Νέα τραγωδία στις Μαλδίβες: Νεκρός δύτης των ειδικών δυνάμεων

Συμμετείχε στις έρευνες για την ανάσυρση των σορών των Ιταλών δυτών

Κοσμος
Νεκρός δύτης των Ειδικών Δυνάμεων στις Μαλδίβες κατά τη διάρκεια των ερευνών για τον εντοπισμό των σορών των 4 Ιταλών δυτών - Βίντεο Mega

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αναστολή ερευνών για τους τέσσερις Ιταλούς δύτες μετά τον θάνατο του Μοχάμεντ Μαχούντι, μέλους των ειδικών δυνάμεων, λόγω αποσυμπίεσης.
  • Οι αρχές περιμένουν τρεις Φινλανδούς δύτες για αναθεώρηση της στρατηγικής αναζήτησης.
  • Οι Ιταλοί δύτες βρέθηκαν σε βάθος 50 μέτρων, υπερβαίνοντας το όριο των 30 μέτρων για ερασιτέχνες.
  • Η δραστηριότητα κατάδυσης δεν ήταν μέρος της προγραμματισμένης επιστημονικής αποστολής.
  • Η ιταλική πρεσβεία παρέχει βοήθεια στους επιβαίνοντες του σκάφους 'Duke of York', του οποίου η άδεια λειτουργίας αναστάλθηκε.

Μια νέα τραγωδία συγκλονίζει τις Μαλδίβες, καθώς οι αρχές ανακοίνωσαν την αναστολή των ερευνών για τον εντοπισμό και την ανάσυρση των τεσσάρων Ιταλών δυτών, μετά τον θάνατο δύτη των ειδικών δυνάμεων που συμμετείχε στις έρευνες. 

Ο εκπρόσωπος του Προέδρου των Μαλδίβων, Μοχάμεντ Χουσεΐν Σαρίφ, ανακοίνωσε πως η αναζήτηση αναστέλλεται μετά τον θάνατο του Μοχάμεντ Μαχούντι, μέλους της Εθνικής Αμυντικής Δύναμης των Μαλδίβων, ο οποίος έχασε τη ζωή του, λόγω αποσυμπίεσης μετά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο της πρωτεύουσας. 

 

 

Οι αρχές αναμένουν την άφιξη τριών Φινλανδών δυτών, ειδικών στην κατάδυση σε μεγάλα βάθη και σε σπήλαια, προκειμένου να αναθεωρήσουν τη στρατηγική αναζήτησής των Ιταλών δυτών. 

Ο Μαχούντι κηδεύτηκε χθες το βράδυ με στρατιωτικές τιμές σε κηδεία στην οποία παρέστη ο Πρόεδρος της χώρας. Ο δύτης ήταν μέλος της ομάδας που είχε ενημερώσει τον πρόεδρο για το σχέδιο διάσωσης όταν επισκέφθηκε τον τόπο των ερευνών την Παρασκευή. 

«Ο θάνατος καταδεικνύει τη δυσκολία της αποστολής», είπε ο Σαρίφ.

Οι κακές καιρικές συνθήκες έχουν επανειλημμένα παρεμποδίσει τις προσπάθειες διάσωσης.

Στις επιχειρήσεις αναζήτησης το Σάββατο συμμετείχαν οκτώ ντόπιοι δύτες που εργάστηκαν σε βάρδιες για να εντοπίσουν τους αγνοούμενους Ιταλούς. Οι αρχικές ομάδες είχαν ήδη καταδυθεί για να εντοπίσουν και να σημαδέψουν την είσοδο του συστήματος σπηλαίων όπου εξαφανίστηκαν οι Ιταλοί. Η αιτία των θανάτων εξακολουθεί να διερευνάται.

Η ομάδα των πέντε δυτών από την Ιταλία πιστεύεται ότι βρήκε τραγικό θάνατο ενώ εξερευνούσε ένα σπήλαιο σε βάθος περίπου 50 μέτρων στο ατόλ Βαάβου την Πέμπτη. Υπενθυμίζεται ότι το όριο για ερασιτεχνικές καταδύσεις στις Μαλδίβες είναι τα 30 μέτρα.

H Μόνικα Μοντεφαλκόνε / Instagram (montefalcone_monica)

Σύμφωνα με την κυβέρνηση των Μαλδιβών, τα θύματα έχουν ταυτοποιηθεί ως η Μόνικα Μοντεφάλκονε, αναπληρώτρια καθηγήτρια οικολογίας στο Πανεπιστήμιο της Γένοβας, η κόρη της, Τζιόρτζια Σομμακάλ, ο θαλάσσιος βιολόγος Φεντερίκο Γκουαλτιέρι, η ερευνήτρια Μυριέλ Οντενίνο και ο εκπαιδευτής καταδύσεων Τζιανλούκα Μπενεντέτι.

 

 

Η σορός του Μπενεντέτι ανασύρθηκε την Πέμπτη. Βρέθηκε κοντά στην είσοδο της σπηλιάς και οι αρχές πιστεύουν ότι οι υπόλοιποι τέσσερις είχαν εισέλθει στη σπηλιά.

Η Μοντεφαλκόνε και η Οντενίνο βρίσκονταν στις Μαλδίβες στο πλαίσιο επίσημης επιστημονικής αποστολής για την παρακολούθηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και τη μελέτη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη βιοποικιλότητα των τροπικών περιοχών, ανέφερε το Πανεπιστήμιο της Γένοβας σε δήλωση την Παρασκευή.

Η Τζόρτζια Σομακάλ / Instagram (giorgia_sommacal)

Ωστόσο, η δραστηριότητα καταδύσεων κατά τη διάρκεια της οποίας συνέβη το θανατηφόρο ατύχημα δεν ήταν μέρος της προγραμματισμένης έρευνας και «πραγματοποιήθηκε ιδιωτικά», ανέφερε. Η δήλωση ανέφερε επίσης ότι τα άλλα δύο θύματα – ο φοιτητής Sommacal και η πρόσφατη απόφοιτη Gualtieri – δεν συμμετείχαν στην επιστημονική αποστολή.

Ο Carlo Sommacal, σύζυγος της Montefalcone και πατέρας της Giorgia, εξέφρασε αμφιβολίες για το ατύχημα, λέγοντας ότι «κάτι πρέπει να συνέβη εκεί κάτω», δεδομένης της εκτεταμένης εμπειρίας της συζύγου και της κόρης του.

H Μουριέλ Οντενίνο / Facebook (Muriel Oddenino)

Μιλώντας στην ιταλική τηλεόραση, περιέγραψε τη Montefalcone ως μια προσεκτική και εξαιρετικά πειθαρχημένη δύτρια που δεν θα έβαζε ποτέ σε κίνδυνο την κόρη της ή άλλους συναδέλφους της.

Η κατάδυση σε σπήλαια είναι μια εξαιρετικά τεχνική και επικίνδυνη δραστηριότητα που απαιτεί εξειδικευμένη εκπαίδευση, εξοπλισμό και αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας. Οι κίνδυνοι αυξάνονται απότομα σε περιβάλλοντα όπου οι δύτες δεν μπορούν να ανέβουν ευθεία προς τα πάνω και σε βάθος, ιδιαίτερα όταν οι συνθήκες είναι δυσμενείς. Οι ειδικοί λένε ότι είναι εύκολο να αποπροσανατολιστεί κανείς ή να χαθεί μέσα στα σπήλαια, ιδιαίτερα καθώς τα σύννεφα ιζημάτων μπορούν να μειώσουν δραστικά την ορατότητα.

O Φεντερίκο Γκουαλτιέρι Facebook (Federico Gualtieri)

Η κατάδυση στα 50 μέτρα υπερβαίνει επίσης το μέγιστο βάθος που συνιστούν οι περισσότεροι μεγάλοι και αναγνωρισμένοι οργανισμοί πιστοποίησης καταδύσεων για τους ερασιτέχνες, καθώς τα βάθη άνω των 40 μέτρων (131 πόδια) θεωρούνται τεχνική κατάδυση και απαιτούν εξειδικευμένη εκπαίδευση και εξοπλισμό.

Το ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι η σπηλιά χωρίζεται σε τρεις μεγάλες αίθουσες που συνδέονται με στενά περάσματα. Οι ομάδες διάσωσης εξερεύνησαν δύο από τις τρεις αίθουσες την Παρασκευή, αλλά η έρευνα περιορίστηκε λόγω ανησυχιών σχετικά με το οξυγόνο και την αποσυμπίεση.

Τζιανλούκα Μπενεντέτι

Ιταλοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι περίπου 20 άλλοι Ιταλοί που συμμετείχαν στην ίδια αποστολή επί του σκάφους «Duke of York» ήταν ασφαλείς. Η ιταλική πρεσβεία στο Κολόμπο παρείχε βοήθεια στους επιβαίνοντες και είχε επικοινωνήσει με τον Ερυθρό Ημισέληνο, ο οποίος προσφέρθηκε να αποστείλει εθελοντές για να προσφέρουν ψυχολογική υποστήριξη.

Το Υπουργείο Τουρισμού των Μαλδιβών δήλωσε ότι ανέστειλε την άδεια λειτουργίας του «Duke of York» εν αναμονή της διεξαγωγής έρευνας.

