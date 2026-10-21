Καταδικάζουν το τουρκολιβυκό μνημόνιο Αίγυπτος και Ισραήλ!

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Αντιδράσεις για το τουρκολιβυκό μνημόνιο (βίντεο Star)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αίγυπτος και το Ισραήλ καταδικάζουν το τουρκολιβυκό μνημόνιο, θεωρώντας το παράνομο και ανυπόστατο.
  • Η Αίγυπτος δηλώνει ότι η επικύρωση του μνημονίου από τη λιβυκή Βουλή δεν έχει νομική ισχύ για αυτήν.
  • Το Ισραήλ επισημαίνει ότι το μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα συμμάχων του στην περιοχή.
  • Η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ, Κάγια Κάλας, επαναλαμβάνει ότι το μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών.
  • Η Τουρκία κατηγορείται για αποσταθεροποιητική δράση στην Ανατολική Μεσόγειο.

Καταδικάζουν απερίφραστα το τουρκολιβυκό μνημόνιο χώρες με ρόλο «κλειδί» στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως η Αίγυπτος η οποία συνορεύει με τη Λιβύη, αλλά  και το Ισραήλ. 

Το κοινοβούλιο της ανατολικής Λιβύης ενέκρινε χθες το τουρκο-λιβυκό μνημόνιο , το οποίο, ανατρέπει την απόφαση του ίδιου το  2020,  για τη διακοπή των πολιτικών σχέσεων με την Άγκυρα.   

Σαφής θέση  κατά του τουρκολιβυκού μνημονίου από την Αίγυπτο    

Η Αίγυπτος απορρίπτει την επικύρωση του τουρκο-λιβυκού μνημονίου από το κοινοβούλιο της Ανατολικής Λιβύης, προσθέτοντας ότι η επικύρωση αυτή δεν θα έχει καμία νομική ισχύ για το Κάιρο, όπως αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε σημερινή του ανακοίνωση.

Το ΥΠΕΞ της Αιγύπτου αναφέρει συγκεκριμένα στην ανακοίνωσή του ότι «η  Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου εκφράζει την κατηγορηματική απόρριψή της για την κύρωση, από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης, του Μνημονίου Κατανόησης που υπογράφηκε το 2019 μεταξύ της «κυβέρνησης του Fayez al-Sarraj» και της Τουρκικής Δημοκρατίας σχετικά με τον καθορισμό ζωνών θαλάσσιας δικαιοδοσίας στη Μεσόγειο Θάλασσα.

Επαναβεβαιώνει ότι το εν λόγω Μνημόνιο είναι απολύτως άκυρο, στερείται νομικής ισχύος και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα για την Αίγυπτο, ενώ η κύρωσή του από τη λιβυκή Βουλή των Αντιπροσώπων δεν δημιουργεί οποιαδήποτε νομική συνέπεια για την Αίγυπτο».

Η Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου επισημαίνει επίσης ότι «το εν λόγω Μνημόνιο Κατανόησης παραβιάζει τις αρχές του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και τις διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982, που αφορούν την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και της υφαλοκρηπίδας και βασίζονται στις αρχές της δικαιοσύνης και της ευθυδικίας. Το Μνημόνιο συνιστά σαφή προσβολή των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Αιγύπτου στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη και την υφαλοκρηπίδα της».

Η Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου υπενθυμίζει τέλος «ότι είχε ήδη αντιταχθεί κατηγορηματικά στο εν λόγω Μνημόνιο Κατανόησης και επαναλαμβάνει την απόρριψή του, καθώς και κάθε ενέργειας ή πράξης οποιουδήποτε μέρους που βασίζεται σε αυτό. Στον βαθμό που το Μνημόνιο αυτό αντιβαίνει στα ανακηρυγμένα θαλάσσια σύνορα της Αιγύπτου, η Αίγυπτος διατηρεί το δικαίωμά της να προστατεύσει τα δικαιώματα που της κατοχυρώνει το διεθνές δίκαιο και να αντιμετωπίσει κάθε απόπειρα παραβίασής τους».

Ισραήλ: Για μια ακόμη φορά η Τουρκία λειτουργεί αποσταθεροποιητικά 
 

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ καταδικάζει επίσης την απόφαση της Λιβυκής Βουλής των Αντιπροσώπων να επικυρώσει το παράνομο και ανυπόστατο τουρκολιβυκό Μνημόνιο Θαλάσσιας Δικαιοδοσίας.

Όπως επισημαίνεται, η συμφωνία παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα στενών συμμάχων του Ισραήλ στην περιοχή, ενώ τονίζεται με λύπη πως για άλλη μια φορά η Τουρκία λειτουργεί αποσταθεροποιητικά στην Ανατολική Μεσόγειο.

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ έγραψε συγκεκριμένα σε ανάρτησή του στο «Χ»:

«Το Ισραήλ καταδικάζει σθεναρά την απόφαση της Λιβυκής Βουλής των Αντιπροσώπων να επικυρώσει το Μνημόνιο Θαλάσσιας Δικαιοδοσίας μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης.

Η συμφωνία αυτή παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα των στενών συμμάχων μας στην περιοχή.

Δυστυχώς, για άλλη μια φορά βλέπουμε την Τουρκία να υπονομεύει τη σταθερότητα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου».

Κάλλας στον Φιντάν: Το τουρκολυβικό μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών 

Την αμετάβλητη θέση της ΕΕ ότι «το τουρκολυβικό μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών», επανέλαβε η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ, Κάγια Κάλας, κατά τη συνάντηση που είχε σήμερα στις Βρυξέλλες, με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν.

Η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και ο Χακάν Φιντάν είχαν μια «εκτενή συζήτηση για μια σειρά ζητημάτων». Όπως αναφέρει η ίδια η κ. Κάλας σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα «Χ», εκτός από το τουρκολυβικό μνημόνιο, στο επίκεντρο βρέθηκε το Κυπριακό, οι υβριδικές απειλές της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα, καθώς και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή της στο «Χ», η κ. Κάλας αναφέρει τα εξής:

«Οι σχέσεις καλής γειτονίας και η προώθηση της διαδικασίας διευθέτησης του Κυπριακού είναι ύψιστης σημασίας. Έθεσα το ζήτημα της χθεσινής ψηφοφορίας στη Λιβύη σχετικά με ένα Μνημόνιο Συνεννόησης για θαλάσσια ζητήματα με την Τουρκία και τόνισα ότι αυτό παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών.

Όσον αφορά την επικίνδυνη κλιμάκωση της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα, υπογράμμισα την ανάγκη ενίσχυσης της πίεσης προς τη Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου. Τόσο η ΕΕ όσο και η Τουρκία υποστηρίζουν τη διασφάλιση της ελευθερίας ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα.

Συζητήσαμε επίσης τις εξελίξεις στον Νότιο Καύκασο και στη Μέση Ανατολή. Οι επιθέσεις των Χούθι στη Σαουδική Αραβία και την Υεμένη αποτελούν κλασικό παράδειγμα τακτικών τρομοκρατίας και πρέπει να σταματήσουν. Στα Στενά του Ορμούζ, το Ιράν καθιστά τη ναυσιπλοΐα επικίνδυνη και δαπανηρή. Η ελευθερία της ναυσιπλοΐας πρέπει να αποκατασταθεί, χωρίς την επιβολή διοδίων ή άλλων τελών».

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