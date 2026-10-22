Λιβύη: Στίφη μεταναστών ετοιμάζονται για την Κρήτη!

1.000.000 μετανάστες στα παράλια της Λιβύης

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Ελλαδα
Στίφη μεταναστών στη Λιβύη ετοιμάζονται για την Κρήτη (βίντεο Star)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Λιβύη έχει συγκεντρώσει πάνω από 1.000.000 μετανάστες στα παράλια της, έτοιμους να ταξιδέψουν προς την Ευρώπη, κυρίως στην Κρήτη.
  • Το δουλεμπόριο έχει γίνει κερδοφόρα επιχείρηση λόγω του εμφυλίου στη Λιβύη, με τη βάση των δουλεμπόρων στο Τομπρούκ.
  • Μετανάστες από χώρες όπως το Νότιο Σουδάν, η Υεμένη και το Μπαγκλαντές φτάνουν στη Λιβύη μέσω πτήσεων της Turkish Airlines.
  • Η Τουρκία έχει ενισχύσει την επιρροή της στη Λιβύη, ελέγχοντας τον στρατόπεδο του Χαφτάρ.
  • Η Ιεράπετρα έχει γίνει προτιμώμενος προορισμός για τους μετανάστες λόγω της κοντινής απόστασης από το Τομπρούκ.

Η Λιβύη απέναντι στην Αθήνα έχει ένα ακόμη φόβητρο: Τα εκατομμύρια μεταναστών που βρίσκονται στα σύνορά της και μπορεί να τα στείλει στην Ευρώπη σταματώντας πρώτα στην Κρήτη. 

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Όπως ανέφερε ο διευθυντής σύνταξης του Star Ηλίας Παπανικολάου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα, το δουλεμπόριο έχει γίνει προσοδοφόρα επιχείρηση εν μέσω εμφυλίου στη Λιβύη. 

«Η μεγαλύτερη βάση των δουλεμπόρων βρίσκεται στο Τομπρούκ, μέχρι πρόσφατα πιστεύαμε ότι υπάρχει έλεγχος εκεί γιατί ανήκει στο «φιλοδυτικό» στρατόπεδο του Χαφτάρ. Καταλάβαμε με καθυστέρηση ότι αυτό δεν ισχύει και ότι η Τουρκία έβαλε τον Χαφτάρ στο τσεπάκι της. Πάνω από 1.000.000 μετανάστες από όλες τις χώρες της Αφρικής και της Ασίας έχουν συγκεντρωθεί στα παράλια της Λιβύης, περιμένοντας βάρκες να τους φορτώσουν και να τους μεταφέρουν σε Ιταλία και Ελλάδα»ανέφερε ο διευθυντής σύνταξης του Star.  

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Στο Τομπρούκ συρρέουν μετανάστες, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, άνδρες από το Νότιο Σουδάν, την Υεμένη, το Μπαγκλαντές, ακόμα και την Αίγυπτο. 

Γιατί συρρέουν στο Τομπρούκ εκατοντάδες χίλιάδες μετανάστες που θέλουν να πάνε στην Ελλάδα

Γιατί συρρέουν στο Τομπρούκ εκατοντάδες χίλιάδες μετανάστες που θέλουν να πάνε στην Ελλάδα 

«Πώς φτάνουν στο Τομπρούκ; «Ξεχάστε τα καραβάνια που ξέρατε. Πτήσεις των τουρκικών αερογραμμών τους μεταφέρουν στη Λιβύη. Η βιομηχανία του μεταναστευτικού έχει καθετοποιήσει την παραγωγή. Φτιάχνουν σωσίβια, βάρκες και μηχανές, δημιουργώντας έναν αυτοσχέδιο στόλο υβριδικής πίεσης της χώρας μας και κατ’ επέκταση της Ευρώπης» τόνισε ο Η. Παπανικολάου, 

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Ανέφερε επίσης ότι επιλέγουν πλέον ως πρώτο σταθμό την Ιεράπετρα, καθώς Τόμπρουκ - Ιεράπετρα βρίσκονται σε μία νοητή ευθεία σε απόσταση 197 μιλίων ή  360 χιλιομέτρων περίπου. 
 

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