Τι πήγε λάθος και χάσαμε τη Βεγγάζη (βίντεο Star)

Το παρασκήνιο για την επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου και τι πήγε λάθος από ελληνικής πλευράς «φώτισε» με το ρεπορτάζ της η διπλωματική συντάκτρια του Star Κατερίνα Τσαμούρη, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με την Κατερίνα Τσαμούρη.



Πώς φτάσαμε στην επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου

Όπως ανέφερε, οι Λίβυοι ανέκαθεν ένα πράγμα ήθελαν: χρήματα! Ο Χάφταρ και οι γιοι του ζητούσαν χρήματα για επενδύσεις, έργα ανοικοδόμησης κλπ. Και ήθελαν από τη ροή του χρήματος να βγαίνουν κι αυτοί κερδισμένοι. Κατά καιρούς η Ελλάδα όλο και κάτι έδινε. Και μέσω ισχυρών επιχειρηματιών που ήθελαν να δραστηριοποιηθούν στη Λιβύη, είχε οικοδομηθεί μια καλή γέφυρα επικοινωνίας με το στρατόπεδο του πρεσβύτερου Χάφταρ, ο οποίος μάλιστα το 2020 είχε έρθει και στην Αθήνα.

Ο πρεσβύτερος Χάφταρ στη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό Κ. Μητσοτάκη το 2020

Φέτος το καλοκαίρι, μετά από αρκετά χρόνια, ήρθε ο γιος του, ο «διάδοχος» Σαντάμ Χάφταρ.

Ο Κ. Μητσοτάκης στη συνάντηση με τον Σαντάμ Χάφταρ

Μετά, οι Λίβυοι μπήκαν σε «δημοπρασία» και οι Τούρκοι πλειοδότησαν: χρήματα, όπλα, επενδύσεις, στρατό. Τους έδωσαν «γη και ύδωρ», για να πάρουν ως αντάλλαγμα την επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου. Στόχος, αν κάποια στιγμή η Λιβύη αποκτήσει εκλεγμένη, ενιαία κυβέρνηση, να δεσμεύεται στο σύνολό της από το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Ο διοικητής των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας Καλίν στη Λιβύη

«Εμείς απλά παρακολουθούσαμε το τρένο της Λιβύης να χάνεται στον ορίζοντα» τόνισε η διπλωματική συντάκτρια του Star.

Πριν από λίγο πάντως, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ σε κοινή τους δήλωση εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους κι είπαν ότι το μνημόνιο είναι άκυρο.

