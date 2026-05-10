Κρήτη: Παρέσυρε τη γυναίκα του με το ΙΧ μπροστά στα μάτια των 3 παιδιών

Τη βρήκαν αιμόφυρτη - Συνελήφθη ο σύζυγος της 28χρονης γυναίκας

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Εξωτερική φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Κρήτη: Παρέσυρε Τη Γυναίκα Του Με Το ΙΧ
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σοβαρά τραυματισμένη νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ 28χρονη γυναίκα, μητέρα τριών παιδιών.
  • Η γυναίκα παρασύρθηκε από το όχημα του 30χρονου συζύγου της, ο οποίος συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία.
  • Το περιστατικό συνέβη στην περιοχή της Παντάνασσας στο Δήμο Μαλεβιζίου.
  • Η γυναίκα βρέθηκε αιμόφυρτη στην άκρη του δρόμου από διερχόμενο οδηγό.
  • Στο όχημα επέβαιναν τα τρία ανήλικα παιδιά της, ηλικίας 7, 4 ετών και ένα βρέφος 3 μηνών.

Σοβαρά τραυματισμένη νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ μια 28χρονη γυναίκα, μητέρα τριών παιδιών, η οποία φέρεται να παρασύρθηκε από το όχημα που οδηγούσε ο 30χρονος σύζυγος της, ο οποίος συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία.

Τη γυναίκα, που ήταν αιμόφυρτη στην άκρη του δρόμου, εντόπισε διερχόμενος οδηγος, χθες, Σάββατο μεσημέρι, στην περιοχή της Παντάνασσας του Δήμου Μαλεβιζίου.

'Αμεσα στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τη μετέφερε στο νοσοκομείο, αλλά και αστυνομικοί.

Αρχικά, ο 30χρονος υποστήριξε ότι η γυναίκα έπεσε κατά λάθος από το αυτοκίνητο, ενώ αυτό ήταν εν κινήσει.

Όπως προέκυψε στην πορεία, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η γυναίκα παρασύρθηκε από το όχημα στο όποιο φέρεται να επέβαιναν και τα τρία ανήλικα παιδιά της, ηλικίας επτά και τεσσάρων ετών, όπως και το βρέφος ηλικίας περίπου τριών μηνών.

