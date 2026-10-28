First Dates Δήμητρα: «Μπορεί να κάνω σεξ και 7 φορές τη μέρα»

Πώς αντέδρασε ο Παντελής στη δήλωση της Δήμητρας

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First Dates Δήμητρα: «Μπορεί να κάνω σεξ και 7 φορές τη μέρα»
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Δήμητρα συναντήθηκε με τον Παντελή στο εστιατόριο του έρωτα.
  • Εξέφρασε την επιθυμία να έχει σύντροφο που να τρώει μαζί της.
  • Ρώτησε τον Παντελή πόσες φορές κάνει σεξ σε σχέση, εκείνος απάντησε δύο.
  • Η Δήμητρα δήλωσε ότι μπορεί να κάνει σεξ μέχρι και 7 φορές τη μέρα.
  • Ο Παντελής θεωρεί τις 7 φορές υπερβολικές και προτείνει να βρουν μέση λύση.

Στο πιο διάσημο τηλεοπτικό εστιατόριο. το First Dates  έκλεισε τραπέζι ο Παντελής, και εκεί συνάντησε τη Δήμητρα, η οποία νωρίτερα είχε πει στη Ζενεβιέβ πως θέλει έναν άντρα που να τρώει για να μην τρώει μόνη της στο τραπέζι.

First Dates Δήμητρα: «Μπορεί να κάνω σεξ και 7 φορές τη μέρα»

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Η συζήτηση μεταξύ τους ξεκίνησε χαλαρά, και κάποια στιγμή η Δήμητρα ρώτησε τον Παντελή πόσες φορές τη μέρα κάνει σεξ όταν είναι σε σχέση.

Εκείνος απάντησε δύο φορές, όμως η Δήμητρα του “πέταξε τη βόμβα μεγατόνων” αναφέροντας πως αν είναι σε σχέση και έχει και χρόνο κάνει μέχρι και 7 φορές. 

Ναι καλά διαβάσατε.  Εφτά φορές!

First Dates Δήμητρα: «Μπορεί να κάνω σεξ και 7 φορές τη μέρα»

Ο Παντελής από τη μεριά του, όπως είπε στο booth, οι εφτά του φαίνονται υπερβολικές και καλύτερα να τα βρουν κάπου στη μέση. 

Δείτε το First Dates 
 

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Διαβάστε περισσότερα:
FIRST DATES
 |
ΖΕΝΕΒΙΕΒ ΜΑΖΑΡΙ
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