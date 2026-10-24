«Το ημέρωμα της στρίγγλας» του Σαίξπηρ επιστρέφει με ροκ διάθεση

Πρεμιέρα το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, στο Θέατρο Σοφούλη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.10.26 , 11:27 «Φρούριο» η Γαλλία: 70.000 αστυνομικοί στους δρόμους για τις διαδηλώσεις
24.10.26 , 11:20 Φαίη Σκορδά: Ντυμένη στα ροζ στην πρεμιέρα της νέας της εκπομπής
24.10.26 , 11:11 Αλλαγή ώρας 2026: Την Κυριακή γυρίζουμε τα ρολόγια μία ώρα πίσω
24.10.26 , 11:00 «Το ημέρωμα της στρίγγλας» του Σαίξπηρ επιστρέφει με ροκ διάθεση
24.10.26 , 10:52 LINGO: Νέες ομάδες, νέες λέξεις, νέες αναμετρήσεις!
24.10.26 , 10:34 Καιρός: Έρχονται βροχές και καταιγίδες - Τι θα γίνει την 28η Οκτωβρίου;
24.10.26 , 10:27 Πάνος Ιωαννίδης: «Δεν παντρεύτηκα, για να μη χωρίσω»
24.10.26 , 10:03 Αλυσίδα εστίασης: Βρέθηκε κρύπτη με 92 πολυτελή ρολόγια και 1,17 εκατ. ευρώ
24.10.26 , 10:00 Φτιάξτε συνταγή για λαχταριστή τυρόπιτα με φύλλο κανταΐφι και φέτα
24.10.26 , 09:32 Άννα Βίσση: Σε εξωτικό προορισμό μετά τη διαμάχη της με τον Καρβέλα
24.10.26 , 09:05 Lepas Aura: Αποκαλύφθηκε επίσημα το εντυπωσιακό πρωτότυπο
24.10.26 , 09:03 Νατάσα Θεοδωρίδου: Ο πρώτος γάμος, οι κόρες και τα πρώτα της βήματα
24.10.26 , 08:54 BasketGate: Οι αποκαλύψεις για τον Γιαννάκη, τα 820.000€ και ο «γραμμάριος»
24.10.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 24 Οκτωβρίου
23.10.26 , 23:58 1% Club: Τα κατάφερε κάποιος από τους φιναλιστ;
Δραγούμη για Γεωργούλη: «Δεν έχω το άγχος ότι θα πουν ότι τα έχουμε»
BasketGate: Οι αποκαλύψεις για τον Γιαννάκη, τα 820.000€ και ο «γραμμάριος»
Πένθος για τον Σπύρο Σιγούρο - Τα συλλυπητήρια της Ζήνας Κουτσελίνη
Απεργία 30/10: Ποιοι συμμετέχουν - Στάσεις εργασίας από την ΑΔΕΔΥ
Αλέξανδρος Τσουβέλας: Oι σπουδές, το stand up comedy και η σύντροφός του
Πάνος Ιωαννίδης: «Δεν παντρεύτηκα, για να μη χωρίσω»
Φαίη Σκορδά: Ντυμένη στα ροζ στην πρεμιέρα της νέας της εκπομπής
Καιρός: Έρχονται βροχές και καταιγίδες - Τι θα γίνει την 28η Οκτωβρίου;
Αλυσίδα εστίασης: Βρέθηκε κρύπτη με 92 πολυτελή ρολόγια και 1,17 εκατ. ευρώ
Μπόμπα: «Ζήσαμε μια εφιαλτική πτήση, νομίζαμε πως είναι η τελευταία μας»
Περισσότερα

VIDEOS

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Εξοδος
Το ημέρωμα της στρίγγλας
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Σαίξπηρ ανεβαίνει στη σκηνή με ροκ διάθεση, ζωντανή μουσική, ανατρεπτικό χιούμορ και μια «στρίγγλα» που δεν σκοπεύει να ημερέψει εύκολα!

Το Θέατρο Σοφούλη παρουσιάζει μια ανατρεπτική, ροκ μιούζικαλ εκδοχή της εμβληματικής κωμωδίας του Ουίλιαμ Σαίξπηρ «Το ημέρωμα της στρίγγλας», σε διασκευή και σκηνοθεσία της Λένας Πετροπούλου, με την Παυλίνα Χαρέλα στον ρόλο της εκρηκτικής, αντισυμβατικής Κατερίνας.

Μια παράσταση γεμάτη ζωντανή μουσική, τραγούδι, χορό, καταιγιστικό ρυθμό και χιούμορ, που ανατρέπει τις συμβάσεις και επανασυστήνει στο κοινό ένα από τα πιο γνωστά έργα του Σαίξπηρ.

Πρεμιέρα το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, στο Θέατρο Σοφούλη.

«Το ημέρωμα της στρίγγλας» του Σαίξπηρ επιστρέφει με ροκ διάθεση

Λίγα λόγια για το έργο

Έστω ότι ήρθατε στην Πάδοβα!
Εδώ ζει ο ξακουστός έμπορος Μπατίστα, πατέρας δύο κοριτσιών: της μικρότερης Μπιάνκα, που φημίζεται για την ομορφιά και τη γλυκύτητά της, και της μεγαλύτερης Κατερίνας, που είναι γνωστή σε ολόκληρη την πόλη ως... στρίγγλα!

Η αντισυμβατική Κατερίνα της ιστορίας μας «βγαίνει στο σφυρί», με το ζόρι, για παντρειά, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για τον γάμο της μικρότερης αδελφής της. Μόνο που κανένας ευγενής της Πάδοβας δεν τη θέλει για γυναίκα του. Κι εκείνη, βέβαια, δεν θέλει ούτε να τους δει!

Έτσι, η δύσμοιρη Μπιάνκα παραμένει στο σπίτι, ανύπαντρη και δυστυχής, ενώ οι επίδοξοι μνηστήρες της σκάνε από το κακό τους!
Όλα, όμως, πρόκειται να αλλάξουν, καθώς...

Ποιος έρχεται; Ποιος έρχεται;

Ο Πετρούκιο έρχεται!

Ένας εξίσου αντισυμβατικός και τυχοδιώκτης άρχοντας από τη Βερόνα καταφθάνει αποφασισμένος να φέρει τα πάνω κάτω. Και βάζει σκοπό της ζωής του να μεταμορφώσει την ατίθαση Κατερίνα από άγρια... σε Καίτη βολικιά!

Θα τα καταφέρει; Ή μήπως η περιβόητη στρίγγλα έχει άλλα σχέδια;

Κωμικοτραγικά τερτίπια, απρόβλεπτες ανατροπές, ζωντανή μουσική και τραγούδι, ρυθμός που καλπάζει, χιούμορ που γαργαλά και μια σπαρταριστή διασκευή του γνωστού σαιξπηρικού έργου προσγειώνονται στη σκηνή του Θεάτρου Σοφούλη!

Η γνωστή ιστορία της «στρίγγλας που έγινε αρνάκι» αποκτά ροκ ήχο, μουσικοθεατρική τρέλα και μια γερή δόση αυτοσαρκασμού.

Και τι τύχη που έχουν περάσει 410 χρόνια από τον θάνατο του Σαίξπηρ! Γιατί, αν έφτανε στα αυτιά του τούτο το «εξωφρενικό μας αριστούργημα», ίσως να μιλούσαμε σήμερα για δράμα και όχι για κωμωδία!

«Το ημέρωμα της στρίγγλας» του Σαίξπηρ επιστρέφει με ροκ διάθεση

Συντελεστές

Διασκευή – σκηνοθεσία – στίχοι: Λένα Πετροπούλου
Πρωτότυπη μουσική: Χάρης Γκατζόφλιας
Μουσικές διασκευές: Η μπάντα «Μπορείς και αργότερα»
Σκηνικά – κοστούμια – αφίσα: Αθανάσιος Κολαλάς
Χορογραφίες: Τάσος Παπαδόπουλος
Σχεδιασμούς Φώτων: Ανέστης Ατακτίδης
Βοηθός σκηνοθέτη: Ιωάννα Τσολερίδου
Διδασκαλία χορογραφιών: Ελένη Χρυσομάλλη
Μακιγιαζ: LMI
Παραγωγή: Θέατρο Σοφούλη
Επικοινωνία: Κρίτωνας Ζαχαριάδης, Κατερίνα Νικολάου

Παίζουν – χορεύουν – τραγουδούν:
Παυλίνα Χαρέλα, Σταμάτης Στάμογλου, Χρήστος Γκουτσίδης, Ελένη Χρυσομάλλη, Πλάτων Τσιπίδης, Άλκης Γκόσιος, Αντώνης Μαυρουδής, Κωνσταντίνος Κατσίκης

Η μπάντα «Μπορείς και αργότερα»

Ντραμς: Αντώνης Μαυρουδής
Πλήκτρα: Κωνσταντίνος Κατσίκης
Ηλεκτρική κιθάρα: Πλάτων Τσιπίδης
Ακορντεόν: Χρήστος Γκουτσίδης

«Το ημέρωμα της στρίγγλας» του Σαίξπηρ επιστρέφει με ροκ διάθεση

INFO

ΤΟ ΗΜΕΡΩΜΑ ΤΗΣ ΣΤΡΙΓΓΛΑΣ

The musical (έστω ότι)
Θέατρο Σοφούλη
Τραπεζούντος 5 και Σοφούλη, Θεσσαλονίκη
Πρεμιέρα: Σάββατο 7 Νοεμβρίου
Ημέρες και ώρες παραστάσεων:

Κάθε Σάββατο στις 21:00 και Κυριακή στις 20:00
(Εκτός από 21 και 22 Νοεμβρίου)

Τιμές εισιτηρίων:
Κανονικό: 16€
Μειωμένο: 14€ (φοιτητές, άνω των 65 ετών, άνεργοι)
Διατίθενται ειδικές τιμές για ομαδικές κρατήσεις ( σχολεία λύκεια, σωματεία, σύλλογοι)

ΘΕΑΤΡΟ ΣΟΦΟΥΛΗ 

Θέατρο Σοφούλη 
Τραπεζούντος 5 & Σοφούλη, Τ.Κ. 55131 Θεσσαλονίκη 
www.theatrosofouli.gr 
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΞΟΔΟΣ
 |
ΘΕΑΤΡΟ
 |
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
 |
ΣΑΙΞΠΗΡ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Judas Priest
Εξοδος
Judas Priest στο Release Athens 2027: Η διάθεση των εισιτηρίων ξεκίνησε!
Τα Κορίτσια Δεν Πρέπει Να Παίζουν Ποδόσφαιρο
Εξοδος
«Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» στο Θέατρο Μικρός Κεραμεικός
Μίκης Θεοδωράκης
Εξοδος
Η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη μέσα από 3 ποιητές-αγωνιστές της ελευθερίας
Μια νύχτα με άρωμα Sinatra στην Αθήνα»
Εξοδος
«Μια νύχτα με άρωμα Sinatra στην Αθήνα» στο Μέγαρο Μουσικής
Ελεύθερη είσοδος στα μουσεία
Εξοδος
28η Οκτωβρίου: Δωρεάν είσοδος σε μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους
O Θάνατος Ενός Ηθοποιού
Εξοδος
«O θάνατος ενός ηθοποιού» για 2η χρονιά στο Θέατρο Αποθήκη
Impulse | Παρόρμηση: Έξι εικαστικοί συναντιούνται στη Hu & Mann Gallery
Εξοδος
Impulse | Παρόρμηση: Έξι εικαστικοί συναντιούνται στη Hu & Mann Gallery
Γιάννης Πέτσας
Εξοδος
Συνέντευξη Γιάννης Πέτσας: Από τους πίνακες στα podcasts
Έφυγες με το Πατρίς
Εξοδος
«Έφυγες με το Πατρίς» για 2η σεζόν στο Αγγέλων Βήμα, από 7 Νοεμβρίου
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top