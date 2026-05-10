Δύο αγαπημένους ηθοποιούς υποδέχτηκε ο Πέτρος Πολυχρονίδης το βράδυ της Κυριακής στο 1%Club στο πρωτότυπο, συναρπαστικό prime time entertainment show του Star!

Αυτοί δεν ήταν άλλοι από την Αθηνά Οικονομάκου και τον Λάμπρο Φισφή οι οποίοι δοκίμασαν όχι τις γνώσεις τους, αλλά τον τρόπο σκέψης τους μέσα από ανατρεπτικούς γρίφους.

Η ερώτηση ήταν: Αν όργανα που κυριαρχούν στις φωτογραφίες ποια επιλογή δεν ταιριάζει: Η μία εικόνα έδειχνε ένα περιπολικό, η άλλη ένα όργανο γυμναστικής και η τρίτη έναν άντρα που έπαιζε βιολί και η τέταρτη ήταν η Αθηνά Οικονομάκου.

“Θες να με ρωτήσεις αν είμαι όργανο” είπε η ηθοποιός χιουμοριστικά με τον Λάμπρο Φισφή να απαντά χιουμοριστικά: “είναι εργαλείο”.

Η Αθηνά Οικονομάκη απέκλεισε το Δ, δηλαδή τον εαυτό της.

