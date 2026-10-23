Κατερίνα Διδασκάλου: Με τον πρώην σύζυγο, τις κόρες και τα εγγόνια της

Οικογενειακώς στην παρουσίαση βιβλίου της κόρης της ηθοποιού

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Κατερίνα Διδασκάλου: Στην παρουσίαση βιβλίου της κόρης της, Φλώρας Βέη/ Το Πρωινό

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η κόρη της Κατερίνας Διδασκάλου, Φλώρα Βέη, παρουσίασε το βιβλίο της "Mαμά, εσύ πάντα ήξερες;".
  • Η παρουσίαση έγινε από την Κατερίνα Διδασκάλου και τον πρώην σύζυγό της, Γιώργο Βέη.
  • Το βιβλίο απευθύνεται σε παιδιά άνω των 5 ετών και σχετίζεται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό.
  • Η Φλώρα ζει στο Άμστερνταμ με την οικογένειά της και εργάζεται ως life coach.
  • Η Κατερίνα Διδασκάλου εξέφρασε περηφάνια για την επιτυχία της κόρης της.

Η κόρη της Κατερίνας Διδασκάλου, Φλώρα Βέη παρουσίασε το βιβλίο της με τίτλο: «Mαμά, εσύ πάντα ήξερες;» και όλη η οικογένεια της ήταν εκεί. Η «Μαριγώ» από τη σειρά Κρίνο και Αγκάθι «έλαμπε» από περηφάνια. 

Κατερίνα Διδασκάλου με την κόρη της, Φλώρα Βέη/ studio panoulis

Κατερίνα Διδασκάλου με την κόρη της, Φλώρα Βέη/ studio panoulis

Κατερίνα Διδασκάλου με την κόρη της, Φλώρα Βέη/ studio panoulis

Κατερίνα Διδασκάλου με την κόρη της, Φλώρα Βέη/ studio panoulis

Την παρουσίαση έκανε η ηθοποιός και ο πρώην σύζυγός της, διπλωμάτης και ποιητής, Γιώργος Βέης. Από τον γάμο τους απέκτησαν τις δύο τους κόρες, Φλώρα και Μαρκέλλα.

Φλώρα Βέη με τον πατέρα της, Γιώργο Βέη/ studio panoulis

Φλώρα Βέη με τον πατέρα της, Γιώργο Βέη/ studio panoulis

Οι δύο κόρες της Κατερίνας Διδασκάλου, Μαρκέλλα και Φλώρα Βέη/ studio panoulis

Οι δύο κόρες της Κατερίνας Διδασκάλου, Μαρκέλλα και Φλώρα Βέη/ studio panoulis

Το βιβλίο απευθύνεται σε παιδιά άνω των 5 ετών και σχετίζεται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Η Φλώρα Βέη ζει στο Άμστερνταμ με τον σύζυγό της και τα τρία τους παιδιά κι εργάζεται ως life coach.

 Φλώρα Βέη και Άρης Τσαούσογλου με τα παιδιά τους: Μιχάλη, Άρτεμις και Αθηνά Τσαούσογλου/ / studio panoulis

 Φλώρα Βέη και Άρης Τσαούσογλου με τα παιδιά τους: Μιχάλη, Άρτεμις και Αθηνά Τσαούσογλου/ / studio panoulis

«Να σας πω την αλήθεια χάρηκα πάρα πολύ που είναι η Φλώρα η πρωταγωνίστρια. Είναι πολύ μεγάλη συγκίνηση. H Φλώρα έχει πετύχει πολύ νωρίς στη ζωή της, από τα 23 της χρόνια, όταν ήταν μάρκετινγκ μάνατζερ σε μια μεγάλη πολυεθνική εταιρία. Αλλά τελικά βλέπετε ότι η επιτυχία στη ζωή είναι τελικά να κάνουμε αυτό που μας κάνει χαρούμενους», ανέφερε η Κατερίνα Διδασκάλου σε δηλώσεις της στο «Πρωινό», μετά την παρουσίαση του βιβλίου. 

Κατερίνα Διδασκάλου, Μαρκέλλα Βέη,Φλώρα Βέη, Άρης Τσαούσογλου, Διόνυσος Σούλης & οι μικροί Μιχάλης, Άρτεμις και Αθηνά Τσαούσογλου/ studio panoulis

Κατερίνα Διδασκάλου, Μαρκέλλα Βέη,Φλώρα Βέη, Άρης Τσαούσογλου, Διόνυσος Σούλης & οι μικροί Μιχάλης, Άρτεμις και Αθηνά Τσαούσογλου/ studio panoulis
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ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΕΗΣ
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ΦΛΩΡΑ ΒΕΗ
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
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