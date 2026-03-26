Βουλιαγμένη: «Χάσαμε το παιδί μας» - Συγκλονίζει η μητέρα του 34χρονου δύτη

Η σπαρακτική ανάρτηση για τον χαμό του γιου της στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης

Ελλαδα
Πληροφορίες ότι ο 34χρονος κατέγραψε τον θάνατό του με την κάμερα που είχε πάνω του - Βίντεο Mega
  • Ο 34χρονος δύτης βρέθηκε νεκρός στο "Πηγάδι του Θανάτου" στη Βουλιαγμένη, με τη σορό του να παραμένει σε βάθος 30 μέτρων.
  • Η μητέρα του εξέφρασε τη θλίψη της μέσω Facebook, αναφέροντας ότι "χάσαμε το παιδί μας".
  • Ο δύτης ήταν έμπειρος εκπαιδευτής καταδύσεων και πιλότος, με εξαιρετική τεχνική και εμπειρία.
  • Οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες θανάτου του, συμπεριλαμβανομένων πιθανών τεχνικών δυσλειτουργιών ή αιφνίδιας αδιαθεσίας.
  • Η νεκροψία και η εξέταση του εξοπλισμού του θα ρίξουν φως στα αίτια του θανάτου του.

Στο πένθος έχει βυθιστεί η οικογένεια του 34χρονου δύτη, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο «Πηγάδι του Θανάτου» και ακόμα η σορός του δεν έχει ανασυρθεί από βάθος 30 μέτρων. Η μητέρα του μετά την ανεύρεση της σορού του παιδιού της έκανε μια σπαρακτική ανάρτηση. 

Ανέβασε στο προφίλ της στο Facebook μια φωτογραφία του γιου της γράφοντας «RIP αγόρι μου», ενώ σε άλλη ανάρτησή της, σε σχόλια φίλων της που τη ρωτούσαν τι είχε συμβεί απάντησε: «Το παιδί μας, ο μικρός μας χάθηκε, έφυγε, πάει…».

Μάλιστα η μητέρα του άτυχου δύτη αναδημοσίευσε και την ανάρτηση ενός φίλου του γιου της, θέλοντας να αναδείξει τις γνώσεις του στις καταδύσεις και να δώσει μια έμμεση απάντηση στα σενάρια που διαρρέονται στα social media. 

Η ανάρτηση του φίλου του 34χρονου ανέφερε:

«Διαβάζω και ακούω διάφορα για το τραγικό συμβάν που έγινε με τον δύτη που χάθηκε στα λιμανάκια Βουλιαγμένης. Ο άνθρωπος δεν ήταν απλός ένας δύτης ήταν εκπαιδευτής με άψογη τεχνική και εμπειρία. Ήταν πιλότος (κυβερνήτης) στο επάγγελμα όπως ήμουν και εγώ, έχω κάνει εκπαίδευση   simulator μαζί του στα airbus όπως και καταδύσεις επίσης μαζί του, ήταν άψογος και πειθαρχημένος στα πάντα μέχρι και την παραμικρή λεπτομέρεια.

Η κατάδυση του ήταν με σύστημα κλειστού κυκλώματος (Closed Circuit Rebreather – CCR) είναι μια προηγμένη μέθοδος κατάδυσης που χρησιμοποιεί εξειδικευμένο εξοπλισμό, γνωστό ως αναπνευστική συσκευή κλειστού κυκλώματος (rebreather). Σε αντίθεση με το παραδοσιακό αυτόνομο καταδυτικό σύστημα ανοικτού κυκλώματος (SCUBA), το οποίο απελευθερώνει τις αναπνοές του δύτη στο νερό, το κλειστό κύκλωμα ανακυκλώνει το εκπνεόμενο.

Σαν εκπαιδευτής και δύτης βουτάω 26 χρόνια στο σημείο (πηγάδι) και με αυτόνομη και με ελεύθερη κατάδυση. Δεν μπορώ να πω τι έχει γίνει,γιατί πολύ απλά μπορεί να έχουν συμβεί χιλιάδες πράγματα ,όπως και σε μια πτήση …που έχουν συμβεί αρκετά περιστατικά …( Και όλοι μετά έχουν άποψη και γνώμη ).

Παρακαλώ σεβασμός στον νέο άνθρωπο να βρεθεί η σορός του και να τιμηθεί όπως πρέπει.

ΥΓ: Ο κάθε άσχετος και άσχετη να μην εκφέρουν άποψη γιατί είναι προσβολή στο παλικάρι ..ας κάτσουν στη tv και το νετφλιξ και να φάνε τα σουβλάκια τους και τις πίτσες τους και ας αφήσουν τα σχόλια …».

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για τον θάνατο του δύτη, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχει αποκλείσει κάποιο σενάριο, είτε αυτό αφορά σε πιθανή τεχνική δυσλειτουργία, ή σε αιφνίδια αδιαθεσία του 34χρονου κατά τη διάρκεια της κατάδυσης. 

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις συνθήκες που επικρατούσαν στο βυθό της θάλασσας, καθώς το ανάγλυφό του είναι ιδιαίτερο, καθιστώντας την κατάδυση σε μεγάλο βάθος εξαιρετικά απαιτητική, ενώ υπάρχουν και ισχυρά θαλάσσια ρεύματα. 

Φως στα αίτια θανάτου του 34χρονου δύτη αναμένεται να ρίξουν η νεκροψία – νεκροτομή, αλλά και η εξέταση του καταδυτικού εξοπλισμού που χρησιμοποιούσε. 

Ο 34χρονος ήταν πιλότος και εργαζόταν σε γνωστή αεροπορική εταιρεία. Λάτρευε τις μηχανές, τις καταδύσεις και τις πτήσεις. Όσοι τον γνώριζαν μιλούν για ένα εξαίρετο παιδί, με όνειρα, πολλά από τα οποία κατάφερε να εκπληρώσει. 

Από παιδί ήθελε να γίνει πιλότος. Σπούδασε σε σχολή του εξωτερικού, άρχισε να εργάζεται, απέκτησε εμπειρία και ανέλαβε κυβερνήτης αεροσκαφών. 

Η δεύτερη αγάπη του ήταν η θάλασσα. Ασχολούταν συστηματικά με τις καταδύσεις, ακόμα και σε απαιτητικά σημεία, όπως αυτό στα λιμανάκια της Βουλιαγμένης. Ήταν πολύ καλά εκπαιδευμένος, είχε επαγγελματικό εξοπλισμό και γνώριζε καλά τις ιδιαιτερότητες των περιοχών που επέλεγε να κάνει κατάδυση. 

Τέλος του άρεσαν πολύ οι μηχανές. Ο ίδιος κυκλοφορούσε με μηχανή, έκανε ταξίδια με φίλους και του άρεσε να παρακολουθεί αγώνες. 

