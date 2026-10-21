Το παρασκήνιο για την επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου και τι πήγε λάθος από ελληνικής πλευράς «φώτισε» με το ρεπορτάζ της η διπλωματική συντάκτρια του Star Κατερίνα Τσαμούρη, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με την Κατερίνα Τσαμούρη.
Η Βουλή της Λιβύης ενέκρινε το τουρκολιβυκό μνημόνιο - Ελληνική αντίδραση
Πώς φτάσαμε στην επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου
Όπως ανέφερε, οι Λίβυοι ανέκαθεν ένα πράγμα ήθελαν: χρήματα! Ο Χάφταρ και οι γιοι του ζητούσαν χρήματα για επενδύσεις, έργα ανοικοδόμησης κλπ. Και ήθελαν από τη ροή του χρήματος να βγαίνουν κι αυτοί κερδισμένοι. Κατά καιρούς η Ελλάδα όλο και κάτι έδινε. Και μέσω ισχυρών επιχειρηματιών που ήθελαν να δραστηριοποιηθούν στη Λιβύη, είχε οικοδομηθεί μια καλή γέφυρα επικοινωνίας με το στρατόπεδο του πρεσβύτερου Χάφταρ, ο οποίος μάλιστα το 2020 είχε έρθει και στην Αθήνα.
Φέτος το καλοκαίρι, μετά από αρκετά χρόνια, ήρθε ο γιος του, ο «διάδοχος» Σαντάμ Χάφταρ.
Μετά, οι Λίβυοι μπήκαν σε «δημοπρασία» και οι Τούρκοι πλειοδότησαν: χρήματα, όπλα, επενδύσεις, στρατό. Τους έδωσαν «γη και ύδωρ», για να πάρουν ως αντάλλαγμα την επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου. Στόχος, αν κάποια στιγμή η Λιβύη αποκτήσει εκλεγμένη, ενιαία κυβέρνηση, να δεσμεύεται στο σύνολό της από το τουρκολιβυκό μνημόνιο.
«Εμείς απλά παρακολουθούσαμε το τρένο της Λιβύης να χάνεται στον ορίζοντα» τόνισε η διπλωματική συντάκτρια του Star.
Πριν από λίγο πάντως, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ σε κοινή τους δήλωση εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους κι είπαν ότι το μνημόνιο είναι άκυρο.