Στο πιο διάσημο τηλεοπτικό εστιατόριο. το First Dates έκλεισε τραπέζι ο Παντελής, και εκεί συνάντησε τη Δήμητρα, η οποία νωρίτερα είχε πει στη Ζενεβιέβ πως θέλει έναν άντρα που να τρώει για να μην τρώει μόνη της στο τραπέζι.

Η συζήτηση μεταξύ τους ξεκίνησε χαλαρά, και κάποια στιγμή η Δήμητρα ρώτησε τον Παντελή πόσες φορές τη μέρα κάνει σεξ όταν είναι σε σχέση.

Εκείνος απάντησε δύο φορές, όμως η Δήμητρα του “πέταξε τη βόμβα μεγατόνων” αναφέροντας πως αν είναι σε σχέση και έχει και χρόνο κάνει μέχρι και 7 φορές.

Ναι καλά διαβάσατε. Εφτά φορές!

Ο Παντελής από τη μεριά του, όπως είπε στο booth, οι εφτά του φαίνονται υπερβολικές και καλύτερα να τα βρουν κάπου στη μέση.

Δείτε το First Dates

