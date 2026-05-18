Φτιάξτε ιμάμ μπαϊλντί με μοσχαράκι, με τη συνταγή του Γιώργου Ρήγα

Μία μικρή παραλλαγή του κλασικού πιάτου, που είναι ακόμα πιο νόστιμη

18.05.26 , 12:24
Το ιμάμ μπαϊλντί είναι ένα από τα πιο γνωστά και αγαπημένα παραδοσιακά πιάτα, τα οποία βασίζονται στα λαχανικά. Όμως, ο Γιώργος Ρήγας σήμερα στο Breakfast@Star έφερε μία λίγο διαφορετική συνταγή, προσθέτοντας μοσχαράκι.

Τα υλικά παραμένουν απλά, γνήσια και παραδοσιακά, και το αποτέλεσμα εκπληκτικό.

ΙΜΑΜ ΜΠΑΪΛΝΤΙ ΜΕ ΜΟΣΧΑΡΑΚΙ

Υλικά:
• 1 κιλό μοσχάρι
• 4 μελιτζάνες φλάσκες
• 2 μεγάλα κρεμμύδια
• 4 σκελίδες σκόρδο
• 1 πράσινη πιπεριά
• 1 κόκκινη πιπεριά
• 500 γρ. ντοματίνια
• 2 κ.σ. πελτές
• 1 ξυλάκι κανέλα
• λίγη ζάχαρη
• μαϊντανός
• ελαιόλαδο
• αλάτι
• πιπέρι
• ρίγανη
• λίγο κύμινο
• φέτα
 
Εκτέλεση

1. Οι μελιτζάνες

Κόβεις τις μελιτζάνες στη μέση και τις χαράζεις.

Τις αλατίζεις 20 λεπτά, τις σκουπίζεις και τις ψήνεις: • είτε τηγανητές ελαφρά, • είτε φούρνο με ελαιόλαδο στους 200°C μέχρι να μαλακώσουν.

2. Το μοσχάρι

Σοτάρεις δυνατά το μοσχάρι μέχρι να πάρει χρώμα.

Ρίχνεις κρεμμύδια, πιπεριές και σκόρδο να γυαλίσουν.

Προσθέτεις: • πελτέ • ντομάτα • κανέλα • αλάτι/πιπέρι • λίγη ζάχαρη • ρίγανη

Σβήνεις προαιρετικά με λίγο κόκκινο κρασί και βάζεις νερό ίσα να το σκεπάσει.

Σιγομαγειρεύεις περίπου 1,5 ώρα μέχρι να μαλακώσει και να μείνει με δεμένη σάλτσα.

3. Στήσιμο

Σε ταψί:

• βάζεις τις μελιτζάνες, • ανοίγεις λίγο τη σάρκα, • γεμίζεις με το μοσχαράκι και τη σάλτσα.

Από πάνω: • λίγο ελαιόλαδο, • ντοματίνια, • μαϊντανό, • και αν θες λίγη φέτα τριμμένη.

Ψήσιμο στους 190°C για 25-30 λεπτά μέχρι να μελώσει όλο.

