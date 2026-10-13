Μία ακόμη λέμβος εντοπίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης 13/10 στην περιοχή της Άρβης, του Δήμου Βιάννου. Στη λέμβο επέβαιναν 63 άτομα, που θα μεταφερθούν τις επόμενες ώρες στο χώρο του παλιού Ψυγείου, στο λιμάνι του Ηρακλείου.

Νωρίτερα τα ξημερώματα 118 αλλοδαποί περισυνελέγησαν από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), στη θαλάσσια περιοχή 45 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας.

Οι μετανάστες επέβαιναν σε δύο λέμβους, οι οποίες εντοπίστηκαν από δύο παραπλέοντα πλοία.

Ακολούθησε επιχείρηση περισυλλογής τους από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ιεράπετρας.

Στην περιοχή επικρατούσαν δυτικοί άνεμοι έντασης 5 έως 6 μποφόρ.