Στο νοσοκομείο η μαμά της Μαρίας Μπακοδήμου- Η ανάρτηση της παρουσιάστριας

10.05.26 , 16:27 Στο νοσοκομείο η μαμά της Μαρίας Μπακοδήμου- Η ανάρτηση της παρουσιάστριας
Celebrities & Gossip Νεα
Τι είχε πει η Μαρία Μπακοδήμου σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή "Στην Αγκαλιά του Φάνη"
  • Η Μαρία Μπακοδήμου πέρασε τη Γιορτή της Μητέρας στο νοσοκομείο λόγω προβλήματος υγείας της μητέρας της.
  • Η παρουσιάστρια δημοσίευσε συγκινητική φωτογραφία κρατώντας το χέρι της μητέρας της με ορό.
  • Στην ανάρτησή της, ευχήθηκε σε όλες τις μητέρες και εξέφρασε δύναμη σε όσες αγωνίζονται για τα παιδιά τους.
  • Η Μαρία έχει παραδεχτεί ότι η σχέση της με τη μητέρα της είχε σκαμπανεβάσματα μετά τον θάνατο του πατέρα της.
  • Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε σε προσωπικά της τραύματα και στην επιθετικότητα που είχε προς τη μητέρα της.

Τη Γιορτή της Μητέρας στο νοσοκομείο πέρασε η Μαρία Μπακοδήμου καθώς η μητέρας της αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας. Η παρουσιάστρια που είναι και η ίδια μητέρα δύο αγοριών του Άρη και του Νικήτα ήταν από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της γυναίκας που την έφερε στον κόσμο.

Η ίδια, μοιράστηκε με τους followers της στα social media τις δύσκολες στιγμές που περνάει δημοσιεύοντας μία φωτογραφία που τη δείχνει να κρατά το χέρι της μητέρας της η οποία είναι με ορό.

Σε μια πολύ συγκινητική ανάρτηση προχώρησε η Μαρία Μπακοδήμου μέσα από τον λογαριασμό της στο instagram με αφορμή τη Γιορτή της Μητέρας. Η παρουσιάστρια, που είναι και η ίδια μαμά δυο αγοριών, επέλεξε να στείλει τις ευχές της σε όλες της μαμάδες με μια φωτογραφία στην οποία τη βλέπουμε να κρατά το χέρι της μητέρας της, η οποία – όπως όλα δείχνουν – βρίσκεται στο νοσοκομείο, φορώντας ορό στο χέρι της.

 

 

«Χρόνια πολλά σε όλες τις μαμάδες και δύναμη σε όσες αγωνίζονται να κερδίσουν κι άλλο χρόνο κοντά στα παιδιά τους. Χρόνια Πολλά Μαμά» έγραψε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια.

Η ίδια σε παλαιότερη συνέντευξή της είχε παραδεχτεί πως η σχέση της με τη μαμά της είχε πολλά σκαμπανεβάσματα. Ειδικά όταν έφυγε από τη ζωή ο μπαμπάς της. Τότε όπως είπε έγινε επιθετική με τον γονιό που έμεινε πίσω.

«Κανείς δεν έχει εκπαιδευτεί πως να μεγαλώσει παιδιά, είναι 100% βέβαιο ότι θα κάνει λάθη. Ειδικά αν είσαι πολύ αυστηρός και το παιδί νιώθει ότι το μειώνεις και ότι πρέπει να είναι άριστο για να το αγαπάς. Και εγώ είχα τα δικά μου τραύματα.Όταν ξεκίνησα να κάνω ψυχανάλυση, πέρασα μια περίοδο όπου ήμουν πολύ επιθετική με τη μαμά μου, γιατί ο μπαμπάς μου είχε “φύγει”. Γυρνούσα φουριόζα και της έλεγα “και τότε που μου έκανες αυτό”, “και τότε που εμένα με άφησες εκεί”. Αστεία δηλαδή πράγματα που, όμως, σε ένα παιδί μετράνε» είχε αναφέρει η παρουσιάστρια. 

