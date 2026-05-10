Eurovision 2026: Ξεκίνησε η Τελετή Έναρξης- To star.gr στη Βιέννη

Εκπρόσωποι των χωρών περπατούν στο εντυπωσιακό τιρκουάζ χαλί

10.05.26 , 18:13
Η επίσημη έναρξη της Eurovision 2026  ξεκίνησε και η Αθανασία Βογιάρη είναι στη Βιέννη στην εντυπωσιακή Rathausplatz,και καταγράφει όλες τις στιγμές. Το παρών στο τιρκουάζ χαλί έδωσαν οι εκπρόσωποι των 35 χωρών φορώντας δημιουργίες γνωστών σχεδιαστών.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eurovision 2026: Κοζάκου και Καπουτζίδης για 10η χρονιά στον σχολιασμό

O Α’ Hμιτελικός που συμμετέχει η Ελλάδα είναι στις 12 Μαϊου και ο Αkylas εμφανίζεται στην τέταρτη θέση με το “Ferto” να έχει μεγάλες πιθανότητες να περάσει στον τελικό. 

 

 

"O Α’ Hμιτελικός που συμμετέχει η Ελλάδα είναι στις 12 Μαϊου και ο Αkylas εμφανίζεται στην τέταρτη θέση με το “Ferto” να έχει μεγάλες πιθανότητες να περάσει στον τελικό. Σήμερα είναι το τιρκουάζ χαλί το οποίο θα λάβει χώρα στο Δημαρχείο της Βιέννης, στις 18:00 ώρα Ελλάδας και από εκεί θα περάσουν όλες οι συμμετοχές” τόνισε η δημοσιογράφος Αθανασία Βογιάρη. Οι προετοιμασίες βρίσκονται στην τελική ευθεία, και το κοινό θα έχει την ευκαιρία να συνομιλήσει με όλους τους συμμετέχοντες στη Eurovision" είχε μεταδώσει λίγες ώρες πριν η απεσταλμένη στου star.gr στη Βιέννη, Αθανασία Βογιάρη.

Oι Lelek έκαναν την εμφάνισή τους  με στυλ “Δυναστεία¨και Alexis Currington.

Οικοδεσπότες της βραδιάς θα είναι η  Victoria Swarovski και ο Michael Ostrowski. 

Η εκπρόσωπος της Κύπρου στη Eurovision, Antigoni, κατέφθασε στο τιρκουάζ χαλί μαζί με τη μητέρα της, θέλοντας να την τιμήσει για τη Γιορτή της Μητέρας. 

Eurovision 2026: Ξεκίνησε η Τελετή Έναρξης- To star.gr στη Βιέννη

O εκπρόσωπος της Τσεχίας Ντανιέλ κέρδισε τις εντυπώσεις με το εντυπωσιακό κοστούμι του/ φωτογραφία από apimages

Nτυμένη στα λευκά εμφανίστηκε η Αυστραλή τραγουδίστρια  η Delta Goodrem.

Aποστολή Βιέννη: Αθανασία Βογιάρη

