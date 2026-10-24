Ο Σαίξπηρ ανεβαίνει στη σκηνή με ροκ διάθεση, ζωντανή μουσική, ανατρεπτικό χιούμορ και μια «στρίγγλα» που δεν σκοπεύει να ημερέψει εύκολα!

Το Θέατρο Σοφούλη παρουσιάζει μια ανατρεπτική, ροκ μιούζικαλ εκδοχή της εμβληματικής κωμωδίας του Ουίλιαμ Σαίξπηρ «Το ημέρωμα της στρίγγλας», σε διασκευή και σκηνοθεσία της Λένας Πετροπούλου, με την Παυλίνα Χαρέλα στον ρόλο της εκρηκτικής, αντισυμβατικής Κατερίνας.

Μια παράσταση γεμάτη ζωντανή μουσική, τραγούδι, χορό, καταιγιστικό ρυθμό και χιούμορ, που ανατρέπει τις συμβάσεις και επανασυστήνει στο κοινό ένα από τα πιο γνωστά έργα του Σαίξπηρ.

Πρεμιέρα το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, στο Θέατρο Σοφούλη.

Λίγα λόγια για το έργο

Έστω ότι ήρθατε στην Πάδοβα!

Εδώ ζει ο ξακουστός έμπορος Μπατίστα, πατέρας δύο κοριτσιών: της μικρότερης Μπιάνκα, που φημίζεται για την ομορφιά και τη γλυκύτητά της, και της μεγαλύτερης Κατερίνας, που είναι γνωστή σε ολόκληρη την πόλη ως... στρίγγλα!

Η αντισυμβατική Κατερίνα της ιστορίας μας «βγαίνει στο σφυρί», με το ζόρι, για παντρειά, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για τον γάμο της μικρότερης αδελφής της. Μόνο που κανένας ευγενής της Πάδοβας δεν τη θέλει για γυναίκα του. Κι εκείνη, βέβαια, δεν θέλει ούτε να τους δει!

Έτσι, η δύσμοιρη Μπιάνκα παραμένει στο σπίτι, ανύπαντρη και δυστυχής, ενώ οι επίδοξοι μνηστήρες της σκάνε από το κακό τους!

Όλα, όμως, πρόκειται να αλλάξουν, καθώς...

Ποιος έρχεται; Ποιος έρχεται;

Ο Πετρούκιο έρχεται!

Ένας εξίσου αντισυμβατικός και τυχοδιώκτης άρχοντας από τη Βερόνα καταφθάνει αποφασισμένος να φέρει τα πάνω κάτω. Και βάζει σκοπό της ζωής του να μεταμορφώσει την ατίθαση Κατερίνα από άγρια... σε Καίτη βολικιά!

Θα τα καταφέρει; Ή μήπως η περιβόητη στρίγγλα έχει άλλα σχέδια;

Κωμικοτραγικά τερτίπια, απρόβλεπτες ανατροπές, ζωντανή μουσική και τραγούδι, ρυθμός που καλπάζει, χιούμορ που γαργαλά και μια σπαρταριστή διασκευή του γνωστού σαιξπηρικού έργου προσγειώνονται στη σκηνή του Θεάτρου Σοφούλη!

Η γνωστή ιστορία της «στρίγγλας που έγινε αρνάκι» αποκτά ροκ ήχο, μουσικοθεατρική τρέλα και μια γερή δόση αυτοσαρκασμού.

Και τι τύχη που έχουν περάσει 410 χρόνια από τον θάνατο του Σαίξπηρ! Γιατί, αν έφτανε στα αυτιά του τούτο το «εξωφρενικό μας αριστούργημα», ίσως να μιλούσαμε σήμερα για δράμα και όχι για κωμωδία!

Συντελεστές

Διασκευή – σκηνοθεσία – στίχοι: Λένα Πετροπούλου

Πρωτότυπη μουσική: Χάρης Γκατζόφλιας

Μουσικές διασκευές: Η μπάντα «Μπορείς και αργότερα»

Σκηνικά – κοστούμια – αφίσα: Αθανάσιος Κολαλάς

Χορογραφίες: Τάσος Παπαδόπουλος

Σχεδιασμούς Φώτων: Ανέστης Ατακτίδης

Βοηθός σκηνοθέτη: Ιωάννα Τσολερίδου

Διδασκαλία χορογραφιών: Ελένη Χρυσομάλλη

Μακιγιαζ: LMI

Παραγωγή: Θέατρο Σοφούλη

Επικοινωνία: Κρίτωνας Ζαχαριάδης, Κατερίνα Νικολάου

Παίζουν – χορεύουν – τραγουδούν:

Παυλίνα Χαρέλα, Σταμάτης Στάμογλου, Χρήστος Γκουτσίδης, Ελένη Χρυσομάλλη, Πλάτων Τσιπίδης, Άλκης Γκόσιος, Αντώνης Μαυρουδής, Κωνσταντίνος Κατσίκης

Η μπάντα «Μπορείς και αργότερα»

Ντραμς: Αντώνης Μαυρουδής

Πλήκτρα: Κωνσταντίνος Κατσίκης

Ηλεκτρική κιθάρα: Πλάτων Τσιπίδης

Ακορντεόν: Χρήστος Γκουτσίδης

INFO

ΤΟ ΗΜΕΡΩΜΑ ΤΗΣ ΣΤΡΙΓΓΛΑΣ

The musical (έστω ότι)

Θέατρο Σοφούλη

Τραπεζούντος 5 και Σοφούλη, Θεσσαλονίκη

Πρεμιέρα: Σάββατο 7 Νοεμβρίου

Ημέρες και ώρες παραστάσεων:

Κάθε Σάββατο στις 21:00 και Κυριακή στις 20:00

(Εκτός από 21 και 22 Νοεμβρίου)

Τιμές εισιτηρίων:

Κανονικό: 16€

Μειωμένο: 14€ (φοιτητές, άνω των 65 ετών, άνεργοι)

Διατίθενται ειδικές τιμές για ομαδικές κρατήσεις ( σχολεία λύκεια, σωματεία, σύλλογοι)

ΘΕΑΤΡΟ ΣΟΦΟΥΛΗ

Θέατρο Σοφούλη

Τραπεζούντος 5 & Σοφούλη, Τ.Κ. 55131 Θεσσαλονίκη

www.theatrosofouli.gr

