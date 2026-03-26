Βουλιαγμένη: Ο 34χρονος δύτης κατέγραψε τον θάνατό του σε βίντεο

Βρέθηκε «σφηνωμένος» στο «Πηγάδι του Θανάτου»

Με μια ματιά - by STAR AI
  • 34χρονος δύτης κατέγραψε τον θάνατό του σε βίντεο στο "Πηγάδι του Θανάτου" στη Βουλιαγμένη.
  • Η σορός του βρέθηκε σε βάθος 30 μέτρων, εγκλωβισμένη στη σήραγγα.
  • Δύτης χτυπήθηκε από θαλάσσια ρεύματα και έχασε τον εξοπλισμό του.
  • Η επιχείρηση ανάσυρσης της σορού θεωρείται δύσκολη και επικίνδυνη, με ειδικά κλιμάκια να αναμένονται το Σάββατο.
  • Το "Πηγάδι του Διαβόλου" είναι ένα από τα πιο επικίνδυνα σημεία κατάδυσης στην Αττική.

Τον θάνατό του κατέγραψε ο 34χρονος δύτης, που χάθηκε στο «Πηγάδι του Θανάτου» στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης, με την κάμερα που είχε πάνω του. 

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, η σορός του βρέθηκε σφηνωμένη, σε βάθος 30 μέτρων. Στο βίντεο φαίνονται οι απεγνωσμένες προσπάθειές του να βγει στην επιφάνεια, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε. Άφησε εκεί την τελευταία του πνοή. 

Βουλιαγμένη: Πώς έγινε η τραγωδία με τον 34χρονο δύτη – Τα τρία σενάρια

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο δύτης κατέβηκε σιγά σιγά προς το «Πηγάδι του Θανάτου», όμως τον χτύπησαν θαλάσσια ρεύματα, με αποτέλεσμα να πέσει στα βράχια και να χάσει τον εξοπλισμό του. 

Ο 34χρονος δύτης που έχασε τη ζωή του στη Βουλιαγμένη

Η σορός του 34χρονου παραμένει εγκλωβισμένη στη σήραγγα, καθώς η επιχείρηση για την ανάσυρσή της θεωρείται αρκετά δύσκολη κι επικίνδυνη. 

Εντοπίστηκε νεκρός ο 34χρονος δύτης στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης

Ειδικά εκπαιδευμένα κλιμάκια αναμένεται να επιχειρήσουν το Σάββατο, χρησιμοποιώντας ειδικά μείγματα σε μπουκάλες οξυγόνου, ώστε να μπορέσουν να επιχειρήσουν σε τόσο μεγάλο βάθος. 

Το «Πηγάδι του Διαβόλου» θεωρείται ένα από τα πιο επικίνδυνα σημεία για κατάδυση στην Αττική, λόγω της μορφολογίας του, αλλά και των ισχυρών θαλάσσιων ρευμάτων που υπάρχουν στο σημείο. 

Βουλιαγμένη: Βρέθηκαν βατραχοπέδιλο και φιάλη οξυγόνου

Πρόκειται για το άνοιγμα μιας σήραγγας με διάμετρο τριών μέτρων, η οποία βρίσκεται σε βάθος 11 μέτρων. Αρχικά εκτείνεται οριζόντια, αλλά σε ένα σημείο έχει απότομη κλίση προς τα κάτω. Είναι ένα σημείο όπου το ρεύμα γίνεται πολύ ισχυρό και εξαιρετικά επικίνδυνο για τους δύτες, ενώ επικρατεί και σκοτάδι.

Το Πηγάδι του Θανάτου

Το μήκος της σήραγγας είναι περίπου 30 μέτρα, με ιδιαίτερα επικίνδυνα ρεύματα γύρω στα 16 μέτρα, όπου η σήραγγα «τραβάει» τον δύτη προς τα κάτω. Στη συνέχεια οδηγεί στην είσοδο μιας στενής υποβρύχιας σήραγγας, η οποία καταλήγει σε σπήλαιο άγνωστων διαστάσεων.

Η εξερεύνηση έχει φτάσει μόνο στα 150 μέτρα και είναι πιθανόν όλο το σύστημα συνδέεται με τη λίμνη της Βουλιαγμένης.
 

