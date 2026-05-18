Κρήτη: Θείος και ανιψιοί εκβίαζαν αγρότες- Πώς έπαιρναν επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στα Βορίζια - Πώς δρούσε το κύκλωμα

Οι πρώτες πληροφορίες για την αστυνομική επιχείρηση στα Βορίζια. Ρεπορτάζ της εκπομπής Αλήθειες με τη Ζήνα

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. Και του ελληνικού FBI στα Βορίζια της Κρήτης, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε σειρά σοβαρών αδικημάτων, ανάμεσα στα οποία και παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τρία βασικά μέλη της οργάνωσης, ενώ επιπλέον τρεις συλλήψεις αφορούν υποθέσεις ζωοκλοπής. Πρόκειται για έναν θείο και τα δύο ανίψια του, οι οποίοι εξετάζονται για τον ρόλο τους σε ένα ευρύτερο δίκτυο παράνομων δραστηριοτήτων. 

Κρήτη: Θείος και ανιψιοί εκβίαζαν αγρότες -Πώς έπαιρναν επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ

Βορίζια: Απειλές και εκβιασμοί με «άρωμα» ΟΠΕΚΕΠΕ 

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την έρευνα, προκύπτει ότι το κύκλωμα εμπλέκεται σε εμπρησμούς, εκβιασμούς, απάτες, φθορές και ζωοκλοπές, ενώ εξετάζεται και η σύνδεσή της με παράνομες αγροτικές δηλώσεις και επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Συγκεκριμένα, τα μέλη φέρεται να καταπατούσαν αγροτεμάχια και στη συνέχεια να τα δήλωναν με ψευδείς αιτήσεις ΟΣΔΕ, αποσπώντας παράνομα ευρωπαϊκές και αγροτικές ενισχύσεις. Τα ποσά που εξετάζονται από τις αρχές εκτιμώνται περίπου στις 580.000 – 586.000 ευρώ για την περίοδο 2021–2025. 

Επιχείρηση FBI στα Βορίζια

Παράλληλα, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, φέρεται να ασκούνταν πιέσεις και εκβιασμοί προς ιδιοκτήτες γης, προκειμένου να μεταβιβάζουν εκτάσεις σε συγγενικά πρόσωπα των εμπλεκομένων. Όσοι δεν υπέκυπταν, φέρονται να αντιμετώπιζαν φθορές σε καλλιέργειες και περιουσίες. 

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ζημιές σε αγροτικές καλλιέργειες που ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ, ενώ τα θύματα των εκβιασμών υπολογίζονται σε τουλάχιστον 40 άτομα από το 2021 μέχρι σήμερα. 

Οι εμπλεκόμενοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, εκβιασμούς, απάτες, εμπρησμούς και φθορές, με την υπόθεση να χαρακτηρίζεται από τις αρχές ως ιδιαίτερα σύνθετη και πολυεπίπεδη. 

Με εντολή εισαγγελέα, η έρευνα επεκτείνεται σε ολόκληρη την Κρήτη, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν επιπλέον πρόσωπα που συνδέονται με τη δράση της οργάνωσης. 

 

