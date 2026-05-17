Akylas: «Στεναχωρήθηκα, δεν ήθελα να απογοητεύσω κανέναν»

Το μήνυμά του προς τους fans λίγο πριν αναχωρήσει από τη Βιέννη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.05.26 , 10:37 1% Club: Καλεσμένοι η Κατερίνα Γερονικολού και ο Δημήτρης Κουρούμπαλης
17.05.26 , 10:25 Akylas: «Στεναχωρήθηκα, δεν ήθελα να απογοητεύσω κανέναν»
17.05.26 , 10:01 Traction: Ο Βασίλης Μηλιώνης συναντά το νέο HYUNDAI i20 σε ένα road trip
17.05.26 , 10:00 Τέσσερις συνταγές με λαχταριστές πίτσες για όλα τα γούστα
17.05.26 , 09:42 Παντρεύτηκαν Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα στην Πλάκα
17.05.26 , 09:05 Τest drive: Δοκιμάζουμε το νέο Changan Deepal S05 272 PS Panorama
17.05.26 , 09:03 Βίκυ Μοσχολιού: Από κορδελιάστρα στα 13 της... σπουδαία ερμηνεύτρια!
17.05.26 , 09:02 Eurovision: «Είναι απίστευτο, σ’ αυτό το ταξίδι έμεινα στη σωστή πλευρά»
17.05.26 , 03:15 Βουρκωμένος ο Akylas: «Δεν ξέρω αν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη»
17.05.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 17 Μαΐου
17.05.26 , 02:41 Dara: Το βιογραφικό και το τραγούδι με «άρωμα» Ελλάδας στην Eurovision
17.05.26 , 02:21 Eurovision: Τι σημαίνει το Bangaranga που τραγουδά η Dara από τη Βουλγαρία
17.05.26 , 02:08 Eurovision 2026: Νικήτρια η Βουλγαρία με το εκρηκτικό «Bangaranga»
17.05.26 , 02:06 Τελικός Eurovision 2026: Ο ξέφρενος χορός του Akyla στο Green Room
17.05.26 , 00:19 Τελικός Eurovision 2026: Η Antigoni άναψε φωτιές με το «Jalla»
Παντρεύτηκαν Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα στην Πλάκα
ΣΚΑΪ: Δε συνεχίζει η Βίδου - Αναλαμβάνει η Φλυτζάνη τη θέση της Κοσιώνη
Φεύγει η αφρικανική σκόνη: Έρχονται ισχυρές καταιγίδες
Good Job Nicky: «Ψηφίστε το Jalla» - Σιωπή για τον Akyla!
Βουρκωμένος ο Akylas: «Δεν ξέρω αν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη»
Τσιμτσιλή: «Είμαι ισοβίως ευγνώμων στη Λένα Μαντά για το πρώτο μου βιβλίο»
Eurovision: «Είναι απίστευτο, σ’ αυτό το ταξίδι έμεινα στη σωστή πλευρά»
Γωγώ Μαστροκώστα: Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση
Τζένη Μπαλατσινού: Οι ευχές στον Βασίλη Κικίλια για τα γενέθλιά του
Akylas: «Στεναχωρήθηκα, δεν ήθελα να απογοητεύσω κανέναν»
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Οι πρώτες δηλώσεις του Akyla μετά το τέλος του μεγάλου τελικού στη Eurovision - Βίντεο Star.gr

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Akylas κατέκτησε την 10η θέση στη Eurovision με το τραγούδι «Ferto».
  • Εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στους fans για την υποστήριξη τους κατά τη διάρκεια των πέντε μηνών προετοιμασίας.
  • Ανέφερε ότι αισθάνθηκε πίεση και ανησυχία για τις προσδοκίες του κοινού μετά τα αποτελέσματα.
  • Σκοπεύει να κυκλοφορήσει νέο άλμπουμ και να ξεκινήσει περιοδεία στην Ελλάδα.
  • Δεσμεύτηκε να συνεχίσει τη μουσική του καριέρα με ενθουσιασμό και αισιοδοξία.

Ένα έντονο ταξίδι, γεμάτο άγχος, προσδοκίες, αλλά και χαρά, κέφι, προσπάθεια, αισιοδοξία έφτασε στο τέλος του για τον Akyla και την Ελλάδα στη φετινή Eurovision. Το «Ferto» βρέθηκε στη 10η θέση και ο Akylas σήμερα το πρωί, λίγο πριν αναχωρήσει από τη Βιέννη, μίλησε από καρδιάς και αποκάλυψε όλα τα συναισθήματά του στους fans του μέσα από ένα βίντεο στον λογαριασμό του στο Instagram. 

Βουρκωμένος ο Akylas: «Δεν ξέρω αν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη»

 

 

«Αυτό που έζησα ήταν μαγικό. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να το ζήσω όλο αυτό. Είμαι παντοτινά ευγνώμων γι’ αυτή την αγάπη που έλαβα αυτούς τους πέντε μήνες», είπε αρχικά ο Akylas με ένα πικρό χαμόγελο βέβαια στα χείλη του και μια αγωνία για το αν δεν κατάφερε να ικανοποιήσει τις προσδοκίες μας.

Τελικός Eurovision: Χαμός στο Press Center την ώρα της εμφάνισης του Akyla

 

 

«Δεν μπορούσα να κοιμηθώ γιατί είχα ένα βάρος στο στήθος μου, γιατί στεναχωρήθηκα λίγο. Κυρίως γιατί δεν ήθελα να στεναχωρήσω εσάς. Δεν ήθελα να απογοητεύσω κανέναν. Δεν μπορούσα να ανοίξω το κινητό μου μετά τα αποτελέσματα», εξομολογήθηκε. 

Τελικός Eurovision 2026: «Γκρεμίστηκε» το Wiener Stadthalle για τον Akyla

Μάλιστα, όπως παραδέχθηκε φοβάται τι σχόλια μπορεί να αντικρίσει και γι’ αυτό το αποφεύγει. 

 

 

«Δεν ήξερα τι θα δω, τι θα αντικρύσω. Βέβαια έλαβα πάρα πολλά μηνύματα αγάπης και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί έτσι μου γλύκαναν την καρδούλα. Να ξέρετε ότι όλη η ομάδα δούλεψε πάρα πολύ σκληρά γι' αυτό το project. Δώσαμε ψυχή και αίμα πραγματικά. Δουλέψαμε πάρα πολλές ώρες και το αγαπήσαμε πάρα πολύ. Ακόμη δεν μπορώ να το πιστέψω ότι τελείωσε», συνέχισε. 

Akylas πριν τον τελικό της Eurovision: «Κάποιοι μου έκλεισαν την πόρτα»

Βέβαια για τον ίδιο τώρα όλα αρχίζουν, αφού σε λίγες μέρες θα βγει το album του, θα ξεκινήσει η περιοδεία του και θα μπορέσει να βρεθεί σε όλα τα μέρη της Ελλάδας και να νιώσει από κοντά την αγάπη του κόσμου. 

 

 

Akylas: «Έμαθα να παίζω και να γράφω τραγούδια από το... YouTube!»

«Πραγματικά σας ευχαριστώ όλους γι' αυτό που με κάνατε να ζήσω. Σας φιλώ και τα λέμε. Μην αγχώνεστε, καλά είμαι», έκλεισε το βίντεό του ο Akylas κι έχει δίκιο… it was only the beginning!
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
AKYLAS
 |
FERTO
 |
EUROVISION
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top