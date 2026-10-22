Η Λιβύη απέναντι στην Αθήνα έχει ένα ακόμη φόβητρο: Τα εκατομμύρια μεταναστών που βρίσκονται στα σύνορά της και μπορεί να τα στείλει στην Ευρώπη σταματώντας πρώτα στην Κρήτη.

Όπως ανέφερε ο διευθυντής σύνταξης του Star Ηλίας Παπανικολάου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα, το δουλεμπόριο έχει γίνει προσοδοφόρα επιχείρηση εν μέσω εμφυλίου στη Λιβύη.

«Η μεγαλύτερη βάση των δουλεμπόρων βρίσκεται στο Τομπρούκ, μέχρι πρόσφατα πιστεύαμε ότι υπάρχει έλεγχος εκεί γιατί ανήκει στο «φιλοδυτικό» στρατόπεδο του Χαφτάρ. Καταλάβαμε με καθυστέρηση ότι αυτό δεν ισχύει και ότι η Τουρκία έβαλε τον Χαφτάρ στο τσεπάκι της. Πάνω από 1.000.000 μετανάστες από όλες τις χώρες της Αφρικής και της Ασίας έχουν συγκεντρωθεί στα παράλια της Λιβύης, περιμένοντας βάρκες να τους φορτώσουν και να τους μεταφέρουν σε Ιταλία και Ελλάδα»ανέφερε ο διευθυντής σύνταξης του Star.

Στο Τομπρούκ συρρέουν μετανάστες, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, άνδρες από το Νότιο Σουδάν, την Υεμένη, το Μπαγκλαντές, ακόμα και την Αίγυπτο.

Γιατί συρρέουν στο Τομπρούκ εκατοντάδες χίλιάδες μετανάστες που θέλουν να πάνε στην Ελλάδα

«Πώς φτάνουν στο Τομπρούκ; «Ξεχάστε τα καραβάνια που ξέρατε. Πτήσεις των τουρκικών αερογραμμών τους μεταφέρουν στη Λιβύη. Η βιομηχανία του μεταναστευτικού έχει καθετοποιήσει την παραγωγή. Φτιάχνουν σωσίβια, βάρκες και μηχανές, δημιουργώντας έναν αυτοσχέδιο στόλο υβριδικής πίεσης της χώρας μας και κατ’ επέκταση της Ευρώπης» τόνισε ο Η. Παπανικολάου,

Ανέφερε επίσης ότι επιλέγουν πλέον ως πρώτο σταθμό την Ιεράπετρα, καθώς Τόμπρουκ - Ιεράπετρα βρίσκονται σε μία νοητή ευθεία σε απόσταση 197 μιλίων ή 360 χιλιομέτρων περίπου.

