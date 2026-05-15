Μαλδίβες: 5 Ιταλοί πέθαναν σε κατάδυση - Μάνα και κόρη στους νεκρούς

Τραγωδία σε υποθαλάσσια σπηλιά

Τραγωδία σε υποθαλάσσια σπηλιά στις Μαλδίβες: Νεκροί, μια καθηγήτρια, η 23χρονη κόρη της, 2 φοιτητές της και ένας δύτης / ΜΕGA

Οι έρευνες συνεχίζονται σήμερα στις Μαλδίβες για να βρεθούν τα πτώματα τεσσάρων από τους πέντε Ιταλούς που έχασαν χθες, Πέμπτη, τη ζωή τους σ' ένα από τα πιο πολύνεκρα καταδυτικά δυστυχήματα που έχουν συμβεί στο αρχιπέλαγος.

Το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε χθες τον θάνατο πέντε Ιταλών υπηκόων.

Tα θύματα είναι η 51χρονη καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο της Γένοβας, Μόνικα Μοντεφαλκόνε, η 23χρονη κόρη της Τζόρτζια Σομακάλ, δύο φοιτητές της, ο 30χρονος Φεντερίκο Γκουαλτιέρι και η 31χρονη Μουριέλ Οντενίνο, καθώς και ο δύτης-εκπαιδευτής Τζιανλούκα Μπενεντέτι.

«Η ακτοφυλακή και οι δυνάμεις ασφαλείας χτενίζουν απομακρυσμένες θαλάσσιες ζώνες γύρω από το σημείο όπου εξαφανίσθηκαν οι δύτες το απόγευμα της Πέμπτης», δήλωσε ο Μοχάμεντ Αμίν, ο υπουργός Τουρισμού των Μαλδίβων.

H 51χρονη καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο της Γένοβας, Μόνικα Μοντεφαλκόνε και η 23χρονη κόρη της Τζόρτζια Σομακάλ:

H Μόνικα Μοντεφαλκόνε / Instagram (montefalcone_monica)

Η Τζόρτζια Σομακάλ / Instagram (giorgia_sommacal)

Οι πέντε πραγματοποιούσαν κατάδυση σε βαθύ σπήλαιο στην ατόλη Βάαβου, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 90 λεπτών με ταχύπλοο από την πρωτεύουσα Μαλέ.

H 31χρονη ερευνήτρια στο πανεπιστήμιο της Γένοβα, Μουριέλ Οντενίνο:

H Μουριέλ Οντενίνο / Facebook (Muriel Oddenino)

O 30χρονος Φεντερίκο Γκουαλτιέρι που είχε εκπονήσει διατριβή στο πανεπιστήμιο της Γένοβα:

O Φεντερίκο Γκουαλτιέρι Facebook (Federico Gualtieri)

Ο δύτης Τζιανλούκα Μπενεντέτι:

Το αρχιπέλαγος είναι ένας προορισμός για διακοπές πολυτελείας, ενώ οι παραλίες με τη λευκή άμμο και τα απομονωμένα ξενοδοχειακά συγκροτήματά είναι πολύ δημοφιλή στους λάτρεις των καταδύσεων.

Αποτελείται από 1.192 μικροσκοπικά κοραλλιογενή νησιά διασκορπισμένα σε περίπου 800 χιλιόμετρα κατά μήκος του Ισημερινού, στον Ινδικό Ωκεανό.

Παρά τις κακές μετεωρολογικές συνθήκες, οι έρευνες συνεχίσθηκαν σε όλη τη διάρκεια της περασμένης νύκτας, ανακοίνωσαν τοπικοί αξιωματούχοι.

Η ταυτότητα του δύτη, το πτώμα του οποίου έχει βρεθεί, δε δημοσιοποιήθηκε.

Η Εθνική Δύναμη Άμυνας των Μαλδίβων (MNDF), που συντονίζει τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, ανακοίνωσε ότι το πρώτο πτώμα βρέθηκε σε σπήλαιο σε βάθος 60 μέτρων.

«Πιστεύουμε ότι οι τέσσερις άλλοι δύτες βρίσκονται επίσης στο εσωτερικό του ίδιου σπηλαίου», πρόσθεσε.

Ο τοπικός κανονισμός επιτρέπει τις καταδύσεις σε βάθος έως 30 μέτρων, όμως είναι γνωστό ότι έμπειροι επαγγελματίες κατεβαίνουν σε μεγαλύτερο βάθος.

Η αστυνομία γνωστοποίησε ότι η θάλασσα ήταν ταραγμένη χθες στην ατόλη Βάαβου και είχε εκδοθεί σχετική προειδοποίηση για τα επιβατικά πλοία και τους ψαράδες.

Οι Ιταλοί βρίσκονταν σε ένα σκάφος καταδύσεων και σήμανε συναγερμός όταν δεν επέστρεψαν την προγραμματισμένη ώρα, ανακοίνωσε η αστυνομία.

