία και παρακολουθεί την κατάσταση.

Συναγερμός σήμανε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά από επίθεση με drones κοντά σε πυρηνική εγκατάσταση στο Άμπου Ντάμπι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τρία drones εισήλθαν στον εναέριο χώρο των Εμιράτων από την κατεύθυνση των δυτικών συνόρων. Τα δύο εξ αυτών αναχαιτίστηκαν από τις δυνάμεις αεράμυνας, ωστόσο το τρίτο κατάφερε να διαπεράσει την άμυνα και να πλήξει ηλεκτρική γεννήτρια έξω από την εσωτερική περίμετρο του πυρηνικού σταθμού Αλ Ντάφρα.

Από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές.

Οι αρχές των Εμιράτων διαβεβαιώνουν πως δεν υπάρχει διαρροή ραδιενέργειας, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για την ακριβή προέλευση των drones και τις συνθήκες της επίθεσης.

Την ίδια ώρα, ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας εκφράζει σοβαρή ανησυχία για το περιστατικό και παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην περιοχή.

