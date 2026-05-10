Η επίσημη έναρξη της Eurovision 2026 ξεκίνησε και η Αθανασία Βογιάρη είναι στη Βιέννη στην εντυπωσιακή Rathausplatz,και καταγράφει όλες τις στιγμές. Το παρών στο τιρκουάζ χαλί έδωσαν οι εκπρόσωποι των 35 χωρών φορώντας δημιουργίες γνωστών σχεδιαστών.

"O Α’ Hμιτελικός που συμμετέχει η Ελλάδα είναι στις 12 Μαϊου και ο Αkylas εμφανίζεται στην τέταρτη θέση με το “Ferto” να έχει μεγάλες πιθανότητες να περάσει στον τελικό. Σήμερα είναι το τιρκουάζ χαλί το οποίο θα λάβει χώρα στο Δημαρχείο της Βιέννης, στις 18:00 ώρα Ελλάδας και από εκεί θα περάσουν όλες οι συμμετοχές” τόνισε η δημοσιογράφος Αθανασία Βογιάρη. Οι προετοιμασίες βρίσκονται στην τελική ευθεία, και το κοινό θα έχει την ευκαιρία να συνομιλήσει με όλους τους συμμετέχοντες στη Eurovision" είχε μεταδώσει λίγες ώρες πριν η απεσταλμένη στου star.gr στη Βιέννη, Αθανασία Βογιάρη.

Oι Lelek έκαναν την εμφάνισή τους με στυλ “Δυναστεία¨και Alexis Currington.

Lelek- φωτογραφία από apimages/ Martin Meissner

Οικοδεσπότες της βραδιάς θα είναι η Victoria Swarovski και ο Michael Ostrowski.

Η εκπρόσωπος της Κύπρου στη Eurovision, Antigoni, κατέφθασε στο τιρκουάζ χαλί μαζί με τη μητέρα της, θέλοντας να την τιμήσει για τη Γιορτή της Μητέρας.

Η Antigoni/ φωτογραφία από apimages/ Martin Meissner

O εκπρόσωπος της Τσεχίας Ντανιέλ κέρδισε τις εντυπώσεις με το εντυπωσιακό κοστούμι του/ φωτογραφία από apimages

Nτυμένη στα λευκά εμφανίστηκε η Αυστραλή τραγουδίστρια η Delta Goodrem.

Η Delta Goodrem/ φωτογραφία από eurokinissi.gr

Aποστολή Βιέννη: Αθανασία Βογιάρη

