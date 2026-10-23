Με μια ανάρτηση στο Instagram, η Τζούλια Ρόμπερτς αποχαιρέτησε τον Τομ Σκέριτ, λίγες ώρες μετά τη γνωστοποίηση του θανάτου του βραβευμένου με Emmy ηθοποιού, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών. Οι δυο τους είχαν συνυπάρξει στην ταινία Ανθισμένες Μανόλιες του 1989, όπου εκείνος υποδυόταν τον πατέρα της ηρωίδας της.

Η σταρ δημοσίευσε κοινή τους φωτογραφία και έγραψε: «Ένα λαμπερό φως, ένας άνθρωπος με σπάνια ευγένεια. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη».

Η ανάρτηση έγινε την Παρασκευή, λίγο μετά την είδηση του θανάτου του ηθοποιού. Η γνωστοποίηση του θανάτου του έγινε την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, ενώ στο πρώτο δημοσίευμα αναφέρεται ότι ο Σκέριτ πέθανε την περασμένη Τετάρτη από φυσικά αίτια.

Η ανάρτηση της Τζούλια Ρόμπερτς για τον Τομ Σκέριτ

Η Ρόμπερτς είχε έναν από τους πρώτους σημαντικούς ρόλους της καριέρας της στις Ανθισμένες Μανόλιες, ταινία για την οποία κέρδισε και την πρώτη της υποψηφιότητα για Όσκαρ, υποδυόμενη την κόρη του Τομ Σκέριτ. Στο φιλμ, ο ηθοποιός ενσάρκωσε τον Ντραμ Ήτεντον, πατέρα της Σέλμπι.

Ο Τομ Σκέριτ συνόδευσε την κόρη του Τζούλια Ρόμπερτς στα σκαλιά της εκκλησίας στην ταινία Ανθισμένες Μανόλιες

Το Steel Magnolias εκτυλίσσεται σε μια μικρή πόλη της Λουιζιάνα και παρακολουθεί τη ζωή μιας στενά δεμένης παρέας γυναικών. Μαζί με τη Τζούλια Ρόμπερτς και τον Τομ Σκέριτ, στην ταινία συμμετείχαν η Σάλι Φιλντ, η Ντόλι Πάρτον, η Ολίμπια Ντουκάκις, η Σίρλεϊ ΜακΛέιν και η Ντάριλ Χάνα.

Οι πρωταγωνίστριες της ταινίας Ανθισμένες Μανόλιες σε πλήρη απαρτία! /Φωτογραφία AP Images/Ed Bailey

Η σκηνή που επέλεξε να μοιραστεί η Ρόμπερτς αποτυπώνει μια από τις πιο χαρούμενες στιγμές της ταινίας. Σε γιορτινό πάρτι, ο χαρακτήρας του Σκέριτ μαθαίνει ότι η κόρη του περιμένει παιδί. Όταν προσπαθεί να τραβήξει την προσοχή των παρευρισκομένων, εκείνη του λέει «μπαμπά», ζητώντας του ουσιαστικά να μη μιλήσει. Η απάντησή του στη σκηνή είναι: «Μην ανησυχείς, αγάπη μου. Δεν πρόκειται να τους πω ότι είσαι έγκυος…» και στη συνέχεια προσθέτει: «Απλώς θα τους πω ότι θα γίνω παππούς».

Η ανακοίνωση της οικογένειας και τα αίτια θανάτου

Τον θάνατο του Τομ Σκέριτ επιβεβαίωσε η οικογένειά του με επίσημη δήλωση στο περιοδικό People, εκφράζοντας τη θλίψη της. Στην ανακοίνωση ανέφερε: «Ενώ ο κόσμος γνώριζε τον Τομ μέσα από την εξαιρετική υποκριτική του καριέρα, εμείς τον γνωρίζαμε για το χιούμορ, την περιέργεια, τη σοφία, τη γενναιοδωρία του και την αγάπη που έφερε στις ζωές μας».

Στο ίδιο πλαίσιο, οι οικείοι του στάθηκαν στην αγάπη που είχε για τη δημιουργία, τη φύση και τη βοήθεια προς τους άλλους ώστε να βρουν τη δική τους φωνή. Για τα αίτια θανάτου, τα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι έφυγε από τη ζωή από φυσικά αίτια, με σχετική αναφορά και στο Associated Press.

Ο ηθοποιός αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, Τζούλι Τοκάσικι, με την οποία ήταν παντρεμένος από το 1998, τα πέντε παιδιά του, Άντι, Έριν, Ματ, Κόλιν και Εμίκο, καθώς και πέντε εγγόνια και δύο δισέγγονα. Στο παρελθόν είχε παντρευτεί τη Σου Όραν και τη Σάρλοτ Σανκς.