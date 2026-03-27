Βουλιαγμένη: «Τον ρούφηξε το ρεύμα, πάλευε 40 λεπτά να σωθεί»

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται ο 28χρονος φίλος του δύτη, ο οποίος χάθηκε την περασμένη Κυριακή στο «Πηγάδι του Θανάτου» στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης. Ακόμα δεν μπορεί να συνέλθει από την τραγωδία που βίωσε, ενώ συγκλονιστικά είναι όλα όσα κατέθεσε στο Λιμενικό για το πώς παρασύρθηκε ο 34χρονος από τα θαλάσσια ρεύματα και πώς προσπάθησε απελπισμένα να τον σώσει.

Οι δυο τους έκαναν μαζί καταδύσεις τα τελευταία τρία χρόνια. Σύμφωνα με το Mega, φέρεται να είπε στις αρχές ότι όταν βούτηξαν στο «Πηγάδι του Θανάτου», αισθανόντουσαν να υπάρχει ένα απαλό ρεύμα με ροή προς την είσοδο της σήραγγας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 34χρονος, έμπειρος δύτης, φέρεται να είχε κάνει ελεύθερη κατάδυση σε αυτό, όχι όμως και ο φίλος του.

«Σκοπός δεν ήταν να πάμε πιο βαθιά, να συνεχίσουμε στην τρύπα, γιατί έχει ένα φθαρμένο, σιδερένιο κιγκλίδωμα», φέρεται να είπε ο 28χρονος.

Συνεχίζοντας την εξιστόρηση των γεγονότων, ο νεαρός δύτης φέρεται να είπε πως ο 34χρονος πλησίασε την είσοδο της σήραγγας και την ξεπέρασε κατά ένα με δύο μέτρα.

Ξαφνικά τον είδε να γυρίζει το σώμα του και να κάνει χρήση του σκούτερ που είχε μαζί του, γιατί το ρεύμα άρχισε να τον ρουφάει προς τα μέσα.

«Γινόταν πιο δυνατό το ρεύμα και τον παρέσυρε στο εσωτερικό της σήραγγας. Είχαμε τρία μέτρα απόσταση και πριν προλάβω να αντιδράσω, μέσα σε δύο δευτερόλεπτα, τον είδα να χάνεται από το οπτικό μου πεδίο», φέρεται να κατέθεσε ο 28χρονος.

Βουλιαγμένη: «Το σκοινί δεν άντεξε το βάρος και κόπηκε»

Συγκλονιστική είναι και η περιγραφή των απελπισμένων προσπαθειών του να καταφέρει να σώσει τον φίλο του.

«Αφού είδα ότι παρασύρθηκε κατάλαβα ότι χρειάζεται να καλέσω βοήθεια. Αναδύθηκα, βρήκα τρεις κοπέλες και έναν κύριο, τους είπα ότι ο φίλος μου παρασύρθηκε, τους ζήτησα να καλέσουν το 112 και ξανακατέβηκα με ένα σκοινί. Όταν έφτασα στα σιδερένια κιγκλιδώματα κρατήθηκα με το ένα χέρι και με το άλλο έβγαλα από την τσέπη μου το φουσκωτό μπαλόνι που είχα δεμένο με ένα καρούλι με λεπτό σκοινί και το άφησα να το παρασύρει το ρεύμα. Όση ώρα έκανα αυτή την προσπάθεια έβλεπα τον 34χρονο να κουνάει τον φακό του, αλλά δεν είχα καλή οπτική επαφή μαζί του. Το μπαλόνι έφτασε σε εκείνον. Έπιασε το σκοινί και εκείνη τη στιγμή τραβάω εγώ και τραβάει και εκείνος από την άλλη μεριά. Όμως το σκοινί δεν άντεξε το βάρος και κόπηκε», φέρεται να είπε.

Στη συνέχεια θυμήθηκε ότι κατεβαίνοντας στον βυθό είδε ένα χοντρό σχοινί, δεμένο στην κάθοδο του πηγαδιού. Το έκοψε από το σημείο που ήταν δεμένο, το κατέβασε στην τρύπα και το έριξε στον 34χρονος. Εκείνος, σύμφωνα με όσα φέρεται να είπε ο 28χρονος, το έπιασε και άρχισαν να τραβάνε και οι δύο.

«Κάποια στιγμή έκανε χρήση του σκούτερ και τον είδα να με πλησιάζει. Τον είδα που έκανε προσπάθεια αλλά δεν μπορούσε να προχωρήσει άλλο προς το μέρος μου και να ξεφύγει από τη δυνατή ροή του ρεύματος. Προσπάθησε αρκετά, για περίπου 40 λεπτά», φέρεται να είπε ο φίλος του δύτη.

Κατά τη διάρκεια μάλιστα αυτής της προσπάθειας, κινδύνευσε και ο ίδιος να παρασυρθεί από το ρεύμα, καθώς έσπασε το κάγκελο από το οποίο κρατιόταν.

«Είχα εξαντλήσει όλα τα περιθώρια, δεν μπορούσα να παραμείνω άλλο σε αυτό το σημείο. Πριν αναδυθώ, άφησα το σκούτερ μου να παρασυρθεί μέσα στη σήραγγα μήπως καταφέρει με δύο σκούτερ ταυτόχρονα να βγει. Και επίσης άφησα να παρασυρθεί η εφεδρική μπουκάλα που είχα μαζί μου, μήπως μπορέσει να τη χρησιμοποιήσει μέχρι να έρθει βοήθεια», φέρεται να είπε.

Ο 34χρονος ήταν πιλότος και εργαζόταν σε ελληνοϊταλική εταιρεία. Ζούσε μόνιμα στη Βούλα και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στον κύκλο του. Είχε μεγάλο πάθος με τις καταδύσεις και τις μηχανές.

Βουλιαγμένη: Τι είναι το «Πηγάδι του Διαβόλου»

Το υποθαλάσσιο πηγάδι στο δεύτερο λιμανάκι της Βουλιαγμένης είναι ένα άνοιγμα σήραγγας με διάμετρο 3 μέτρων η οποία βρίσκεται σε βάθος 11 μέτρων. Μια σημαδούρα δείχνει τη θέση της για τους κολυμβητές, περίπου στη μέση του όρμου.

Αρχικά εκτείνεται οριζόντια, αλλά σε ένα σημείο έχει απότομη κλίση προς τα κάτω. Είναι ένα σημείο όπου το ρεύμα γίνεται πολύ ισχυρό και εξαιρετικά επικίνδυνο για τους δύτες, ενώ επικρατεί και σκοτάδι.

Το μήκος της σήραγγας είναι περίπου 30 μέτρα, με ιδιαίτερα επικίνδυνα ρεύματα γύρω στα 16 μέτρα, όπου η σήραγγα «τραβάει» τον δύτη προς τα κάτω. Στη συνέχεια οδηγεί στην είσοδο μιας στενής υποβρύχιας σήραγγας η οποία καταλήγει σε σπήλαιο αγνώστων διαστάσεων.

Η εξερεύνηση έχει φτάσει μόνο στα 150 μέτρα. Είναι πιθανό ότι όλο το σύστημα συνδέεται με τη λίμνη της Βουλιαγμένης.

Τη δεκαετία το '80, το Λιμενικό τοποθέτησε προστατευτικό πλέγμα στο σημείο, προκειμένου να αποτρέψει επικίνδυνες καταδύσεις, μετά από τον θάνατο τριών Αμερικανών αξιωματικών που υπηρετούσαν στην βάση του Ελληνικού. Υπάρχει και προειδοποιητική επιγραφή που υπενθυμίζει ότι «Πέρα από το σημείο αυτό, δεν υπάρχει τίποτα να δεις που να αξίζει περισσότερο από τη ζωή».