Ο Αμερικανός ηθοποιός Τομ Σκέριτ, που συνδέθηκε με ταινίες όπως τα Alien, Top Gun και M*A*S*H αλλά και με τη σειρά Picket Fences, πέθανε σε ηλικία 93 ετών.

Την είδηση γνωστοποίησε η οικογένειά του, ενώ το Associated Press μετέδωσε ότι ο θάνατός του οφείλεται σε φυσικά αίτια. Ο ηθοποιός πέθανε την Τετάρτη, έπειτα από μια καριέρα που ξεπέρασε τις έξι δεκαετίες στον κινηματογράφο, την τηλεόραση και το θέατρο.

«Ενώ ο κόσμος γνώριζε τον Τομ μέσα από την αξιοσημείωτη καριέρα του στην υποκριτική, εμείς τον γνωρίζαμε για το χιούμορ, την περιέργεια, τη σοφία, τη γενναιοδωρία του και την αγάπη που έφερε στη ζωή μας».

Ο Σκέριτ αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, Τζούλι Τοκασίκι, πέντε παιδιά, πέντε εγγόνια και δύο δισέγγονα.

Μεγάλες ταινίες του Τομ Σκέριτ και εμβληματικοί ρόλοι

Γεννήθηκε στις 25 Αυγούστου 1933 στο Ντιτρόιτ του Μίσιγκαν. Πριν στραφεί στην υποκριτική, υπηρέτησε για τέσσερα χρόνια στην Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ. Ακολούθησαν σπουδές στο Henry Ford College, στο Wayne State University και στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες (UCLA), τις οποίες τελικά άφησε για να αφοσιωθεί στην καλλιτεχνική του πορεία.

Η πρώτη του κινηματογραφική εμφάνιση έγινε το 1962 στην ταινία War Hunt. Ουσιαστικός σταθμός στην καριέρα του θεωρείται η συμμετοχή του στο MASH του Ρόμπερτ Όλτμαν το 1970, όπου υποδύθηκε τον Ντιουκ Φόρεστ.

Στη συνέχεια πήρε μέρος σε μερικές από τις πιο αναγνωρίσιμες παραγωγές του Χόλιγουντ. Στο Alien του Ρίντλεϊ Σκοτ, το 1979, ενσάρκωσε τον Άρθουρ Ντάλας, κυβερνήτη του διαστημόπλοιου Nostromo, παίζοντας δίπλα στη Σιγκούρνι Γουίβερ σε μια ταινία που καθιερώθηκε ως σημείο αναφοράς για τον κινηματογραφικό τρόμο και την επιστημονική φαντασία.

Ο Τομ Σκέριτ στα 53 του έπαιξε στην ταινία Top Gun

Το 1986 εμφανίστηκε στο Top Gun με πρωταγωνιστή τον Τομ Κρουζ, υποδυόμενος τον διοικητή Μάικ «Viper» Μέτκαλφ, έναν από τους εκπαιδευτές των πιλότων της επίλεκτης σχολής του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ. Ο ρόλος του «Viper» συγκαταλέγεται στους πιο αναγνωρίσιμους της πορείας του.

Στη φιλμογραφία του περιλαμβάνονται ακόμη το Κρίσιμη Καμπή του 1977, όπου υποδύθηκε τον υπομονετικό σύζυγο του χαρακτήρα της Σίρλεϊ ΜακΛέιν, το Ανθισμένες Μανόλιες του 1989, στο οποίο έπαιξε τον σύζυγο της ηρωίδας της Σάλι Φιλντ, το A River Runs Through It του 1992 σε σκηνοθεσία Ρόμπερτ Ρέντφορντ, το Επαφή του 1997 με πρωταγωνίστρια την Τζόντι Φόστερ, όπου εμφανίστηκε ως καιροσκόπος που επιχειρεί να εμποδίσει την προσπάθεια επικοινωνίας με εξωγήινη ζωή, και η κωμωδία Ted του 2012.

Συνολικά, εμφανίστηκε σε περισσότερες από 150 κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές. Η τελευταία κινηματογραφική του εμφάνιση ήταν στο δράμα Broke του 2025.

Τομ Σκέριτ: Το 1993 κέρδισε βραβείο ΕΜΜΥ για τη σειρά Picket Fences. Εδώ με την Κάθι Μπέικερ /Φωτογραφία AP Images/Douglas C. Pizac

Το Emmy για το Picket Fences και η παρουσία στην τηλεόραση

Παρά τη μεγάλη του διαδρομή στη μεγάλη οθόνη, ο Σκέριτ είχε ισχυρό αποτύπωμα και στην τηλεόραση. Από το 1992 έως το 1996 πρωταγωνίστησε στη δραματική σειρά «Picket Fences», δημιουργία του Ντέιβιντ Ε. Κέλι, στον ρόλο του σερίφη Τζίμι Μπροκ.

Η ερμηνεία του στη σειρά τού χάρισε το 1993 το βραβείο Emmy Α' Ανδρικού Ρόλου σε δραματική σειρά. Υπήρξε δύο φορές υποψήφιος για Emmy για την ίδια σειρά, ενώ το 1995 ακολούθησε και υποψηφιότητα στα βραβεία του Σωματείου Ηθοποιών (SAG). Το σύνολο των ηθοποιών του «Picket Fences» διεκδίκησε επίσης βραβεία SAG το 1995 και το 1996.

Ο ίδιος είχε μιλήσει ανοιχτά για τον τρόπο με τον οποίο έβλεπε τη θέση του ανάμεσα στους πρωταγωνιστικούς και τους πιο σύνθετους ρόλους, αλλά και για τη δυνατότητα να κινείται ανάμεσα στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο. Το 1997 είχε δηλώσει στην εφημερίδα Seattle Post-Intelligencer: «Κάποτε ένας συγγραφέας με περιέγραψε ως ηθοποιό χαρακτήρων παγιδευμένο στο σώμα ενός πρωταγωνιστή και πάντα μου άρεσε αυτό. Είναι ένα ωραίο κομπλιμέντο. Κατάφερα να ισορροπήσω ανάμεσα στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο»

Το θέατρο, το Μπρόντγουεϊ και η στήριξη νέων δημιουργών

Η πορεία του δεν περιορίστηκε στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Ο Τομ Σκέριτ είχε σταθερή παρουσία και στο θέατρο. Το 2004 ανέλαβε τον ρόλο του αφηγητή στο έργο «Our Town» στο Intiman Theatre του Σιάτλ.

Το 2013 έκανε το ντεμπούτο του στο Μπρόντγουεϊ με τη θεατρική διασκευή του δικαστικού θρίλερ «A Time to Kill» του Τζον Γκρίσαμ.

Παράλληλα, ανέπτυξε δράση και εκτός σκηνής. Υπήρξε συνιδρυτής του TheFilmSchool στο Σιάτλ, ενός εκπαιδευτικού οργανισμού που δημιουργήθηκε για να στηρίξει ανερχόμενους σεναριογράφους, κινηματογραφιστές και αφηγητές.

Συνιδρυτής ήταν και στο Red Badge Project, μια πρωτοβουλία που αξιοποιεί τη δημιουργική γραφή και την αφήγηση για την υποστήριξη βετεράνων του αμερικανικού στρατού.

Η οικογένειά του, αποχαιρετώντας τον, υπογράμμισε επίσης ότι θα τον θυμάται για την πεποίθησή του πως οι ιστορίες μπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους να επουλώσουν πληγές, να ανακαλύψουν νόημα στη ζωή τους και να επιφέρουν αλλαγές.

Η διαδρομή από την Πολεμική Αεροπορία στο Χόλιγουντ

Η επαγγελματική του διαδρομή ξεκίνησε μετά τη θητεία του στην Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ και τις σπουδές του σε αμερικανικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, ανάμεσά τους και το UCLA. Η απόφασή του να εγκαταλείψει τις σπουδές και να ακολουθήσει την υποκριτική τον οδήγησε σε μια καριέρα με παρουσία σε κινηματογράφο, τηλεόραση και θεατρική σκηνή για περισσότερο από μισό αιώνα.