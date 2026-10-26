Το Release Athens υποδέχεται τους Fontaines D.C. το καλοκαίρι του 2027

Οι σπουδαίοι Ιρλανδοί εμφανίζονται για τέταρτη φορά στη χώρα μας

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Εξοδος
Release Athens 2027 Οι Fontaines D.C. Στην Αθήνα
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Το Release Athens 2027 υποδέχεται τους Fontaines D.C. την Κυριακή 11 Ιουλίου, στο Markopoulo Complex. Με το ολοκαίνουργιο Dopamine Chamber να αποσπά διθυραμβικές κριτικές και τη δημοτικότητά τους να εκτοξεύεται παγκοσμίως, οι Ιρλανδοί επιστρέφουν για 4η φορά στο φεστιβάλ, όπου εμφανίζονται από τα πρώτα τους βήματα, αυτή τη φορά ως ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της γενιάς τους!

Περισσότερα ονόματα θα ανακοινωθούν σύντομα!

Το Release Athens υποδέχεται τους Fontaines D.C. το καλοκαίρι του 2027

Οι Fontaines D.C. επιστρέφουν στο Release Athens, σε μια περίοδο που η πορεία τους μοιάζει να μην έχει όρια! Από την πρώτη τους εμφάνιση στο φεστιβάλ το 2019, δίπλα στους New Order, τον Johnny Marr και τους Morcheeba, μέχρι την εμφάνισή τους ως headliners το 2025, το κοινό του Release Athens έχει παρακολουθήσει από κοντά τη μεταμόρφωσή τους από ένα ανερχόμενο post-punk συγκρότημα σε ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της σύγχρονης rock μουσικής.

Η ιστορία τους ξεκίνησε στο Δουβλίνο, όταν οι Grian Chatten, Carlos O’Connell, Conor Curley, Conor Deegan III και Tom Coll ένωσαν τις δυνάμεις τους, έχοντας κοινή αγάπη για την ποίηση και το post-punk. Το ντεμπούτο τους, Dogrel (2019), απέσπασε υποψηφιότητα για το Mercury Prize, ενώ το A Hero’s Death (2020) επιβεβαίωσε πως δεν επρόκειτο για μια ακόμη πολλά υποσχόμενη μπάντα. Με το Skinty Fia (2022) κατέκτησαν την κορυφή των βρετανικών charts και το Romance (2024), με τραγούδια όπως τα “Starburster”, “Favourite” και “In the Modern World”, αποτέλεσε το μεγάλο σημείο καμπής της καριέρας τους.

Το Release Athens υποδέχεται τους Fontaines D.C. το καλοκαίρι του 2027

Πριν από λίγες μέρες, οι Fontaines D.C. κυκλοφόρησαν το πέμπτο άλμπουμ τους, Dopamine Chamber, μέσω της XL Recordings, με παραγωγό τον James Ford (Arctic Monkeys, Depeche Mode, Blur, Gorillaz). Με τον νέο δίσκο, το συγκρότημα απομακρύνεται ακόμη περισσότερο από τον κιθαριστικό ήχο των πρώτων του κυκλοφοριών, πραγματοποιώντας την πιο τολμηρή μουσική στροφή της καριέρας του. Από το εντυπωσιακό «Marianne» και το πραγματικά υπέροχο «Japan»  μέχρι τα  «Tongue» και «Where Is Gone?» (με τη συμμετοχή της Rosalía), το Dopamine Chamber αποτυπώνει ένα συγκρότημα που διευρύνει διαρκώς τους μουσικούς του ορίζοντες, εξελίσσεται και πειραματίζεται χωρίς να χάνει την ξεχωριστή του ταυτότητα.

Η υποδοχή του Dopamine Chamber είναι εντυπωσιακή, με το NME να χαρακτηρίζει τους Fontaines D.C. «το συγκρότημα της δεκαετίας» και τον Guardian να τους αποκαλεί «την καλύτερη μπάντα της γενιάς τους», βαθμολογώντας το άλμπουμ με 5/5, ενώ παράλληλα έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 των βρετανικών charts, όπως είχε συμβεί και με το Skinty Fia το 2022, σηματοδοτώντας τη δεύτερη φορά που οι Fontaines D.C. κατακτούν την κορυφή.

Με πέντε άλμπουμ, μια σειρά από σπουδαία τραγούδια και τη φήμη ενός κορυφαίου live συγκροτήματος, οι Fontaines D.C. δεν είναι πια το next big thing. Έχουν εξελιχθεί σε ένα από τα πιο σημαντικά και επιδραστικά συγκροτήματα της εποχής τους, με την απήχησή τους να ξεπερνά τα όρια της rock σκηνής και κάθε νέα κυκλοφορία τους να αποτελεί πλέον γεγονός διεθνούς εμβέλειας. Και όλα δείχνουν πως, ακόμη και σε αυτό το επίπεδο, τα μεγαλύτερα κεφάλαια της ιστορίας τους βρίσκονται μπροστά τους.

Το Release Athens υποδέχεται τους Fontaines D.C. το καλοκαίρι του 2027

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Η διάθεση των εισιτηρίων ξεκινάει την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, στις 12:00, με αρχική τιμή τα €60 και για περιορισμένο αριθμό. Μετά την εξάντλησή τους, η τιμή θα διαμορφωθεί στα €65, ενώ οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία.

Επίσης, διατίθεται περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων, με αρχική τιμή τα €200.

Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές:

•    Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους
•    Open-bar
•    Ξεχωριστή πύλη εισόδου
•    Ιδιωτικό parking
•    Ξεχωριστές τουαλέτες
•    Αναμνηστικό δώρο

Το Release Athens υποδέχεται τους Fontaines D.C. το καλοκαίρι του 2027

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 211 770 0000
Online: releaseathens.gr + more.com
Φυσικά σημεία: https://www.more.com/el/physical-spots/

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr

Σημαντικό: Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, ισχύει ειδική προσφορά που σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις το εισιτήριό σου σε 4 άτοκες δόσεις, αποκλειστικά με τη χρήση πιστωτικής κάρτας.

Διάθεση εισιτηρίων ΑμεΑ:

Το Φεστιβάλ φροντίζει για την πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρία, προσφέροντας ειδικό χώρο με ανεμπόδιστη θέα προς τη σκηνή. Ο ειδικός χώρος είναι προσβάσιμος με αμαξίδιο, διαθέτει καθίσματα, ξεχωριστές τουαλέτες & δωρεάν parking. Σε αυτόν, έχει πρόσβαση κι ένας συνοδός ανά άτομο, με την προϋπόθεση να έχει ήδη προμηθευτεί εισιτήριο γενικής εισόδου.

Για την αγορά εισιτηρίων ΑμεΑ, παρακαλούμε να προωθήσετε το αίτημά σας ηλεκτρονικά στο support@releaseathens.gr, επισυνάπτοντας την κάρτα αναπηρίας σας. Για την είσοδό σας στους χώρους ΑμεΑ, η κάρτα αυτή θα χρειαστεί να επιδειχθεί κατά την άφιξή σας στο Φεστιβάλ.

Το Release Athens υποδέχεται τους Fontaines D.C. το καλοκαίρι του 2027

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Το Markopoulo Complex, στον χώρο των Ολυμπιακών Ακινήτων στο Μαρκόπουλο Αττικής, αποτελεί έναν προορισμό που μπορεί να υποδεχτεί  μεγάλες συναυλίες, φεστιβάλ και εκδηλώσεις. Η μεγάλη έκτασή του επιτρέπει  ευελιξία για διαφορετικές διαμορφώσεις με βάση τις ανάγκες και της πιο απαιτητικής παραγωγής.

Στο πλαίσιο του Release Athens, το Markopoulo Complex θα διαθέτει δύο σκηνές, με τη δεύτερη να φιλοξενείται σε τέντα 4.000 τ.μ., επιτρέποντας την παρουσία ακόμη περισσότερων καλλιτεχνών κάθε φεστιβαλική ημέρα. Παράλληλα, η στεγασμένη σκηνή θα προσφέρει στους επισκέπτες τη δυνατότητα να βρίσκονται στον χώρο από νωρίς, απολαμβάνοντας τα πρώτα acts με προστασία από τον ήλιο και ένα πιο δροσερό περιβάλλον. 

Ο χώρος διαθέτει επίσης εξαιρετικά μεγάλο parking, με δυνατότητα εξυπηρέτησης πολλών χιλιάδων οχημάτων, ενώ η πρόσβαση μέσω της Αττικής Οδού και ο πολύ κοντινός σταθμός Μετρό Κορωπίου, από και προς τον οποίο θα πραγματοποιούνται μετακινήσεις με shuttle buses, διευκολύνουν την πρόσβαση από διαφορετικά σημεία της Αθήνας.

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