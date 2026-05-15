Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις: Η έναρξη και οι διαδρομές

Μια μοναδική αγωνιστική «Οδύσσεια»

15.05.26 , 14:16
Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις: Η έναρξη και οι διαδρομές
Λίγες μόνο ώρες απομένουν μέχρι να εκπνεύσει η προθεσμία δήλωσης συμμετοχής στο Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις Regularity με 41 πληρώματα να έχουν εξασφαλίσει τη θέση τους στη φετινή διοργάνωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 22 έως τις 24 Μαΐου. Οι συμμετέχοντες στον τρίτο γύρο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Regularity καλούνται να διατηρήσουν με απόλυτη ακρίβεια τις προβλεπόμενες Μέσες Ωριαίες Ταχύτητες (ΜΩΤ) σε όλη τη διάρκεια των ειδικών δοκιμασιών, περνώντας από κρυφά σημεία χρονομέτρησης όσο το δυνατόν πιο κοντά στον ιδανικό χρόνο. Ο αγώνας έχει συντελεστή 2.5, προσφέροντας αυξημένη βαθμολογική αξία και σημαντικούς βαθμούς στα πληρώματα που θα διακριθούν.

Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις: Η έναρξη και οι διαδρομές

Η φετινή έκδοση του αγώνα υπόσχεται μια μοναδική αγωνιστική «Οδύσσεια», οδηγώντας πληρώματα και ιστορικά αυτοκίνητα μέσα από αυθεντικές διαδρομές και περιοχές μακριά από την «πεπατημένη», σε μια εμπειρία που συνδυάζει στρατηγική, ακρίβεια και περιπέτεια. Πρόκειται για διαδρομές οι οποίες τις δεκαετίες του ’60 και του ’70 αποτέλεσαν κομμάτι του θρυλικού Παγκόσμιου Ράλλυ Ακρόπολις και έκτοτε έμειναν σχεδόν ξεχασμένες στο χρόνο.

Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις: Η έναρξη και οι διαδρομές

Οι διαδρομές αυτές διαφοροποιούνται από τις κλασικές, κοντινές στην εκκίνηση και επάξια διάσημες ειδικές διαδρομές του Ράλλυ Ακρόπολις, όπως ο Μπράλος, ο Ταρζάν, η Μοσχοκαρυά, το Παλαιόκαστρο και η Παλαιά Γιαννιτσού. Η φετινή διοργάνωση στρέφεται βαθιά στην αυθεντική ορεινή Ελλάδα, μέσα από τις διαδρομές των Αγράφων, της Αργιθέας, του Αχελώου και της Βράχας. Από το Κλειτσό και τη Νεράιδα, έως το Σαραντάπορο και το Καταφύγι, και από τον Αγραφιώτη και τον Μέγδοβα μέχρι το Ραπτόπουλο, τη Χόχλια και τον Διαβάτη.

Ο Διοικητικός και Τεχνικός Έλεγχος για τα εντός Αττικής πληρώματα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Μαΐου στο ΙΚΤΕΟ Κόμβος Αμαρουσίου (Γρανικού 2, Μαρούσι) από τις 17:00 έως τις 20:00. Η διαδικασία για τα υπόλοιπα πληρώματα θα λάβει χώρα στην Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας την Παρασκευή 22 Μαΐου από τις 08:00 έως τις 11:00.

Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις: Η έναρξη και οι διαδρομές

Η εκκίνηση του αγώνα θα δοθεί την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 13:00 στο χώρο της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας, με το πρώτο σκέλος να περιλαμβάνει συνολικά 248 χιλιόμετρα. Στο δεύτερο σκέλος τα πληρώματα θα εκκινήσουν από τη μαγευτική Λίμνη Πλαστήρα και θα καλύψουν συνολικά 350 χιλιόμετρα, ενώ ο αγώνας θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 24 Μαΐου, σε ένα σκέλος όπου τα πληρώματα θα καλύψουν συνολικά 394 χιλιόμετρα. Ο τερματισμός θα πραγματοποιηθεί κάτω από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Συνολικά, ο αγώνας περιλαμβάνει 26 δοκιμασίες ακριβείας, οι οποίες θα κρίνουν και τους μεγάλους νικητές της φετινής διοργάνωσης.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 2026
 |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
 |
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ
