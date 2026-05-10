Mία σκηνή γεμάτη άγχος εκτυλίχθηκε στο Lingo της Κυριακής που προβάλλεται στις 18:25.

Η Νατάσσα ξεκίνησε με το γράμμα Κ, όπως της είπε ο Νίκος Μουτσινάς όμως εκείνη μπέρδεψε την ορθογραφία και είπε τη λέξη “Κυνήγι” με αποτέλεσμα να μη βρει κανένα γράμμα και να χάσει.

Ο Νίκος Μουτσινάς ανέφερε πώς το “κυνήγι” γράφεται με “υ,η” και όχι με “η, υ,ι” αναφωνόντας “τι ανατροπή ήταν αυτή”.

