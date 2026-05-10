Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αναφέρθηκε σε ανάρτησή του στο Χ, στον Έλληνα που επαναπατρίζεται από την Ολλανδία και βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο με τα θανατηφόρα κρούσματα χανταϊού. Όπως τόνισε, η επιχείρηση επαναπατρισμού βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη με ειδική πτήση της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ο υπουργός Υγείας τόνισε στην ανάρτησή του ότι το ελληνικό κράτος κάνει το αυτονόητο και στέκεται στο πλευρό του, ενώ πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης του ιού.

Όπως είπε, ο ασθενής θα μεταφερθεί κατευθείαν από την Ελευσίνα, όπου θα φτάσει με ειδική πτήση της Πολεμικής Αεροπορίας, στο Αττικό Νοσοκομείο σε θάλαμο αρνητικής πίεσης και θα μπει σε καραντίνα.

Ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε έκπληκτος από τα σχόλια μίσους, όπως ανέφερε, για την απόφαση της Αθήνας να επαναπατρίσει τον Έλληνα επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης έγραψε μάλιστα σε αυτήν την αρχική του ανάρτηση, πως ο συμπατριώτης μας «ασθενεί από τον χανταϊό». Αναλυτικά όσα ανέφερε σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας:

«Έχω πραγματικά στενοχωρηθεί και λυπηθεί για τα πάρα πολλά τοξικά, δηλητηριώδη, υβριστικά και συνωμοσιολογικά σχόλια που διαβάζω δεξιά και αριστερά για την απόφαση μας να επαναπατρίσουμε τον συμπατριώτη μας που ασθενεί από τον χανταιό. Λες και το Υπουργείο Υγείας της Ελλάδος θα μπορούσε να τον αφήσει μόνο του σε αυτή την περιπέτεια. Ντρέπομαι για το πώς η Κοινωνία μας έφθασε σε αυτό το σημείο του μεταξύ μας μίσους», ανέφερε.

«Σε κάθε περίπτωση ο συμπολίτης μας μπαίνει τώρα στο Αεροπλάνο της Πολεμικής Αεροπορίας, την οποία και ευχαριστώ, συνοδεύεται από ιατρό και νοσηλευτή του ΕΚΑΒ, είναι στην αποστολή και ο Προέδρος του ΕΟΔΥ και θα μεταφερθεί κατευθείαν από την Ελευσίνα στο Αττικό Νοσοκομείο σε θάλαμο αρνητικής πίεσης σε καραντίνα. Κανένας απολύτως φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα δεν υπάρχει αλλά η Ελλάδα δεν αφήνει ποτέ κανέναν μόνο του πίσω. Σταματήστε λοιπόν το μίσος. Ο καθένας μας θα μπορούσε να ήταν στην θέση του. Του εύχομαι πολλά περαστικά», συμπλήρωσε.

Γεωργιάδης: «Για προληπτικούς λόγους ο συμπολίτης μας στο Αττικόν - Κακώς έγραψα "πάσχει", εννοούσα μπορεί να είναι στην περίοδο επώασης»

Ωστόσο, ο υπουργός Υγείας λίγη ώρα αργότερα, προχώρησε σε νέα διευκρινιστική ανάρτηση αναφορικά με την κατάσταση της υγείας του Έλληνα που επαναπατρίζεται.

Συγκεκριμένα, στη νέα ανάρτησή του, ο Άδωνις Γεωργιάδης, ανέφερε πως «κακώς έγραψε "πάσχει"» για τον συμπολίτη μας, και πως εννοούσε ότι «μπορεί να είναι στην περίοδο επώασης».

«Ο συμπολίτης μας που επαναπατρίζουμε απο την Ολλανδία καραντίνα μπαίνει για προληπτικούς και μόνον λόγους. Δεν έχει απολύτως τίποτα. Απλά επειδή βρέθηκε στο περιβάλλον αυτό λαμβάνουμε προληπτικά μέτρα. Είναι απολύτως καλά δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Κακώς έγραψα πάσχει εννοούσα μπορεί να είναι στην περίοδο επώασης. Είναι απολύτως καλά», ανέφερε χαρακτηριστικά στη δεύτερη ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας.

Κακώς έγραψα πάσχει… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 10, 2026