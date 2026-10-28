Κακοκαιρία: Πλημμύρες σε Μαγνησία & Σκιάθο - Οι περιοχές σε Red Code

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

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Ισχυρές βροχές και χιόνια στα ορεινά / Βίντεο από το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σημαντικές πλημμύρες σημειώνονται στη Μαγνησία και τη Σκιάθο λόγω καταρρακτωδών βροχών.
  • Εκδόθηκε προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 για μετακίνηση σε υψηλότερους ορόφους στην Μαγνησία.
  • Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στη Σκιάθο λόγω συσσώρευσης φερτών υλικών.
  • Σε κατάσταση Red Code βρίσκονται η Θεσσαλία, οι Σποράδες, η Εύβοια και τα Δωδεκάνησα.
  • Ικανές βροχές και καταιγίδες αναμένονται και σε άλλες περιοχές της ανατολικής χώρας.

Σαρωτικό ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας, με πλημμύρες από τις καταρρακτώδεις βροχές να σημειώνονται σε πολλές περιοχές της χώρας. 

Πλημμυρικά φαινόμενα εκδηλώθηκαν στον Πλατανιά Μαγνησίας, εξαιτίας των ισχυρών βροχοπτώσεων που πλήττουν την περιοχή, προκαλώντας σημαντική άνοδο της στάθμης των υδάτων.

Στις 14:15 εκδόθηκε προειδοποιητικό μήνυμα από το 112, με το οποίο καλούνται όσοι βρίσκονται στην περιοχή να μετακινηθούν σε υψηλότερους ορόφους, προκειμένου να προστατευθούν από τις πλημμύρες. Στην ευρύτερη περιοχή έχουν αναπτυχθεί πυροσβεστικά οχήματα με κατάλληλο εξοπλισμό, ώστε να παρέμβουν άμεσα για την παροχή βοήθειας, εφόσον χρειαστεί.

 

 

Προβλήματα καταγράφονται και στη Σκιάθο, όπου η άνοδος της στάθμης των υδάτων και η συσσώρευση φερτών υλικών στο οδόστρωμα οδήγησαν στην προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στον δρόμο Σκιάθου-Κουκουναριών, από την περιοχή της Ακρόπολης έως τις Κουκουναριές.

 

 

Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ - Σε ποιες περιοχές αναμένονται ισχυρές καταιγίδες

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα σε αρκετές περιοχές της ανατολικής χώρας, με πιθανότητα εκδήλωσης τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Σε κατάσταση κόκκινης προειδοποίησης βρίσκονται:

  • η Μαγνησία
  • η Λάρισα
  • οι Σποράδες
  • Εύβοια

Στις παραπάνω περιοχές τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν έως αργά τη νύχτα, όπως και στα Δωδεκάνησα.

Πορτοκαλί προειδοποίηση ισχύει για τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου έως αργά το βράδυ, καθώς και για την ανατολική Στερεά Ελλάδα, κυρίως τη Φωκίδα, τη Φθιώτιδα και τη Βοιωτία, όπου αναμένονται κατά διαστήματα ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες έως αργά τη νύχτα.

Σε Red Code Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Δωδεκάνησα

Βροχές και καταιγίδες αναμένονται σε αρκετές περιοχές της ανατολικής χώρας, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε σήμερα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ). Τα πιο έντονα φαινόμενα (κόκκινη προειδοποίηση) προβλέπονται στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και τα Δωδεκάνησα.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα Τετάρτη (28-10-2026):

  • Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, ν. Λάρισας), τις Σποράδες και την Εύβοια έως αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).
  • Στα Δωδεκάνησα (κόκκινη προειδοποίηση).
  • Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου έως αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).
  • Στην ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φωκίδας, ν. Φθιώτιδας, ν. Βοιωτίας), κατά διαστήματα έως αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Παράλληλα σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code έχουν τεθεί αρκετές περιοχές της χώρας ενόψει των έντονων καιρικών φαινομένων. Ειδικότερα σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) βρίσκονται οι παρακάτω περιοχές:          

  • Οι Περιφερειακές Ενότητες Εύβοιας, Φθιώτιδας και Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.            
  • Οι Περιφερειακές Ενότητες Σποράδων, Μαγνησίας και Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.            
  • Η Περιφέρεια Αττικής.            
  • Οι Περιφερειακές Ενότητες Δωδεκανήσων και οι Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων            
  • Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

 

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