Βουλιαγμένη: Βρέθηκαν βατραχοπέδιλο και φιάλη οξυγόνου

Λιγοστεύουν οι ελπίδες για τον δύτη που χάθηκε στο «Πηγάδι του Θανάτου»

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Λιγοστεύουν οι ελπίδες για τον 34χρονο δύτη που χάθηκε στο "Πηγάδι του Θανάτου" στη Βουλιαγμένη.
  • Βρέθηκαν ένα βατραχοπέδιλο, μια φιάλη οξυγόνου και μια μηχανή σκούτερ σε βάθος 30 μέτρων.
  • Οι αρχές εξετάζουν αν τα αντικείμενα ανήκουν στον αγνοούμενο ή στον φίλο του που ζήτησε βοήθεια.
  • Οι έρευνες συνεχίζονται, αλλά είναι επικίνδυνες λόγω των σπηλαιωδών σχηματισμών και των ισχυρών ρευμάτων.
  • Το "Πηγάδι του Θανάτου" είναι δημοφιλής προορισμός για έμπειρους δύτες, αλλά κρύβει κινδύνους.

Λιγοστεύουν οι ελπίδες για τον 34χρονο δύτη, ο οποίος χάθηκε στο «Πηγάδι του Θανάτου» στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης. Χθες, βρέθηκαν ένα βατραχοπέδιλο, μια φιάλη οξυγόνου και μια μηχανή τύπου σκούτερ σε βάθος 30 μέτρων. 

Έρευνες στη Βουλιαγμένη για 34χρονο δύτη 1

Σύμφωνα με αποκλειστικές εικόνες που εξασφάλισε ο Βαγγέλης Γκούμας, τα αντικείμενα βρέθηκαν στο δεύτερο λιμανάκι της Βουλιαγμένης. Οι αρχές εξετάζουν εάν πρόκειται για αντικείμενα που ανήκουν στον αγνοούμενο δύτη ή  στον συνοδό του, ο οποίος κατάφερε να βγει στην ακτή και να ζητήσει βοήθεια. 

Βουλιαγμένη: Η επιχείρηση εντοπισμού του δύτη μπορεί να πάρει μέρες

Οι έρευνες συνεχίζονται και σήμερα, Τετάρτη, όμως πρόκειται για μια εξαιρετικά δύσκολη κι επικίνδυνη επιχειρήση, καθώς ο 34χρονος εγκλωβίστηκε σε ένα ιδιαίτερο πηγάδι, βάθους 28 μέτρων, με σπηλαιώδεις σχηματισμούς και ισχυρά υπόγεια ρεύματα. 

Βουλιαγμένη: Βρέθηκαν βατραχοπέδιλο και φιάλη οξυγόνου

Ο 34χρονος είναι έμπειρος δύτης και την προηγούμενη Κυριακή πήγε για κατάδυση στο συγκεκριμένο σημείο με έναν φίλο του. Εκείνος ήταν που κατάφερε να αναδυθεί στην επιφάνεια, να βγει στην ακτή και να καλέσει σε βοήθεια. 

Δύτες της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών, καθώς και εξειδικευμένοι σπηλαιολόγοι πραγματοποίησαν έρευνες την ίδια μέρα, δίχως όμως να εντοπίσουν τον αγνοούμενο.

Έρευνες στη Βουλιαγμένη για 34χρονο δύτη 3

Βουλιαγμένη: Σβήνουν Οι Ελπίδες Για Τον 34χρονο Δύτη

Βουλιαγμένη: Τι είναι το «Πηγάδι του Θανάτου»

Το «Πηγάδι του Θανάτου» είναι μια κάθετη υποθαλάσσια τρύπα, που μοιάζει με πηγάδι και βρίσκεται στο δεύτερο λιμανάκι, σε σχετικά μικρή απόσταση από την ακτή. Η είσοδός του εντοπίζεται περίπου στα 10 με 12 μέτρα βάθος και κατεβαίνει σχεδόν κάθετα μέχρι τα 30 μέτρα, δημιουργώντας την αίσθηση ενός σκοτεινού, με βάθος, ανοίγματος μέσα στη θάλασσα.

Θρίλερ Στη Βουλιαγμένη: Συνεχίζονται Οι Έρευνες Για Τον Δύτη

Στην πραγματικότητα, το «Πηγάδι» δεν είναι απλώς μια τρύπα, αλλά μέρος ενός ευρύτερου υποθαλάσσιου σχηματισμού που οδηγεί σε μικρό σπηλαιώδες σύστημα. Τα τοιχώματά του είναι βραχώδη και φιλοξενούν θαλάσσια ζωή, ενώ το φως που εισχωρεί από την επιφάνεια, δημιουργεί εντυπωσιακές αντιθέσεις, κάνοντάς το ιδιαίτερα ελκυστικό για καταδύσεις. Για τον λόγο αυτό αποτελεί δημοφιλή προορισμό για έμπειρους δύτες, οι οποίοι το εξερευνούν με τον κατάλληλο εξοπλισμό και προσοχή.

Έρευνες στη Βουλιαγμένη για 34χρονο δύτη 4

Η ονομασία «Πηγάδι του Διαβόλου» δεν σχετίζεται με κάποιον συγκεκριμένο μύθο, αλλά προέρχεται κυρίως από την απόκοσμη όψη του. Το βάθος, το σκοτάδι και η αίσθηση του «άγνωστου» που προκαλεί, έχουν οδηγήσει στο να δοθεί αυτό το όνομα. Πρόκειται για ένα φυσικό γεωλογικό φαινόμενο που έχει δημιουργηθεί με την πάροδο του χρόνου.

Θρίλερ στα λιμανάκια Βουλιαγμένης: Αγνοείται δύτης

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είναι ασφαλές για απλούς λουόμενους ή αρχάριους δύτες, καθώς το βάθος και η μορφολογία του μπορεί να κρύβουν κινδύνους.

Το 1978 τρεις Αμερικανοί- δύο στρατιωτικοί και μια νεαρή γυναίκα-επιχείρησαν να εξερευνήσουν το υποθαλάσσιο τούνελ και έχασαν τη ζωή τους. 

Έρευνες στη Βουλιαγμένη για 34χρονο δύτη 5

Παρά τις επανειλημμένες αποστολές εντοπισμού, παρέμειναν αγνοούμενοι για δεκαετίες. Μια πρώτη μεγάλη προσπάθεια εντοπισμού τους έγινε τον Νοέμβριο του 1978 χωρίς κανένα αποτέλεσμα, ενώ το 1989 σπηλαιοδύτες ανέσυραν μόνο μία φιάλη και μερικά προσωπικά αντικείμενα.

Το θρίλερ με την εξαφάνιση των τριών Αμερικανών στο σπήλαιο, έκλεισε οριστικά το 2007, όταν βρέθηκαν και ταυτοποιήθηκαν οστά στο σημείο. 

Έρευνες στη Βουλιαγμένη για 34χρονο δύτη 6

Μετά από εκείνο το περιστατικό, το Λιμενικό τοποθέτησε προστατευτικά κάγκελα στο σημείο, προκειμένου να αποτρέψει επικίνδυνες καταδύσεις, ενώ υπάρχει και προειδοποιητική επιγραφή.

