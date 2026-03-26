Βουλιαγμένη: Ο 34χρονος δύτης κατέγραψε τον θάνατό του σε βίντεο

Τον θάνατό του κατέγραψε ο 34χρονος δύτης, που χάθηκε στο «Πηγάδι του Θανάτου» στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης, με την κάμερα που είχε πάνω του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, η σορός του βρέθηκε σφηνωμένη, σε βάθος 30 μέτρων. Στο βίντεο φαίνονται οι απεγνωσμένες προσπάθειές του να βγει στην επιφάνεια, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε. Άφησε εκεί την τελευταία του πνοή.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο δύτης κατέβηκε σιγά σιγά προς το «Πηγάδι του Θανάτου», όμως τον χτύπησαν θαλάσσια ρεύματα, με αποτέλεσμα να πέσει στα βράχια και να χάσει τον εξοπλισμό του.

Η σορός του 34χρονου παραμένει εγκλωβισμένη στη σήραγγα, καθώς η επιχείρηση για την ανάσυρσή της θεωρείται αρκετά δύσκολη κι επικίνδυνη.

Ειδικά εκπαιδευμένα κλιμάκια αναμένεται να επιχειρήσουν το Σάββατο, χρησιμοποιώντας ειδικά μείγματα σε μπουκάλες οξυγόνου, ώστε να μπορέσουν να επιχειρήσουν σε τόσο μεγάλο βάθος.

Το «Πηγάδι του Διαβόλου» θεωρείται ένα από τα πιο επικίνδυνα σημεία για κατάδυση στην Αττική, λόγω της μορφολογίας του, αλλά και των ισχυρών θαλάσσιων ρευμάτων που υπάρχουν στο σημείο.

Πρόκειται για το άνοιγμα μιας σήραγγας με διάμετρο τριών μέτρων, η οποία βρίσκεται σε βάθος 11 μέτρων. Αρχικά εκτείνεται οριζόντια, αλλά σε ένα σημείο έχει απότομη κλίση προς τα κάτω. Είναι ένα σημείο όπου το ρεύμα γίνεται πολύ ισχυρό και εξαιρετικά επικίνδυνο για τους δύτες, ενώ επικρατεί και σκοτάδι.

Το μήκος της σήραγγας είναι περίπου 30 μέτρα, με ιδιαίτερα επικίνδυνα ρεύματα γύρω στα 16 μέτρα, όπου η σήραγγα «τραβάει» τον δύτη προς τα κάτω. Στη συνέχεια οδηγεί στην είσοδο μιας στενής υποβρύχιας σήραγγας, η οποία καταλήγει σε σπήλαιο άγνωστων διαστάσεων.

Η εξερεύνηση έχει φτάσει μόνο στα 150 μέτρα και είναι πιθανόν όλο το σύστημα συνδέεται με τη λίμνη της Βουλιαγμένης.

