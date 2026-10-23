Ζήνα Κουτσελίνη: Τα συλλυπητήρια στον Σπύρο Σιγούρο για την απώλεια του πατέρα του/ Πρώτος καφές με τη Ζήνα

Μια δυσάρεστη είδηση αποκάλυψε στο κλείσιμο της εκπομπής «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» η Ζήνα Κουτσελίνη. Ο πατέρας του δημοσιογράφου και κουμπάρου της, Σπύρου Σιγούρου, έφυγε από τη ζωή.

«Θέλω να σας πω ότι μας βρήκε μια είδηση σαν εκπομπή που θέλουμε να το μοιραστούμε μαζί σας. Θέλουμε να πούμε συλλυπητήρια στον Σπύρο Σiγούρο, γιατί έχασε τον μπαμπά του. Συλλυπητήρια», είπε η παρουσιάστρια.

«Ξέρετε ότι οι γονείς μας είναι τα πόδια μας, ο ένας γονιός κι ο άλλος γονιός. Και χωρίς αυτά, χωρίς αυτούς χρειαζόμαστε μια πατερίτσα με έναν τρόπο. Γιατί συνδέεται ο γονιός με την ψυχή μας, με την καθημερινότητά μας, με τα πάντα μας. Συλλυπητήρια Σπύρο μου σε σένα, συλλυπητήρια πραγματικά στη μανούλα σου... Περιμέναμε να το πούμε κι εμείς γιατί έπρεπε να το πουν στη μαμά και στην οικογένεια. Σπύρο,

συλλυπητήρια κουμπάρε», κατέληξε.

Η Ζήνα Κουτσελίνη είναι η νονά της κόρης του δημιοσιογράφου και της Μαίρης Αρώνη, της μικρής Δέσποινας - Ελένης, που τη φωνάζουν Δελένια.