Άστατος θα είναι και σήμερα, Κυριακή, ο καιρός σε αρκετές περιοχές της χώρας, με την αφρικανική σκόνη όμως να υποχωρεί. Ωστόσο από την επόμενη εβδομάδα αφρικανικός αντικυκλώνας θα φέρει στη χώρα θερμές αέριες μάζες, ανατρέποντας και πάλι το σκηνικό.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους σήμερα αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, ενώ από το βράδυ η αφρικανική σκόνη θα έχει εξαφανιστεί από την ατμόσφαιρα.

Η νέα εβδομάδα θα ξεκινήσει με τα τελευταία υπολείμματα της ανοιξιάτικης αστάθειας, καθώς τη Δευτέρα και την Τρίτη δε θα λείψουν κάποιες μεσημεριανές και απογευματινές μπόρες στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.

Υποχωρεί η αφρικανική σκόνη από σήμερα το βράδυ - Eurokinissi

Το σκηνικό αναμένεται να αλλάξει από την Τετάρτη, όταν ένας εκτεταμένος αφρικανικός αντικυκλώνας, με θερμές αέριες μάζες υποτροπικής προέλευσης, θα φτάσει στην περιοχή μας, δημιουργώντας ένα ισχυρό τείχος προστασίας απέναντι στα βαρομετρικά χαμηλά.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία αναμένεται μια σταθερή και παρατεταμένη θερμή εισβολή, καθώς η κυριαρχία των υψηλών πιέσεων θα οδηγήσει σε σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, πάνω από τον μέσο όρο για την εποχή.

Προς τα τέλη του μήνα η χώρα αναμένεται να βρεθεί αντιμέτωπη με το πρώτο ουσιαστικό κύμα ζέστης, με τον υδράργυρο να προσεγγίζει ή και να ξεπερνά τους 30 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τμήματα.

Ο καιρός σήμερα

Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα μέχρι αργά το απόγευμα.

Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε υπάρχει πιθανότητα όμβρων στα ορεινά κυρίως της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 21 με 24 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 27 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός: Αναλυτική πρόγνωση

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα μέχρι αργά το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε πιθανώς να εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι στα ορεινά. Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Το βράδυ στα ανατολικά θα στραφούν σε βορειοανατολικούς έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 11 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, οπότε θα εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι στα ορεινά κυρίως της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς. Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν πρόσκαιροι όμβροι στα ορεινά των βορειότερων περιοχών. Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα κεντρικά και τα νότια έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 12 έως 26 και τοπικά 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που από το μεσημέρι θα πυκνώσουν κυρίως στην Κρήτη. Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, που γρήγορα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση και μόνο στην Κρήτη θα πνέουν τοπικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 17 έως 25 και στην Κρήτη τοπικά 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5, που γρήγορα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς πρόσκαιρα στα νότια έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες. Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα δυτικά πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε πιθανώς να εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι στα γύρω ορεινά. Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τη Δευτέρα (18.05.2026)

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά με πιθανότητα τοπικών όμβρων κυρίως στα βόρεια ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 25 με 27 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τρίτη (19.05.2026)

Στα ηπειρωτικά λίγες νεφώσεις που γρήγορα από τα βόρεια θα αυξηθούν και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια, καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βορειοανατολικά και θα εξασθενήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Μετά το απόγευμα στο βόρειο Αιγαίο θα αναπτυχθούν νεφώσεις οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία στα νότια πελάγη 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.

Ο καιρός την Τετάρτη (20.05.2026)

Στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι στο βόρειο Αιγαίο και μέχρι αργά το απόγευμα στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι – απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά.

Ο καιρός την Πέμπτη (21.05.2026)

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι – απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν, κυρίως στα ορεινά, τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

