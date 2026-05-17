Οι πρώτες δηλώσεις του Akyla μετά το τέλος του μεγάλου τελικού στη Eurovision - Βίντεο Star.gr

Ένα έντονο ταξίδι, γεμάτο άγχος, προσδοκίες, αλλά και χαρά, κέφι, προσπάθεια, αισιοδοξία έφτασε στο τέλος του για τον Akyla και την Ελλάδα στη φετινή Eurovision. Το «Ferto» βρέθηκε στη 10η θέση και ο Akylas σήμερα το πρωί, λίγο πριν αναχωρήσει από τη Βιέννη, μίλησε από καρδιάς και αποκάλυψε όλα τα συναισθήματά του στους fans του μέσα από ένα βίντεο στον λογαριασμό του στο Instagram.

«Αυτό που έζησα ήταν μαγικό. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να το ζήσω όλο αυτό. Είμαι παντοτινά ευγνώμων γι’ αυτή την αγάπη που έλαβα αυτούς τους πέντε μήνες», είπε αρχικά ο Akylas με ένα πικρό χαμόγελο βέβαια στα χείλη του και μια αγωνία για το αν δεν κατάφερε να ικανοποιήσει τις προσδοκίες μας.

«Δεν μπορούσα να κοιμηθώ γιατί είχα ένα βάρος στο στήθος μου, γιατί στεναχωρήθηκα λίγο. Κυρίως γιατί δεν ήθελα να στεναχωρήσω εσάς. Δεν ήθελα να απογοητεύσω κανέναν. Δεν μπορούσα να ανοίξω το κινητό μου μετά τα αποτελέσματα», εξομολογήθηκε.

Μάλιστα, όπως παραδέχθηκε φοβάται τι σχόλια μπορεί να αντικρίσει και γι’ αυτό το αποφεύγει.

«Δεν ήξερα τι θα δω, τι θα αντικρύσω. Βέβαια έλαβα πάρα πολλά μηνύματα αγάπης και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί έτσι μου γλύκαναν την καρδούλα. Να ξέρετε ότι όλη η ομάδα δούλεψε πάρα πολύ σκληρά γι' αυτό το project. Δώσαμε ψυχή και αίμα πραγματικά. Δουλέψαμε πάρα πολλές ώρες και το αγαπήσαμε πάρα πολύ. Ακόμη δεν μπορώ να το πιστέψω ότι τελείωσε», συνέχισε.

Βέβαια για τον ίδιο τώρα όλα αρχίζουν, αφού σε λίγες μέρες θα βγει το album του, θα ξεκινήσει η περιοδεία του και θα μπορέσει να βρεθεί σε όλα τα μέρη της Ελλάδας και να νιώσει από κοντά την αγάπη του κόσμου.

«Πραγματικά σας ευχαριστώ όλους γι' αυτό που με κάνατε να ζήσω. Σας φιλώ και τα λέμε. Μην αγχώνεστε, καλά είμαι», έκλεισε το βίντεό του ο Akylas κι έχει δίκιο… it was only the beginning!

