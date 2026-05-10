Μία συγκινητική ανάρτηση για τη Γιορτή της Μητέρας έκανε η Γενική Διευθύντρια Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Star Μάρα Ζαχαρέα καθώς εκτός από επιτυχημένη δημοσιογράφος είναι και μητέρα δύο παιδιών του Βασίλη και της Άννας.

Η Μάρα Ζαχαρέα με τον γιο της Βασίλη/ φωτογραφία από NDP



«Η αγάπη της μητέρας, η αγάπη της μαμάς, δε μετριέται με τις τέλειες στιγμές. Μετριέται με την καθημερινότητα, με μια φωνή που βγαίνει από μέσα σου και λες στο παιδί σου "Είμαι εδώ για σένα πάντα"» ήταν το μήνυμα της καταξιωμένης δημοσιογράφου το οποίο συνόδευσε με ένα βίντεο από τις μοναδικές στιγμές που έζησε όλα αυτά τα χρόνια με τα παιδιά της: Από τη γέννησή τους, την παιδική τους ηλικία και τη φοιτητική τους ζωή.

Η Μάρα Ζαχαρέα με την κόρη της, Άννα Ρουσοπούλου/ φωτογραφία από ndp



H δημοσιογράφος ανέφερε πως τα δύο της παιδιά είναι ο κόσμος της ολόκληρος και ό, τι πραγματικά αξίζει στη ζωή της.

Σε ένα δεύτερο βίντεο που δημοσίευσε η καταξιωμένη δημοσιογράφος εύχεται "χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες του κόσμου" λέγοντας τι είναι η μητρότητα για εκείνη.

"Το να είσαι μαμά είναι κάτι που βγαίνει από μέσα σου. Είναι ανιδιοτελής αγάπη. Να αγαπάς χωρίς όρια, να δίνεις τα πάντα, να αντέχεις τα πάντα, να δίνεις τα πάντα χωρίς να ζητάς κανένα αντάλλαγμα. Το να είσαι μαμά σημαίνει να είσαι ένα σπίτι για το παιδί σου. Ένα καταφύγιο. Πρέπει να ξέρει πως ό, τι και να συμβεί θα υπάρχει πάντα ένα καταφύγιο"