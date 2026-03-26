Βουλιαγμένη: Με αναμμένο φακό εγκλωβίστηκε ο δύτης στο Πηγάδι του Διαβόλου

Ερευνώνται οι συνθήκες της μοιραίας κατάδυσης

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR / Αλήθειες με τη Ζήνα
Απόσπασμα από την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» (26/3/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Εντοπίστηκε η σορός του 34χρονου δύτη στο Πηγάδι του Διαβόλου στη Βουλιαγμένη, μετά από δύσκολες έρευνες.
  • Ο δύτης είχε αναμμένο τον φακό του, πιθανόν για να σηματοδοτήσει τη θέση του, αλλά παγιδεύτηκε από ισχυρά υποθαλάσσια ρεύματα.
  • Η ανάσυρση της σορού προγραμματίζεται για το Σάββατο από ομάδα πέντε σπηλαιοδυτών υπό επικίνδυνες συνθήκες.
  • Εντοπίστηκαν προσωπικά αντικείμενα του δύτη, αλλά τα αίτια του θανάτου παραμένουν άγνωστα, αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας.
  • Η επιχείρηση ανάσυρσης περιλαμβάνει ειδικά μέτρα ασφαλείας για τους δύτες λόγω των δύσκολων συνθηκών.

Συγκλονίζει η τραγική κατάληξη των ερευνών για τον 34χρονο δύτη στα λιμανάκια της Βουλιαγμένης, καθώς εντοπίστηκε η σορός του στο ιδιαίτερα επικίνδυνο σημείο που είναι γνωστό ως «Πηγάδι του Διαβόλου». Παρά το γεγονός ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε αφήσει αναμμένο τον φακό του – στοιχείο που πιθανόν βοήθησε στον εντοπισμό του – δεν κατάφερε να ξεφύγει από τα ισχυρά υποθαλάσσια ρεύματα που τον παγίδευσαν.

Ο άτυχος άνδρας είχε ξεκινήσει κατάδυση το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής μαζί με ένα ακόμα άτομο, ωστόσο φαίνεται πως παρασύρθηκε από τα έντονα ρεύματα και εγκλωβίστηκε στο εσωτερικό του υποθαλάσσιου τούνελ. Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε μια δύσκολη επιχείρηση εντοπισμού από έμπειρους σπηλαιοδύτες και το Λιμενικό Σώμα.

Βουλιαγμένη: «Χάσαμε το παιδί μας» - Συγκλονίζει η μητέρα του 34χρονου δύτη

Βουλιαγμένη: Με αναμμένο φακό εγκλωβίστηκε ο δύτης στο Πηγάδι του Διαβόλου

Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του Star / Ρεπορτάζ του Γιάννη Σωτηρόπουλου (26/3/2026)

Βουλιαγμένη: Το Σάββατο η ανάσυρση της σορού 

Η ανάσυρση της σορού αναμένεται να πραγματοποιηθεί το Σάββατο, από εξειδικευμένη ομάδα πέντε σπηλαιοδυτών, σε μια επιχείρηση που χαρακτηρίζεται εξαιρετικά απαιτητική και επικίνδυνη. Οι συνθήκες στο συγκεκριμένο σημείο είναι ιδιαίτερα δύσκολες, καθώς συνδυάζονται ισχυρά υποθαλάσσια ρεύματα, στενότητα χώρου και σχεδόν μηδενική ορατότητα.

Από τις προηγούμενες ημέρες πραγματοποιούνται ενέργειες για όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ασφάλεια για τους δύτες. Συγκεκριμένα, τοποθετούνται ειδικοί πάσσαλοι και μεταλλικές κατασκευές, πάνω στις οποίες θα δεθούν σκοινιά υψηλής αντοχής. Μέσω αυτών, οι δύτες θα μπορούν να κινηθούν με μεγαλύτερη σταθερότητα μέσα στο επικίνδυνο σπήλαιο, αλλά και να ανασύρουν τη σορό.

Τα σκοινιά θα χρησιμοποιηθούν τόσο για την ασφαλή μετακίνηση των δυτών όσο και για την ανάσυρση του άτυχου 34χρονου, καθώς τα ρεύματα στο οριζόντιο τμήμα του σπηλαίου είναι εξαιρετικά ισχυρά και μπορούν να αποβούν μοιραία ακόμη και για έμπειρους επαγγελματίες.

Βουλιαγμένη: Ο 34χρονος δύτης κατέγραψε τον θάνατό του σε βίντεο

Βουλιαγμένη: Τα ευρήματα και τα αναπάντητα ερωτήματα

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, εντοπίστηκαν προσωπικά αντικείμενα του δύτη, όπως φιάλη οξυγόνου, ένα πέδιλο, το υποβρύχιο σκούτερ που χρησιμοποιούσε, καθώς και κάμερα τύπου GoPro. Το γεγονός ότι ο φακός του βρέθηκε αναμμένος ενισχύει το σενάριο ότι είτε προσπαθούσε να προσανατολιστεί είτε να σηματοδοτήσει τη θέση του, χωρίς όμως να καταφέρει να διαφύγει.

Παρά τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί, τα ακριβή αίτια του θανάτου παραμένουν άγνωστα. Φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξουν τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής, καθώς και η εξέταση του καταδυτικού εξοπλισμού που χρησιμοποιούσε τη μοιραία στιγμή.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
 |
ΔΥΤΗΣ
 |
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top