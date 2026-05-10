Ολόκληρη επιχείρηση έχει στηθεί από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τον ΕΟΔΥ για τον επαναπατρισμό του Έλληνα επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου «Hondius», στο οποίο έχουν εμφανισθεί τα κρούσματα χανταϊού.

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και η Πολεμική Αεροπορία ζήτησαν από τον ΕΟΔΥ διαβεβαιώσεις ότι θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την υγεία των πιλότων και του πληρώματος που θα μεταφέρουν τον Έλληνα στη χώρα μας, τις οποίες και έλαβαν.

Έτσι, το απόγευμα αναμένεται να αναχωρήσει από την Ελευσίνα μεταγωγικό αεροσκάφος C-27 με προορισμό το Αϊντχόφεν της Ολλανδίας, προκειμένου να παραλάβει τον επιβάτη.

Θα εισαχθεί στο Αττικό Νοσοκομείο - Σε καραντίνα για έξι εβδομάδες

Στο αεροσκάφος θα υπάρχει ειδική κάψουλα βιολογικής προστασίας, αντίστοιχη με εκείνη που χρησιμοποιούνταν την περίοδο της πανδημίας του κορωνοϊού. Ο Έλληνας επιβάτης θα μεταφερθεί στο Αττικό Νοσοκομείο, όπου θα παρακολουθείται από τον λοιμωξιολόγο Σωτήρη Τσιόδρα.

Εκεί θα υποβληθεί σε σειρά εξετάσεων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί θετικός στον ιό. Ωστόσο, ακόμη και αν συνεχίσει να έχει αρνητικά αποτελέσματα, θα παραμείνει σε καραντίνα περίπου έξι εβδομάδων, καθώς οι γιατροί εκτιμούν ότι υπάρχει πιθανότητα ο ιός να βρίσκεται ακόμη σε περίοδο επώασης.

