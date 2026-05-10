Μάρα Ζαχαρέα: Τα συγκινητικά λόγια για τη Γιορτή της Μητέρας

Το τρυφερό βίντεο με τα δύο της παιδιά

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μάρα Ζαχαρέα ανάρτησε συγκινητικά λόγια για τη Γιορτή της Μητέρας, αναγνωρίζοντας τον ρόλο της ως μητέρα δύο παιδιών.
  • Τόνισε ότι η αγάπη της μητέρας δεν μετριέται από τις τέλειες στιγμές, αλλά από την καθημερινότητα και την αφοσίωση.
  • Η δημοσιογράφος μοιράστηκε βίντεο με στιγμές από τη ζωή των παιδιών της, εκφράζοντας την αξία τους στη ζωή της.
  • Ευχήθηκε 'χρόνια πολλά' σε όλες τις μητέρες, περιγράφοντας τη μητρότητα ως ανιδιοτελή αγάπη και καταφύγιο για τα παιδιά.
  • Η μητρότητα για τη Ζαχαρέα σημαίνει να είσαι πάντα εκεί για το παιδί, προσφέροντας στήριξη και αγάπη χωρίς όρια.

Μία συγκινητική ανάρτηση για τη Γιορτή της Μητέρας έκανε η Γενική Διευθύντρια Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Star Μάρα Ζαχαρέα καθώς εκτός από επιτυχημένη δημοσιογράφος είναι και μητέρα δύο παιδιών του Βασίλη και της Άννας.

 

Η Μάρα Ζαχαρέα με τον γιο της Βασίλη/ φωτογραφία από NDP

«Η αγάπη της μητέρας, η αγάπη της μαμάς, δε μετριέται με τις τέλειες στιγμές. Μετριέται με την καθημερινότητα, με μια φωνή που βγαίνει από μέσα σου και λες στο παιδί σου "Είμαι εδώ για σένα πάντα"» ήταν το μήνυμα της καταξιωμένης δημοσιογράφου το οποίο συνόδευσε με ένα βίντεο από τις μοναδικές στιγμές που έζησε όλα αυτά τα χρόνια με τα παιδιά της: Από τη γέννησή τους, την παιδική τους ηλικία και τη φοιτητική τους ζωή.

Η Μάρα Ζαχαρέα με την κόρη της, Άννα Ρουσοπούλου/ φωτογραφία από ndp

H δημοσιογράφος ανέφερε πως τα δύο της παιδιά είναι ο κόσμος της ολόκληρος και ό, τι πραγματικά αξίζει στη ζωή της. 

 

 

Σε ένα δεύτερο βίντεο που δημοσίευσε η καταξιωμένη δημοσιογράφος εύχεται "χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες του κόσμου" λέγοντας τι είναι η μητρότητα για εκείνη.

"Το να είσαι μαμά είναι κάτι που βγαίνει από μέσα σου. Είναι ανιδιοτελής αγάπη. Να αγαπάς χωρίς όρια, να δίνεις τα πάντα, να αντέχεις τα πάντα, να δίνεις τα πάντα χωρίς να ζητάς κανένα αντάλλαγμα. Το να είσαι μαμά σημαίνει να είσαι ένα σπίτι για το παιδί σου. Ένα καταφύγιο. Πρέπει να ξέρει πως ό, τι και να συμβεί θα υπάρχει πάντα ένα καταφύγιο"

 

 

 

