Οι πρώτες δηλώσεις του Akyla μετά την κατάκτηση της 10ης θέση στη Eurovision 2026

Ανατροπές και εκπλήξεις επιφύλασσε η Eurovision 2026, με τα προγνωστικά να διαψεύδονται πλήρως και αρκετά από τα μεγάλα φαβορί να μένουν χαμηλότερα από το αναμενόμενο στη βαθμολογία, ανάμεσά τους και ο Akylas με το «Ferto».

Μεγάλη νικήτρια της φετινής διοργάνωσης αναδείχθηκε η Βουλγαρία, ενώ την πρώτη τριάδα συμπλήρωσαν το Ισραήλ και η Ρουμανία, δύο συμμετοχές που λίγοι περίμεναν ότι θα φτάσουν τόσο ψηλά λίγες ώρες πριν τον τελικό. Η Ελλάδα κατέκτησε τελικά τη 10η θέση, ενώ η Κύπρος με το «Jalla» της Αντιγόνης ολοκλήρωσε την πορεία της στη 19η θέση.

Η ανακοίνωση των βαθμών των κριτικών επιτροπών έδωσε από νωρίς μια πρώτη εικόνα για την πορεία της ελληνικής συμμετοχής στον τελικό της Eurovision 2026. Ο Akylas, που εκπροσώπησε την Ελλάδα στη σκηνή της Βιέννης με το «Ferto», παρακολουθούσε μαζί με την αποστολή την εξέλιξη της βαθμολογίας, περιμένοντας να δει την ανταπόκριση των επιτροπών.

Καθώς περνούσε η διαδικασία και λίγο πριν ολοκληρωθεί η ανακοίνωση των ψήφων, έγινε φανερό πως η Ελλάδα δεν κατάφερνε να συγκεντρώσει τη δυναμική που χρειαζόταν για να διεκδικήσει μια θέση στην κορυφή. Με το τέλος της ψηφοφορίας των επιτροπών, το «Ferto» είχε συγκεντρώσει 73 βαθμούς, τοποθετώντας την Ελλάδα στη 12η θέση της σχετικής κατάταξης.

Παρά τη χαμηλότερη από τις προσδοκίες συγκομιδή, η ελληνική συμμετοχή έλαβε δύο 12άρια, από τη Σερβία και την Κύπρο, που έδειξαν ισχυρή στήριξη στον Akyla. Επιπλέον, Μολδαβία και Πολωνία χάρισαν από 8 βαθμούς στο ελληνικό τραγούδι, ενώ πόντοι ήρθαν και από αρκετές ακόμη χώρες.

Συγκεκριμένα, η Ελλάδα πήρε 6 βαθμούς από το Σαν Μαρίνο και το Μαυροβούνιο, 5 από το Ισραήλ, 4 από τη Σουηδία, ενώ Εσθονία και Αρμενία έδωσαν από 3 βαθμούς. Από 2 βαθμούς ήρθαν από Αυστραλία και Αλβανία, ενώ Αυστρία και Λετονία πρόσθεσαν από έναν βαθμό.

Η τελική εικόνα των επιτροπών άφησε την Ελλάδα στη 12η θέση με 73 βαθμούς, με όλα πλέον να κρίνονται στην ψήφο του κοινού. Το televoting αποδείχθηκε καθοριστικό, καθώς η Ελλάδα συγκέντρωσε ακόμη 147 βαθμούς από το κοινό και ολοκλήρωσε τον διαγωνισμό με 220 βαθμούς συνολικά, ανεβαίνοντας στη 10η θέση.

Στην ψηφοφορία του κοινού, η Βουλγαρία κυριάρχησε συγκεντρώνοντας 516 βαθμούς, ενώ ακολούθησαν η Ρουμανία με 232 και το Ισραήλ με 220. Η Κύπρος απέσπασε 34 βαθμούς από το televoting και ολοκλήρωσε τη βραδιά με συνολικά 75 βαθμούς.