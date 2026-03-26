Βουλιαγμένη: Με αναμμένο φακό εγκλωβίστηκε ο δύτης στο Πηγάδι του Διαβόλου

Συγκλονίζει η τραγική κατάληξη των ερευνών για τον 34χρονο δύτη στα λιμανάκια της Βουλιαγμένης, καθώς εντοπίστηκε η σορός του στο ιδιαίτερα επικίνδυνο σημείο που είναι γνωστό ως «Πηγάδι του Διαβόλου». Παρά το γεγονός ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε αφήσει αναμμένο τον φακό του – στοιχείο που πιθανόν βοήθησε στον εντοπισμό του – δεν κατάφερε να ξεφύγει από τα ισχυρά υποθαλάσσια ρεύματα που τον παγίδευσαν.

Ο άτυχος άνδρας είχε ξεκινήσει κατάδυση το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής μαζί με ένα ακόμα άτομο, ωστόσο φαίνεται πως παρασύρθηκε από τα έντονα ρεύματα και εγκλωβίστηκε στο εσωτερικό του υποθαλάσσιου τούνελ. Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε μια δύσκολη επιχείρηση εντοπισμού από έμπειρους σπηλαιοδύτες και το Λιμενικό Σώμα.

Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του Star / Ρεπορτάζ του Γιάννη Σωτηρόπουλου (26/3/2026)

Βουλιαγμένη: Το Σάββατο η ανάσυρση της σορού

Η ανάσυρση της σορού αναμένεται να πραγματοποιηθεί το Σάββατο, από εξειδικευμένη ομάδα πέντε σπηλαιοδυτών, σε μια επιχείρηση που χαρακτηρίζεται εξαιρετικά απαιτητική και επικίνδυνη. Οι συνθήκες στο συγκεκριμένο σημείο είναι ιδιαίτερα δύσκολες, καθώς συνδυάζονται ισχυρά υποθαλάσσια ρεύματα, στενότητα χώρου και σχεδόν μηδενική ορατότητα.

Από τις προηγούμενες ημέρες πραγματοποιούνται ενέργειες για όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ασφάλεια για τους δύτες. Συγκεκριμένα, τοποθετούνται ειδικοί πάσσαλοι και μεταλλικές κατασκευές, πάνω στις οποίες θα δεθούν σκοινιά υψηλής αντοχής. Μέσω αυτών, οι δύτες θα μπορούν να κινηθούν με μεγαλύτερη σταθερότητα μέσα στο επικίνδυνο σπήλαιο, αλλά και να ανασύρουν τη σορό.

Τα σκοινιά θα χρησιμοποιηθούν τόσο για την ασφαλή μετακίνηση των δυτών όσο και για την ανάσυρση του άτυχου 34χρονου, καθώς τα ρεύματα στο οριζόντιο τμήμα του σπηλαίου είναι εξαιρετικά ισχυρά και μπορούν να αποβούν μοιραία ακόμη και για έμπειρους επαγγελματίες.

Βουλιαγμένη: Τα ευρήματα και τα αναπάντητα ερωτήματα

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, εντοπίστηκαν προσωπικά αντικείμενα του δύτη, όπως φιάλη οξυγόνου, ένα πέδιλο, το υποβρύχιο σκούτερ που χρησιμοποιούσε, καθώς και κάμερα τύπου GoPro. Το γεγονός ότι ο φακός του βρέθηκε αναμμένος ενισχύει το σενάριο ότι είτε προσπαθούσε να προσανατολιστεί είτε να σηματοδοτήσει τη θέση του, χωρίς όμως να καταφέρει να διαφύγει.

Παρά τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί, τα ακριβή αίτια του θανάτου παραμένουν άγνωστα. Φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξουν τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής, καθώς και η εξέταση του καταδυτικού εξοπλισμού που χρησιμοποιούσε τη μοιραία στιγμή.