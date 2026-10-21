Λιβύη: Τι πήγε λάθος και η Βεγγάζη από σύμμαχος έγινε εχθρός

Πώς χάσαμε την πλευρά Χάφταρ και ήρθε η επικύρωση του τουρκολιβυκού

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Πολιτικη
Πηγή: Ρεπορτάζ Κατερίνα Τσαμούρη, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Τι πήγε λάθος και χάσαμε τη Βεγγάζη (βίντεο Star)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Βεγγάζη μετατράπηκε από σύμμαχος σε εχθρό λόγω της επικύρωσης του τουρκολιβυκού μνημονίου.
  • Οι Λίβυοι, υπό την ηγεσία του Χάφταρ, ζητούσαν χρήματα για επενδύσεις και έργα ανοικοδόμησης.
  • Η Τουρκία προσέφερε σημαντικά ποσά και στρατιωτική υποστήριξη για να εξασφαλίσει την επικύρωση του μνημονίου.
  • Η Ελλάδα παρακολουθούσε την κατάσταση χωρίς να αντιδράσει αποτελεσματικά.
  • Η ΕΕ δήλωσε ότι το μνημόνιο είναι άκυρο, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της.

Το παρασκήνιο για την  επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου και τι πήγε λάθος από ελληνικής πλευράς «φώτισε» με το ρεπορτάζ της η διπλωματική συντάκτρια του Star Κατερίνα Τσαμούρη, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με την Κατερίνα Τσαμούρη. 
 

Η Βουλή της Λιβύης ενέκρινε το τουρκολιβυκό μνημόνιο - Ελληνική αντίδραση

Πώς φτάσαμε στην επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου 

Όπως ανέφερε, οι  Λίβυοι ανέκαθεν ένα πράγμα ήθελαν: χρήματα!  Ο Χάφταρ και οι γιοι του ζητούσαν χρήματα για επενδύσεις, έργα ανοικοδόμησης κλπ. Και ήθελαν από τη ροή του χρήματος να βγαίνουν κι αυτοί κερδισμένοι. Κατά καιρούς η Ελλάδα όλο και κάτι έδινε. Και μέσω ισχυρών επιχειρηματιών που ήθελαν να δραστηριοποιηθούν στη Λιβύη, είχε οικοδομηθεί μια καλή γέφυρα επικοινωνίας με το στρατόπεδο του πρεσβύτερου  Χάφταρ, ο οποίος μάλιστα το 2020 είχε έρθει και στην Αθήνα.  

Καταδικάζουν το τουρκολιβυκό μνημόνιο Αίγυπτος και Ισραήλ!

Ο πρεσβύτερος Χάφταρ στη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό Κ. Μητσοτάκη το 2020

Ο πρεσβύτερος Χάφταρ στη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό Κ. Μητσοτάκη το 2020   

Φέτος το καλοκαίρι, μετά από αρκετά χρόνια, ήρθε ο γιος του, ο «διάδοχος»  Σαντάμ Χάφταρ.

Ο Κ. Μητσοτάκης στη συνάντηση με τον Σαντάμ Χάφταρ

Ο Κ. Μητσοτάκης στη συνάντηση με τον Σαντάμ Χάφταρ 

Μετά, οι Λίβυοι μπήκαν σε «δημοπρασία»  και οι Τούρκοι πλειοδότησαν: χρήματα, όπλα, επενδύσεις, στρατό. Τους έδωσαν «γη και ύδωρ», για να πάρουν ως αντάλλαγμα την επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου. Στόχος, αν κάποια στιγμή η Λιβύη αποκτήσει εκλεγμένη, ενιαία κυβέρνηση, να δεσμεύεται στο σύνολό της από το τουρκολιβυκό μνημόνιο. 

Ο διοικητής των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας Καλίν στη Λιβύη

Ο διοικητής των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας Καλίν στη Λιβύη

«Εμείς απλά παρακολουθούσαμε το τρένο της Λιβύης να χάνεται στον ορίζοντα» τόνισε η διπλωματική συντάκτρια του Star.  

Πριν από λίγο πάντως,  τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ σε κοινή τους δήλωση εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους κι είπαν ότι το μνημόνιο είναι άκυρο.
 

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