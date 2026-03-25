Εντοπίστηκε νεκρός ο 34χρονος δύτης στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης

Τα ίχνη του είχαν χαθεί όταν έκανε κατάδυση στο «Πηγάδι του Διαβόλου»

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το χειρότερο σενάριο επιβεβαιώθηκε μετά από ημέρες αγωνίας και ερευνών, καθώς το απόγευμα της 25ης Μαρτίου 2026, εντοπίστηκε νεκρός ο 34χρονος δύτης στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης.

Βουλιαγμένη: Βρέθηκαν βατραχοπέδιλο και φιάλη οξυγόνου

Τα ίχνη του δύτη είχαν χαθεί όταν έκανε κατάδυση στο «Πηγάδι του Διαβόλου».

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανασυρθεί η σορός του άτυχου άνδρα καθώς ακόμα και οι έμπειροι δύτες δεν μπορούν να προσεγγίσουν το σημείο.

Σύμφωνα με όσα είπαν πηγές του Λιμενικού στον Μάνο Σωτηρόπουλο και το Star, θα χρειαστούν έμπειροι δύτες για να καταφέρουν να ανασύρουν τη σορό καθώς το βάθος είναι πολύ μεγάλο. 

Πληροφορίες, εξάλλου, του ΑΠΕ-ΜΠΕ, αναφέρουν πως θα χρειαστούν προπαρασκευαστικές ενέργειες και ειδικός σχεδιασμός ώστε να φτάσουν στο σημείο οι εξειδικευμένοι δύτες που θα χρησιμοποιήσουν ειδικά μείγματα στις φιάλες ώστε να πετύχουν το εξαιρετικά δύσκολο σχέδιο τους. 

Υπενθυμίζεται, ότι ο άτυχος δύτης έκανε τη μοιραία κατάδυση το μεσημέρι της Κυριακής μαζί με έναν φίλο του, ο οποίος κατάφερε να απεγκλωβιστεί και να ενημερώσει τις Αρχές ότι ο 34χρονος πιθανότατα είχε εγκλωβιστεί σε κάποιο σημείο στο «Πηγάδι του Διαβόλου».

Οι ελπίδες είχαν λιγοστέψει, καθώς χθες, βρέθηκαν ένα βατραχοπέδιλο, μια φιάλη οξυγόνου και το υποβρύχιο σκούτερ του άτυχου δύτη σε βάθος 30 μέτρων. 

 

 

