Οι ερωτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 18/5/2026 - 24/5/2026

Έντονη κινητικότητα, απρόοπτα και μια πολύ διαφορετική ερωτική ενέργεια

Αση Μπήλιου: Οι Ερωτικές Προβλέψεις Της Εβδομάδας 18/5/2026
Η εβδομάδα αυτή έχει έντονη κινητικότητα, απρόοπτα και μια πολύ διαφορετική ερωτική ενέργεια από αυτή που είχαμε τις προηγούμενες εβδομάδες.

Από τις 18/052026 με τη σύνοδο Ερμή-Ουρανού στους Διδύμους αρχίζουν να εμφανίζονται ξαφνικές εξελίξεις, ανατροπές, γρήγορες γνωριμίες, απρόβλεπτα μηνύματα και καταστάσεις που μπορούν να αλλάξουν μέσα σε λίγες ώρες το κλίμα σε μια σχέση ή σε μια ερωτική κατάσταση. Η αίσθηση αυτή γίνεται ακόμη πιο έντονη μετά τις 21/05/2026, όταν ο Ήλιος περνά στους Διδύμους, και κορυφώνεται στις 22/05/2026 με τη σύνοδο Ήλιου-Ουρανού, φέρνοντας έντονη ανάγκη για ελευθερία, ενθουσιασμό και νέες εμπειρίες. Είναι μια περίοδος που ευνοεί τις νέες επαφές, τις τυχαίες συναντήσεις, τις συζητήσεις που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα και τις γνωριμίες που ξεκινούν ξαφνικά, σχεδόν σαν έναν «ηλεκτρισμό». Κάποιοι μπορεί να νιώσουν ότι βαριούνται εύκολα τη ρουτίνα και αναζητούν περισσότερο ενθουσιασμό, ελευθερία και πνευματική διέγερση μέσα στις σχέσεις. 

Από τις 19/05/2026 αλλάζει σημαντικά η ερωτική ενέργεια, καθώς ο Άρης περνά στον Ταύρο και η Αφροδίτη στον Καρκίνο. Ο Άρης στον Ταύρο κάνει την επιθυμία πιο αισθησιακή, σταθερή και σωματική. Μπορεί να μην βιάζεται, αλλά όταν θέλει κάτι, το διεκδικεί με επιμονή. Η Αφροδίτη στον Καρκίνο μαλακώνει το κλίμα και φέρνει ανάγκη για τρυφερότητα, φροντίδα, οικειότητα και συναισθηματική ασφάλεια. Το εξάγωνο που σχηματίζουν την ίδια ημέρα είναι ίσως η πιο ερωτική όψη του μήνα, γιατί ενώνει την ερωτική έλξη, το πάθος και την επιθυμία με το τρυφερό συναίσθημα. Μπορεί να φέρει όμορφες συναντήσεις, πιο ζεστές στιγμές σε υπάρχουσες σχέσεις, επαναπροσέγγιση με κάποιο πρόσωπο ή μια γνωριμία που έχει και χημεία και συναισθηματικό ενδιαφέρον.

Στις 20/05/2026, το τρίγωνο Ερμή-Πλούτωνα δίνει βάθος στις συζητήσεις. Δεν μένουμε μόνο στο επιφανειακό φλερτ, αλλά μπορεί να ειπωθούν πράγματα πιο ουσιαστικά, να γίνουν εξομολογήσεις ή να αποκαλυφθεί τι πραγματικά συμβαίνει πίσω από μια συμπεριφορά. Είναι καλή στιγμή για να ανοίξει μια κουβέντα που θέλει ειλικρίνεια, είτε αφορά μια σχέση που περνά φάση επαναπροσδιορισμού είτε ένα νέο ενδιαφέρον που αρχίζει να γίνεται πιο έντονο. Ωστόσο η εβδομάδα δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρη, γιατί στις 22/05 η Αφροδίτη σχηματίζει τετράγωνο με τον Ποσειδώνα. Αυτό φέρνει ρομάντζο, νοσταλγία και φαντασία, αλλά μπορεί να φέρει και εξιδανίκευση, μπερδέματα ή προσδοκίες που δεν βασίζονται πλήρως στην πραγματικότητα.

Έτσι, η εβδομάδα μπορεί να φέρει πολύ όμορφες ερωτικές στιγμές, αλλά θέλει και προσοχή στο τι πιστεύουμε και τι μας δείχνουν πραγματικά οι άλλοι. Μπορεί να υπάρξει ένα μήνυμα που ενθουσιάζει, μια συνάντηση που ανατρέπει τα δεδομένα ή μια ερωτική έλξη που ξυπνά ξαφνικά, όμως καλό είναι να μη βιαστούμε να βγάλουμε τελικά συμπεράσματα.

Το βράδυ της Παρασκευής 22/05/2026, το εξάγωνο Ερμή-Κρόνου βοηθά να μπουν τα πράγματα σε μια πιο σοβαρή βάση. Μια συζήτηση μπορεί να ξεκαθαρίσει προθέσεις, να βάλει όρια ή να δείξει αν κάτι έχει προοπτική. Είναι λοιπόν μια εβδομάδα με φλερτ, ηλεκτρισμό και συναίσθημα, αλλά και με την ανάγκη να ξεχωρίσουμε το αληθινό ενδιαφέρον από την απλή γοητεία της στιγμής.

