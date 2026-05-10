Αντίστροφα για την Τελετή Έναρξης της Eurovision έχουμε αρχίσει να μετράμε και η απεσταλμένη του star.gr Αθανασία Βογιάρη, μετέφερε όλες τις λεπτομέρειες για τη Λαμπερή Τελετή.

Οι αποστολές των 35 χωρών θα πραγματοποιήσουν την πρώτη τους μεγάλη δημόσια εμφάνιση.

"O Α’ Hμιτελικός που συμμετέχει η Ελλάδα είναι στις 12 Μαϊου και ο Αkylas εμφανίζεται στην τέταρτη θέση με το “Ferto” να έχει μεγάλες πιθανότητες να περάσει στον τελικό. Σήμερα είναι το τιρκουάζ χαλί το οποίο θα λάβει χώρα στο Δημαρχείο της Βιέννης, στις 18:00 ώρα Ελλάδας και από εκεί θα περάσουν όλες οι συμμετοχές” τόνισε η δημοσιογράφος Αθανασία Βογιάρη. Οι προετοιμασίες βρίσκονται στην τελική ευθεία, και το κοινό θα έχει την ευκαιρία να συνομιλήσει με όλους τους συμμετέχοντες στη Eurovision.

Μαρία Κοζάκου και Γιώργος Καπουτζίδης

Τον παλμό του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, που θα διεξαχθεί στη Βιέννη της Αυστρίας στις 12, 14 και 16 Μαΐου θα μεταδώσουν στους τηλεθεατές η Μαρία Κοζάκου κι ο Γιώργος Καπουτζίδης.



Αποστολή στη Βιέννη- Αθανασία Βογιάρη