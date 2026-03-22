Θρίλερ στα λιμανάκια Βουλιαγμένης: Αγνοείται δύτης

Σε εξέλιξη η επιχείρηση διάσωσης

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης σε εξέλιξη στα λιμανάκια Βουλιαγμένης για αγνοούμενο δύτη.
  • Ο δύτης αγνοείται μετά από κατάδυση σε υποθαλάσσιο «πηγάδι» βάθους 30 μέτρων, όπου τον παρέσυραν ισχυρά ρεύματα.
  • Ο δεύτερος δύτης προσπάθησε να τον βοηθήσει, αλλά τον έχασε και ειδοποίησε τις αρχές.
  • Στις έρευνες συμμετέχουν ειδικά εκπαιδευμένοι δύτες και σκάφη του Λιμενικού.
  • Οι συνθήκες είναι δύσκολες λόγω του βυθού και των ρευμάτων, με τις επόμενες ώρες κρίσιμες.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση διάσωσης στα λιμανάκια της Βουλιαγμένης, καθώς δύτης αγνοείται μετά από κατάδυση σε δύσβατη θαλάσσια περιοχή.

Στο σημείο έχει σημάνει συναγερμός στο Λιμενικό Σώμα, με δυνάμεις να επιχειρούν επί ώρες για τον εντοπισμό του, ενώ στις έρευνες συμμετέχουν ειδικά εκπαιδευμένοι δύτες και σκάφη.

Πώς έγινε το ατύχημα

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του δημοσιογράφου του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star, Βαγγέλη Γκούμα, δύο δύτες πραγματοποιούσαν κατάδυση χρησιμοποιώντας υποβρύχια ηλεκτρικά σκούτερ.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής τους έφτασαν σε ένα υποθαλάσσιο «πηγάδι», βάθους περίπου 30 μέτρων, το οποίο οδηγεί σε στενή σήραγγα.

Εκεί, φαίνεται πως ισχυρά υποθαλάσσια ρεύματα παρέσυραν τον έναν από τους δύο δύτες, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί στο εσωτερικό της σπηλιάς.

Αγωνιώδεις προσπάθειες διάσωσης

Ο δεύτερος δύτης επιχείρησε να τον βοηθήσει, προσπαθώντας να τον προσεγγίσει και να του δώσει οξυγόνο, ωστόσο τελικά τον έχασε από το οπτικό του πεδίο.

Ανέβηκε άμεσα στην επιφάνεια και ειδοποίησε τις αρχές, κινητοποιώντας Λιμενικό, αστυνομία και ΕΚΑΒ.

Από την πρώτη στιγμή στήθηκε μεγάλη επιχείρηση, με δύτες να καταδύονται επανειλημμένα στο σημείο, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί ο αγνοούμενος.

«Τον παρέσυραν τα ρεύματα»

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε τις δραματικές στιγμές: «Ένας δύτης βγήκε στη θάλασσα και ζήτησε βοήθεια. Ο φίλος του είχε κολλήσει στη σήραγγα στο βάθος του πηγαδιού. Το σημείο έχει ισχυρά υποθαλάσσια ρεύματα και δεν μπορούμε να ξέρουμε πού μπορεί να βρίσκεται».

Δύσκολες συνθήκες στο σημείο

Οι έρευνες δυσχεραίνονται από τη μορφολογία του βυθού, το μεγάλο βάθος και τα έντονα ρεύματα, που καθιστούν την επιχείρηση ιδιαίτερα επικίνδυνη.

Στην περιοχή επιχειρούν σκάφη του Λιμενικού, ενώ δύτες συνεχίζουν τις καταδύσεις σε μια αγωνιώδη προσπάθεια εντοπισμού του αγνοούμενου.

Οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, με τις επόμενες ώρες να θεωρούνται κρίσιμες για την εξέλιξη της επιχείρησης.
 

