Οι πρώτες δηλώσεις της Dara μετά τη νίκη της στη Eurovision - Βίντεο Star.gr

Η Dara με το «Bangaranga» πήρε την πρωτιά στη φετινή Eurovision, φέρνοντας για πρώτη φορά τη Βουλγαρία στην κορυφή του διάσημου μουσικού διαγωνισμού. Μετά τη νίκη της, εμφανώς συγκινημένη έκανε τις πρώτες της δηλώσεις στη συνέντευξη Τύπου και δεν έκρυψε τη χαρά, τον ενθουσιασμό και την ικανοποίηση για το αποτέλεσμα. Εκεί ήταν και το star.gr και οι απεσταλμένες του Αθανασία Βογιάρη και Αντωνία Παπαδοπούλου.

«Για μένα το πιο σημαντικό μέρος αυτού του ταξιδιού είναι ότι έμεινα στη σωστή πλευρά, με ανοιχτή την καρδιά μου. Είμαι ευγνώμων στον Θεό για όλα όσα μας έδωσε. Είναι απίστευτο! Είναι η πρώτη νίκη για τη Βουλγαρία στη Eurovision», είπε.

Εξέφρασε μάλιστα ένα ξεχωριστό «ευχαριστώ» στον σύζυγό της, αφού εκείνος ήταν, όπως είπε, που της έδωσε την ώθηση να λάβει τελικά μέρος στη Eurovision.

«Θέλω να ευχαριστήσω τον σύζυγό μου γιατί αυτός ήταν που με ώθησε να έρθω στη Eurovision. Στην αρχή δεν ήμουν σίγουρη αν θέλω να έρθω ή όχι, γιατί είχα άγχος και αμφιβολία για τον εαυτό μου και αυτός ήταν που, απλά με ώθησε και μου είπε, “Πρέπει να πας τώρα στη Eurovision, πρέπει να πας, πάρε το τηλέφωνό σου, πες τους ότι θα πας”. Εξαιτίας της οικογένειάς μου, εξαιτίας του, και όλης αυτής της αγάπης που έχω στον χρυσό κύκλο μου, γι' αυτό είμαι εδώ», είπε συγκινημένη.

Το Bangaranga βέβαια έχει και ελληνικό χρώμα, αφού δημιουργός του τραγουδιού είναι ο Δημήτρης Κοντόπουλος, ενώ στα φωνητικά ήταν η Βικτώρια Χαλκίτη.

Λίγο πριν τον μεγάλο τελικό ο Έλληνας δημιουργός, μιλώντας στο star.gr και την Αθανασία Βογιάρη δεν έκρυψε την αισιοδοξία του για την πορεία του τραγουδιού που φέρει την υπογραφή του.

«Η Dara είναι πάρα πολύ καλή. Τη βλέπω πάνω στη σκηνή πολύ άνετη, το νιώθει, είναι πολύ καλή με τις κάμερες, τραγουδάει πολύ καλά και χορεύει πολύ καλά, οπότε όλο έχει δέσει αυτή τη στιγμή. Είμαι πολύ χαρούμενος γι’ αυτό», είχε πει πριν από τη νίκη.

Μάλιστα είχε αποκαλύψει ότι στόχος της ομάδας του είναι η Βουλγαρία να βρίσκεται μέσα στη δεκάδα.

«Ο σκοπός μας σαν ομάδα, όταν ήρθε η Βουλγαρία και μας ζήτησε να αναλάβουμε όλο αυτό το project, ήταν πρώτα απ’ όλα να την περάσουμε στον τελικό και μετά να έχουμε ως στόχο τη δεκάδα. Μην ξεχνάτε ότι η Βουλγαρία είχε πολλά χρόνια να συμμετέχει στον διαγωνισμό, οπότε υπήρχε μία ευθύνη να το πετύχουμε αυτό», είχε δηλώσει και τελικά το «Bangaranga» δε βρέθηκε μόνο στη δεκάδα, αλλά κατέκτησε την κορυφή της Eurovision.

Λίγο πριν τον τελικό το «Bangaranga» άρχισε να αυξάνει τη δυναμική του και να παίρνει ώθηση στα στοιχήματα και στα προγνωστικά για τα φαβορί. Ωστόσο, μέχρι και την έναρξη του τελικού της Eurovision στα φαβορί της τριάδας ήταν ο Akylas με το «Ferto», η Φινλανδία και η Αυστραλία, προγνωστικά, που τελικά όχι μόνο δεν επιβεβαιώθηκαν, αλλά έπεσαν εντελώς έξω, αν κρίνουμε ότι η Φινλανδία και η Αυστραλία που φιγουράριζαν στα στοιχήματα στην πρώτη θέση κατέκτησαν την έκτη και τέταρτη θέση αντίστοιχα, ενώ ο Akylas κατέκτησε την 10η θέση.

Του χρόνου λοιπόν η Eurovision θα φιλοξενηθεί στη Σόφια και μέχρι τότε η Ευρώπη θα χορεύει στους ρυθμούς του «Bangaranga».