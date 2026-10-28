Το 1ο Youth Festival έρχεται στην Θεσσαλονίκη, στις 30-31 Οκτωβρίου

Απέναντι στα σύγχρονα προβλήματα των νέων, με έμφαση στην ανεργία

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Tο Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Θεσσαλονίκης, το Σωματείο Alumni του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Θεσσαλονίκης, το Europe Direct Thessaloniki και η Αντιδημαρχία Καινοτομίας, Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας, Εθελοντισμού και Νέας Γενιάς του Δήμου Θεσσαλονίκης διοργανώνουν, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Νέων Θεσσαλονίκης, εκδήλωση με δύο θεματικά πάνελ, την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026, 18:00 – 21:00, στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Το 1ο Youth Festival έρχεται στην Θεσσαλονίκη, στις 30-31 Οκτωβρίου

Η εκδήλωση φέρνει στο ίδιο τραπέζι τους ανθρώπους της αγοράς και της καινοτομίας με τους νέους που συμμετέχουν ενεργά στα τοπικά Συμβούλια Νέων. Στο πρώτο πάνελ, εκπρόσωποι της αγοράς και νέοι επιχειρηματίες, με επικεφαλής εκπρόσωπο της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας, συζητούν για τις ευκαιρίες, τις δυσκολίες και τις προοπτικές της νέας γενιάς στην επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. Στο δεύτερο πάνελ, εκπρόσωποι Συμβουλίων Νέων συζητούν για τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα Συμβούλια Νέων απέναντι στα σύγχρονα προβλήματα των νέων, με έμφαση στην ανεργία και το στεγαστικό.

To αναλυτικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ:

Παρασκευή 30/10 

18:00–21:00 | ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ
📍 Χώρος διεξαγωγής: Igloo
18:00–19:30 
Πάνελ 1: Νέοι, επιχειρηματικότητα και καινοτομία 
Η νεανική επιχειρηματικότητα και οι νέες ιδέες στο επίκεντρο της συζήτησης.

19:30–21:00 
Πάνελ 2: Ο ρόλος των Συμβουλίων Νέων στα σύγχρονα προβλήματα 
Συζήτηση για την ανεργία, το στεγαστικό ζήτημα και τη φωνή των νέων στη διαμόρφωση λύσεων.

Σάββατο 31/10
ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ • ΔΟΚΙΜΑΣΕ • ΕΜΠΝΕΥΣΟΥ

12:30–13:30
AI vs I am – Εσύ και η τεχνητή νοημοσύνη 
Μια συνάντηση με τον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης από το OK!Thess, με τους Δημήτρη Χατζημιχαηλίδη και Αθανασία Μπουτζώτη.
📍 Igloo

14:00–18:00
Η ρομποτική και το διάστημα στο προσκήνιο 
Γνώρισε την εκπαιδευτική ρομποτική του ΔΙΠΑΕ και τις φοιτητικές ομάδες SpaceDot και ASAT του ΑΠΘ.
📍 Igloo

14:00–18:00 
Από τα αγωνιστικά οχήματα στα drones! 
Η Panther Racing του ΑΠΘ και οι επιδείξεις drones του ΔΙΠΑΕ φέρνουν την τεχνολογία έξω, κοντά σου.
📍 Εξωτερικός χώρος

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ!
13:30–15:30 
Η σκηνή ανήκει στα νέα μουσικά ταλέντα! 
Νεανικά συγκροτήματα ανεβαίνουν στη σκηνή και δίνουν τον δικό τους ρυθμό στον διαγωνισμό μουσικών συγκροτημάτων.
📍 Κεντρική σκηνή

15:30–16:00
17:30–18:00 
BMX Show – Δύο δόσεις αδρεναλίνης! 
Εντυπωσιακές φιγούρες, ταχύτητα και δυνατές στιγμές σε δύο BMX shows.
📍 Εξωτερικός χώρος

17:00–18:00 
Happy Travellers – Ταξιδέψτε τα όνειρά σας 
Ο Ευτύχης Μπλέτσας μάς προσκαλεί σε μια συνάντηση γεμάτη ταξιδιωτική έμπνευση και όνειρα.
📍 Κεντρική σκηνή

18:30–20:00 
Dance Battle – Ο σύγχρονος χορός παίρνει τη σκυτάλη! 
Ο διαγωνισμός σύγχρονου χορού γεμίζει την παραλία με κίνηση, ρυθμό και δημιουργική έκφραση.
📍 Χώρος μπροστά από το άγαλμα

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΦΙΝΑΛΕ
20:00–20:30 
DJ Set – Ζέσταμα με δυνατά beats 
Η μουσική ανεβαίνει και η ατμόσφαιρα γίνεται ακόμη πιο γιορτινή.
📍 Εξωτερικός χώρος

20:30 
MARSEAUX LIVE! 
Το φεστιβάλ κορυφώνεται με τη Marseaux σε ένα live γεμάτο μουσική και ενέργεια!
📍 Κεντρική σκηνή

Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Σας περιμένουμε όλους εκεί!
Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνηση είμαστε στην διάθεση σας.
 

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