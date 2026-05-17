Ανακαινίζω 2026: Πότε Ανοίγουν Οι Αιτήσεις

Μετά το καλοκαίρι θα ξεκινήσει στην πράξη το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω 2026», καθώς οι οριστικές αιτήσεις για επιδότηση ανακαίνισης κατοικιών θα ανοίξουν από την 1η Σεπτεμβρίου 2026, παρότι η πλατφόρμα προελέγχου θα τεθεί σε λειτουργία στα τέλη Μαΐου μέσω του gov.gr.

Το πρόγραμμα αφορά ιδιοκτήτες κλειστών κατοικιών και προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και τις 36.000 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι το ακίνητο θα επιστρέψει στην αγορά μακροχρόνιας μίσθωσης.

Τι ανοίγει στα τέλη Μαΐου για το «Ανακαινίζω 2026»

Η πρώτη φάση του προγράμματος αφορά τον προέλεγχο των ενδιαφερόμενων ιδιοκτητών. Μέσω της ειδικής πλατφόρμας οι πολίτες θα μπορούν να διαπιστώσουν αν πληρούν τα βασικά κριτήρια επιλεξιμότητας, όπως τα εισοδηματικά όρια και τα στοιχεία του ακινήτου.

Παράλληλα, θα ξεκινήσει η διαδικασία προετοιμασίας των απαραίτητων δικαιολογητικών, ώστε οι αιτήσεις χρηματοδότησης να είναι έτοιμες όταν ανοίξει επίσημα το πρόγραμμα την 1η Σεπτεμβρίου.

Δες ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr