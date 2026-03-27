27.03.26 , 08:02 Ζέτα Δούκα για Μιχάλη Χατζαντωνά: «Αγαπηθήκαμε ως ζευγάρι. Χωρίσαμε γιατί…»
27.03.26 , 07:58 Βουλιαγμένη: «Τον ρούφηξε το ρεύμα, πάλευε 40 λεπτά να σωθεί»
27.03.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 27 Μαρτίου
27.03.26 , 00:26 Η Δώρα Παντέλη «εισβάλλει» στο MasterChef και βάζει «γκάζια» στους παίκτες!
27.03.26 , 00:25 MasterChef: Σοκ με διπλή αποχώρηση – «Δεν το πιστεύω… θόλωσα»
26.03.26 , 23:45 Σταθακόπουλος: Ο απόγονος αγωνιστών του ‘21 αποκαλύπτει άγνωστα παρασκήνια
26.03.26 , 23:25 MasterChef: Ο Άρης δεν έβγαλε πιάτο - «Τελείωσε ρε φίλε», έλεγε δακρυσμένος
26.03.26 , 23:15 Τραμπ: Αναστολή επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν για 10 μέρες
26.03.26 , 23:06 Άρπαξε Από Ηλικιωμένη Αλυσίδα Και Πορτοφόλι Στη Μέση Του Δρόμου
26.03.26 , 23:02 Απάτη ΕΦΚΑ: Η «Σούβλα Του Άρχοντα» Με Τους 300 Εργαζόμενους
26.03.26 , 22:53 Τσαγκαράκης: Τουλάχιστον 20 καταγγελίες για χαμένα κοσμήματα
26.03.26 , 22:23 Καταγγελία 12 γονέων κατά της παιδιάτρου της Ζακύνθου
26.03.26 , 22:20 MasterChef: «Deep in the Hay, Egg» δια χειρός Αγγελικής Χαραμή
26.03.26 , 22:15 Κλήρωση Τζόκερ 26/3/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 2.400.000 ευρώ
26.03.26 , 22:10 MasterChef: Ανατροπή με τον 5ο υποψήφιο προς αποχώρηση!
Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας - Πώς θα είναι ο καιρός τη Μεγάλη Εβδομάδα
Γιάννης Κεντ και Μαρί Κωνσταντάτου ξανά μαζί έναν χρόνο μετά τον χωρισμό
Εκτός εκπομπής η Καινούργιου - Όσα είπε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης
Λιάγκας - Αντωνά: Απόδραση στην ορεινή Αρκαδία για την 25η Μαρτίου
Fuel Pass 2026: Τι ισχύει για τους συζύγους - Πριν το Πάσχα οι πληρωμές
Fuel Pass: Πώς θα κάνετε την αίτηση – Τι πρέπει να προσέξετε
Η Τάρια Μπούρα σε μια λαμπερή γιορτή με τα παιδιά και τα εγγόνια της
Βανδή: Στο Βερολίνο για την τιμητική βράβευση του Βασίλη Μπισμπίκη
Φαίη Σκορδά: Στο νοσοκομείο ο 13χρονος γιος της, Γιάννης Λιάγκας
Ακης Πετρετζίκης: Ο γιος του, Αχιλλέας είναι ο πιο cute τσολιάς!
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
Με μια ματιά - by STAR AI
  • 28χρονος φίλος δύτη σε κατάσταση σοκ μετά την απώλεια του 34χρονου στο "Πηγάδι του Θανάτου" στη Βουλιαγμένη.
  • Ο 34χρονος, έμπειρος δύτης, παρασύρθηκε από ισχυρά θαλάσσια ρεύματα κατά τη διάρκεια κατάδυσης.
  • Ο φίλος του προσπάθησε να τον σώσει για 40 λεπτά, χρησιμοποιώντας σκοινί και φουσκωτό μπαλόνι, αλλά το σκοινί κόπηκε.
  • Το υποθαλάσσιο πηγάδι είναι επικίνδυνο λόγω ισχυρών ρευμάτων και σκοτεινών περιοχών, με μήκος σήραγγας περίπου 30 μέτρα.
  • Προβλήματα ασφαλείας έχουν αναγνωριστεί από τη δεκαετία του '80, με τοποθέτηση προστατευτικού πλέγματος και προειδοποιητικές πινακίδες.

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται ο 28χρονος φίλος του δύτη, ο οποίος χάθηκε την περασμένη Κυριακή στο «Πηγάδι του Θανάτου» στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης. Ακόμα δεν μπορεί να συνέλθει από την τραγωδία που βίωσε, ενώ συγκλονιστικά είναι όλα όσα κατέθεσε στο Λιμενικό για το πώς παρασύρθηκε ο 34χρονος από τα θαλάσσια ρεύματα και πώς προσπάθησε απελπισμένα να τον σώσει. 

Βουλιαγμένη: Ο 34χρονος δύτης κατέγραψε τον θάνατό του σε βίντεο

Οι δυο τους έκαναν μαζί καταδύσεις τα τελευταία τρία χρόνια. Σύμφωνα με το Mega, φέρεται να είπε στις αρχές ότι όταν βούτηξαν στο «Πηγάδι του Θανάτου», αισθανόντουσαν να υπάρχει ένα απαλό ρεύμα με ροή προς την είσοδο της σήραγγας. 

O δύτης που χάθηκε στο Πηγάδι του Θανάτου στη Βουλιαγμένη 1

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 34χρονος, έμπειρος δύτης, φέρεται να είχε κάνει ελεύθερη κατάδυση σε αυτό, όχι όμως και ο φίλος του.

Βουλιαγμένη: «Χάσαμε το παιδί μας» - Συγκλονίζει η μητέρα του 34χρονου δύτη 

«Σκοπός δεν ήταν να πάμε πιο βαθιά, να συνεχίσουμε στην τρύπα, γιατί έχει ένα φθαρμένο, σιδερένιο κιγκλίδωμα», φέρεται να είπε ο 28χρονος. 

Συνεχίζοντας την εξιστόρηση των γεγονότων, ο νεαρός δύτης φέρεται να είπε πως ο 34χρονος πλησίασε την είσοδο της σήραγγας και την ξεπέρασε κατά ένα με δύο μέτρα. 

O δύτης που χάθηκε στο Πηγάδι του Θανάτου στη Βουλιαγμένη 2

Ξαφνικά τον είδε να γυρίζει το σώμα του και να κάνει χρήση του σκούτερ που είχε μαζί του, γιατί το ρεύμα άρχισε να τον ρουφάει προς τα μέσα. 

Βουλιαγμένη: Πώς έγινε η τραγωδία με τον 34χρονο δύτη – Τα τρία σενάρια

«Γινόταν πιο δυνατό το ρεύμα και τον παρέσυρε στο εσωτερικό της σήραγγας. Είχαμε τρία μέτρα απόσταση και πριν προλάβω να αντιδράσω, μέσα σε δύο δευτερόλεπτα, τον είδα να χάνεται από το οπτικό μου πεδίο», φέρεται να κατέθεσε ο 28χρονος.

Βουλιαγμένη: «Το σκοινί δεν άντεξε το βάρος και κόπηκε»

Συγκλονιστική είναι και η περιγραφή των απελπισμένων προσπαθειών του να καταφέρει να σώσει τον φίλο του. 

«Αφού είδα ότι παρασύρθηκε κατάλαβα ότι χρειάζεται να καλέσω βοήθεια. Αναδύθηκα, βρήκα τρεις κοπέλες και έναν κύριο, τους είπα ότι ο φίλος μου παρασύρθηκε, τους ζήτησα να καλέσουν το 112 και ξανακατέβηκα με ένα σκοινί. Όταν έφτασα στα σιδερένια κιγκλιδώματα κρατήθηκα με το ένα χέρι και με το άλλο έβγαλα από την τσέπη μου το φουσκωτό μπαλόνι που είχα δεμένο με ένα καρούλι με λεπτό σκοινί και το άφησα να το παρασύρει το ρεύμα. Όση ώρα έκανα αυτή την προσπάθεια έβλεπα τον 34χρονο να κουνάει τον φακό του, αλλά δεν είχα καλή οπτική επαφή μαζί του. Το μπαλόνι έφτασε σε εκείνον. Έπιασε το σκοινί και εκείνη τη στιγμή τραβάω εγώ και τραβάει και εκείνος από την άλλη μεριά. Όμως το σκοινί δεν άντεξε το βάρος και κόπηκε», φέρεται να είπε.

O δύτης που χάθηκε στο Πηγάδι του Θανάτου στη Βουλιαγμένη 3

Εντοπίστηκε νεκρός ο 34χρονος δύτης στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης

Στη συνέχεια θυμήθηκε ότι κατεβαίνοντας στον βυθό είδε ένα χοντρό σχοινί, δεμένο στην κάθοδο του πηγαδιού. Το έκοψε από το σημείο που ήταν δεμένο, το κατέβασε στην τρύπα και το έριξε στον 34χρονος. Εκείνος, σύμφωνα με όσα φέρεται να είπε ο 28χρονος, το έπιασε και άρχισαν να τραβάνε και οι δύο. 

«Κάποια στιγμή έκανε χρήση του σκούτερ και τον είδα να με πλησιάζει. Τον είδα που έκανε προσπάθεια αλλά δεν μπορούσε να προχωρήσει άλλο προς το μέρος μου και να ξεφύγει από τη δυνατή ροή του ρεύματος. Προσπάθησε αρκετά, για περίπου 40 λεπτά», φέρεται να είπε ο φίλος του δύτη.

Κατά τη διάρκεια μάλιστα αυτής της προσπάθειας, κινδύνευσε και ο ίδιος να παρασυρθεί από το ρεύμα, καθώς έσπασε το κάγκελο από το οποίο κρατιόταν. 

Βουλιαγμένη: Βρέθηκαν βατραχοπέδιλο και φιάλη οξυγόνου

«Είχα εξαντλήσει όλα τα περιθώρια, δεν μπορούσα να παραμείνω άλλο σε αυτό το σημείο. Πριν αναδυθώ, άφησα το σκούτερ μου να παρασυρθεί μέσα στη σήραγγα μήπως καταφέρει με δύο σκούτερ ταυτόχρονα να βγει. Και επίσης άφησα να παρασυρθεί η εφεδρική μπουκάλα που είχα μαζί μου, μήπως μπορέσει να τη χρησιμοποιήσει μέχρι να έρθει βοήθεια», φέρεται να είπε.

Ο 34χρονος ήταν πιλότος και εργαζόταν σε ελληνοϊταλική εταιρεία. Ζούσε μόνιμα στη Βούλα και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στον κύκλο του. Είχε μεγάλο πάθος με τις καταδύσεις και τις μηχανές. 

Βουλιαγμένη: Τι είναι το «Πηγάδι του Διαβόλου»

Το υποθαλάσσιο πηγάδι στο δεύτερο λιμανάκι της Βουλιαγμένης είναι ένα άνοιγμα σήραγγας με διάμετρο 3 μέτρων η οποία βρίσκεται σε βάθος 11 μέτρων. Μια σημαδούρα δείχνει τη θέση της για τους κολυμβητές, περίπου στη μέση του όρμου.

Το Πηγάδι του Θανάτου

Αρχικά εκτείνεται οριζόντια, αλλά σε ένα σημείο έχει απότομη κλίση προς τα κάτω. Είναι ένα σημείο όπου το ρεύμα γίνεται πολύ ισχυρό και εξαιρετικά επικίνδυνο για τους δύτες, ενώ επικρατεί και σκοτάδι.

Βουλιαγμένη: Με αναμμένο φακό εγκλωβίστηκε ο δύτης στο Πηγάδι του Διαβόλου

Το μήκος της σήραγγας είναι περίπου 30 μέτρα, με ιδιαίτερα επικίνδυνα ρεύματα γύρω στα 16 μέτρα, όπου η σήραγγα «τραβάει» τον δύτη προς τα κάτω. Στη συνέχεια οδηγεί στην είσοδο μιας στενής υποβρύχιας σήραγγας η οποία καταλήγει σε σπήλαιο αγνώστων διαστάσεων.

Η εξερεύνηση έχει φτάσει μόνο στα 150 μέτρα. Είναι πιθανό ότι όλο το σύστημα συνδέεται με τη λίμνη της Βουλιαγμένης.

Τη δεκαετία το '80, το Λιμενικό τοποθέτησε προστατευτικό πλέγμα στο σημείο, προκειμένου να αποτρέψει επικίνδυνες καταδύσεις, μετά από τον θάνατο τριών Αμερικανών αξιωματικών που υπηρετούσαν στην βάση του Ελληνικού. Υπάρχει και προειδοποιητική επιγραφή που υπενθυμίζει ότι «Πέρα από το σημείο αυτό, δεν υπάρχει τίποτα να δεις που να αξίζει περισσότερο από τη ζωή».

