Βουλιαγμένη: Πώς έγινε η τραγωδία με τον 34χρονο δύτη – Τα τρία σενάρια

Και το παραμικρό ψήγμα ελπίδας έσβησε χθες στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης, όταν βρέθηκε η σορός του 34χρονου δύτη, τα ίχνη χάθηκαν την Κυριακή, κατά τη διάρκεια κατάδυσης στα «Πηγάδι του Διαβόλου». Η επιχείρηση ανάσυρσης δεν πραγματοποιήθηκε, καθώς είναι μια πολύ δύσκολη επιχείρηση που απαιτεί ειδικό σχεδιασμό, λόγω των δυσχερών συνθηκών που επικρατούν στο σημείο. Από τις άλλη οι αρχές εξετάζουν τρία βασικά σενάρια για το πώς ο 34χρονος, έμπειρος δύτης, εγκλωβίστηκε στο στενό πέρασμα κι έχασε τη ζωή του.

Το πρώτο σενάριο και το επικρατέστερο είναι ο 34χρονος να παρασύρθηκε από τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα που επικρατούν στο σημείο σε μεγαλύτερο βάθος, να εγκλωβίστηκε πιο βαθιά μέσα στο σπήλαιο και να μην κατάφερε να έχει άμεση αντίδραση. Έμπειροι δύτες, που γνωρίζουν το σημείο, αναφέρουν πως ο 34χρονος μπορεί να βρέθηκε σε σημεία από τα οποία η επιστροφή είναι ιδιαίτερα δύσκολη.

Το σκούτερ του 34χρονου δύτη που βρέθηκε στο «Πηγάδι του θανάτου»

Σύμφωνα με το δεύτερο σενάριο, πιθανόν ο 34χρονος δύτης να εγκλωβίστηκε στο εσωτερικό σήραγγας ή σε κάποιο από τα άλλα στενά περάσματα. Η γεωμορφολογία του σπηλαίου, με περιορισμένα ανοίγματα και απότομες αλλαγές κατεύθυνσης, μπορεί εύκολα να μετατρέψει μια κατάδυση σε παγίδα, ειδικά εάν χαθεί ο προσανατολισμός ή επιχειρηθεί διείσδυση σε άγνωστο τμήμα.

Τέλος το τρίτο σενάριο αναφέρει πως πιθανόν ο δύτης να έχασε τον προσανατολισμό του και να ένιωσε εξάντληση. Παρά το γεγονός ότι ήταν πολύ καλά εξοπλισμένος, με οξυγόνο για αρκετές ώρες και υποβρύχιο σκούτερ για ευκολότερη μετακίνηση, οι συνθήκες στο εσωτερικό του σπηλαίου αυξάνουν σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας και αέρα. Αυτό, σε συνδυασμό με την περιορισμένη ορατότητα και την πίεση από τα ρεύματα, καθιστούν κάθε λάθος ιδιαίτερα κρίσιμο.

Βουλιαγμένη: Το Σάββατο πιθανόν η επιχείρηση ανάσυρσης της σορού

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διασώστες θα χρησιμοποιήσουν ειδικά μίγματα αερίων στις φιάλες οξυγόνου που θα χρησιμοποιήσουν, ώστε να καταφέρουν να καταδυθούν με ασφάλεια στο μεγάλο βάθος που εντοπίστηκε η σορός.

Το βατραχοπέδιο του 34χρονου δύτη που βρέθηκε στο «Πηγάδι του Θανάτου»

Η επιχείρηση εκτιμάται ότι θα γίνει, εκτός απροόπτου το Σάββατο. Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη, κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι διασώστες είχαν εντοπίσει ένα βατραχοπέδιλο, ένα καταδυτικό σκούτερ και μια φιάλη οξυγόνου, ευρήματα, που ενίσχυσαν την εκτίμηση ότι ο 34χρονο βρισκόταν στο εσωτερικό του σπηλαίου.

Βουλιαγμένη: Έμπειρος δύτης ο 34χρονος

Ο 34χρονος ήταν πιλότος – κυβερνήτης της Πολιτικής Αεροπορίας, εργαζόταν σε ελληνοϊταλική εταιρεία και διέμενε μόνιμα στη Βούλα.

Άνθρωποι από το περιβάλλον του κάνουν λόγο για έναν ιδιαίτερα αγαπητό χαρακτήρα, με ήθος και έντονο πάθος για τη θάλασσα, τις καταδύσεις και τις μηχανές.

Βουλιαγμένη: Το χρονικό της τραγωδίας

Όλα συνέβησαν την περασμένη Κυριακή. Ο 34χρονος μαζί με έναν φίλο του πραγματοποίησαν κατάδυση στα Λιμανάκια στη Βουλιαγμένη. Λίγο αργότερα ο συνοδός του βγήκε μόνος του στην ακτή και ειδοποίησε τις αρχές, αναφέροντας πως ο φίλος του έχει παγιδευτεί μέσα στο «Πηγάδι του Θανάτου».

Αμέσως σήμανε συναγερμός και ακολούθησε μεγάλη κινητοποίηση για τον εντοπισμό του 34χρονου με τη συμμετοχή του Λιμενικού, ειδικών μονάδων και ιδιωτών σπηλαιοδυτών.

Βουλιαγμένη: Το Πηγάδι του Διαβόλου

Το «Πηγάδι του Θανάτου» στο δεύτερο λιμανάκι της Βουλιαγμένης βρίσκεται λίγα μόλις μέτρα από ένα από τα πιο δημοφιλή σημεία της παραλιακής, που συγκεντρώνει τα καλοκαίρια χιλιάδες επισκέπτες.

Το «Πηγάδι του Θανάτου»

Πρόκειται για το άνοιγμα μιας σήραγγας με διάμετρο 3 μέτρων η οποία βρίσκεται σε βάθος 11 μέτρων. Αρχικά εκτείνεται οριζόντια, αλλά σε ένα σημείο έχει απότομη κλίση προς τα κάτω. Είναι ένα σημείο όπου το ρεύμα γίνεται πολύ ισχυρό και εξαιρετικά επικίνδυνο για τους δύτες, ενώ επικρατεί και σκοτάδι.

Το μήκος της σήραγγας είναι περίπου 30 μέτρα, με ιδιαίτερα επικίνδυνα ρεύματα γύρω στα 16 μέτρα, όπου η σήραγγα «τραβάει» τον δύτη προς τα κάτω. Στη συνέχεια οδηγεί στην είσοδο μιας στενής υποβρύχιας σήραγγας η οποία καταλήγει σε σπήλαιο αγνώστων διαστάσεων.

Η εξερεύνηση έχει φτάσει μόνο στα 150 μέτρα και είναι πιθανόν όλο το σύστημα συνδέεται με τη λίμνη της Βουλιαγμένης.

Τη δεκαετία το '80, το Λιμενικό τοποθέτησε προστατευτικό πλέγμα στο σημείο, προκειμένου να αποτρέψει επικίνδυνες καταδύσεις, ενώ υπάρχει και προειδοποιητική επιγραφή που υπενθυμίζει ότι «Πέρα από το σημείο αυτό, δεν υπάρχει τίποτα να δεις που να αξίζει περισσότερο από τη ζωή».

Τον Σεπτέμβριο του 1978, δύο Αμερικανοί στρατιωτικοί που υπηρετούσαν στην αμερικανική βάση του Ελληνικού και άλλη μια γυναίκα επιχείρησαν να εξερευνήσουν το σημείο.

Ήταν ο 32χρονος λοχίας Ντόναλντ Μίσαντ, ο 21χρονος σμηνίτης Μαρκ Γκράνφορντ και η 20χρονη αδελφή του τελευταίου, Τζόαν. Κανένας τους δεν επέστρεψε στην επιφάνεια.

Οργανώθηκε μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό τους, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Μια πρώτη μεγάλη προσπάθεια διάσωσης έγινε τον Νοέμβριο του 1978, ενώ το 1989 σπηλαιοδύτες ανέσυραν μόνο μία φιάλη και μερικά προσωπικά αντικείμενα. Τελικά τα οστά τους εντοπίστηκαν το 2006 και ταυτοποιήθηκαν το επόμενο έτος.