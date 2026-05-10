Συναγερμός στη Γαλλία: Με συμπτώματα χανταϊού επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου

Σε απομόνωση και οι πέντε Γάλλοι επιβάτες που επαναπατρίσθηκαν

Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία AP
Πρώτη Δημοσίευση: 10.05.26, 20:01
Απόσπασμα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star (10/5/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένας από τους πέντε Γάλλους επιβάτες, οι οποίοι βρίσκονταν στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, όπου εμφανίσθηκε εστία χανταϊού, παρουσίασε σήμερα συμπτώματα στη διάρκεια της πτήσης επαναπατρισμού του, έγραψε στο X ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί.

«Παρουσίασε συπτώματα μέσα στο αεροπλάνο επαναπατρισμού», έκανε γνωστό ο πρωθυπουργός. «Αυτοί οι πέντε επιβάτες τέθηκαν αμέσως σε αυστηρή απομόνωση μέχρι νεωτέρας. Δέχονται ιατρική φροντίδα και θα υποβληθούν σε εξετάσεις», πρόσθεσε.

Εξάλλου η κυβέρνηση θα εκδώσει «ήδη από απόψε» διάταγμα για μέτρα απομόνωσης προσαρμοσμένα σ' αυτές τις περιπτώσεις επαφής.

Ισπανία: «Περισσότεροι από 90 άνθρωποι» θα έχουν απομακρυνθεί από το Hondius μέχρι το τέλος της ημέρας        

«Περισσότεροι από 90 άνθρωποι, επιβάτες και μέλη του πληρώματος, θα έχουν απομακρυνθεί» από το Hondius μέχρι το τέλος της σημερινής ημέρας, ανακοίνωσε ο Ισπανός υφυπουργός Υγείας Χαβιέρ Παντίγια με βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι επιχειρήσεις εκκένωσης του κρουαζιεροπλοίου πρόκειται να διακοπούν σήμερα το βράδυ και να επαναληφθούν αύριο, Δευτέρα, το απόγευμα.

Δε θα γίνει απομάκρυνση επιβατών αύριο το πρωί λόγω του «ανεφοδιασμού σε καύσιμα» που χρειάζεται να κάνει το πλοίο για το ταξίδι του προς την Ολλανδία που θα διαρκέσει ημέρες, δήλωσε στην τοπική τηλεόραση ο υπεύθυνος του λιμανιού της Γραναδίγια Πέδρο Σουάρεθ.

Αφού ολοκληρωθεί η εκκένωση, το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο εντοπίσθηκε εστία χανταϊού, προβλέπεται να αναχωρήσει αύριο, Δευτέρα, γύρω στις 21:00 (ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές.
 

 


 

