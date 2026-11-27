Η Black Friday πέφτει φέτος σήμερα Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, όμως στην ελληνική αγορά οι προσφορές έχουν ήδη απλωθεί σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, συχνά ως «Black Week» ή και «Black Month». Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το ΚΕ.Π.ΚΑ. καλεί τους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς οι εκπτώσεις πρέπει να συνοδεύονται από σαφή και ελέγξιμα στοιχεία για την προηγούμενη και τη νέα τιμή κάθε προϊόντος.

Το βασικό σημείο είναι ότι κάθε ανακοίνωση μείωσης τιμής πρέπει να δείχνει καθαρά ποια ήταν η προγενέστερη τιμή και ποια είναι η νέα μειωμένη τιμή. Η τιμή αναφοράς δεν καθορίζεται αυθαίρετα από τον έμπορο, αλλά είναι η χαμηλότερη τιμή που ίσχυσε τις τελευταίες 30 ημέρες πριν από την έκπτωση. Αν ένα προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά για μικρότερο διάστημα, ως τιμή αναφοράς λαμβάνεται η χαμηλότερη τιμή που εφαρμόστηκε στο διάστημα που το προϊόν ήταν διαθέσιμο.

Η μείωση μπορεί να εμφανίζεται ως ποσοστό, ως συγκεκριμένο ποσό ή με αναγραφή της παλιάς και της νέας τιμής, ακόμη και με διαγραμμένη την προηγούμενη τιμή. Το ίδιο ισχύει και για διατυπώσεις όπως «εκπτωτική τιμή», «ειδικές προσφορές» ή «προσφορές Μαύρης Παρασκευής», οι οποίες θεωρούνται επίσης ανακοινώσεις μείωσης τιμής και άρα πρέπει να τηρούν όλους τους κανόνες της νομοθεσίας.

Τι ισχύει για την τιμή αναφοράς στις εκπτώσεις

Η τιμή αναφοράς εφαρμόζεται ξεχωριστά ανά κανάλι πώλησης. Αν μια επιχείρηση διαθέτει φυσικό και ηλεκτρονικό κατάστημα με διαφορετικές τιμές, πρέπει να ορίζει διαφορετική τιμή αναφοράς για κάθε κανάλι. Αυτό σημαίνει ότι η τιμή αναφοράς στο e-shop μπορεί να μην είναι ίδια με εκείνη του φυσικού καταστήματος.

Αν υπάρχουν συνεχείς αυξομειώσεις, η έκπτωση πρέπει πάντα να υπολογίζεται πάνω στη χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 30 ημερών. Στις περιπτώσεις προοδευτικών μειώσεων μέσα σε διάστημα 60 ημερών, ο έμπορος μπορεί να χρησιμοποιήσει ως τιμή αναφοράς εκείνη που ίσχυε πριν από την πρώτη διαδοχική μείωση.

Οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να χρησιμοποιούν ως προγενέστερη τιμή την προτεινόμενη λιανική τιμή ή τη συνιστώμενη τιμή καταλόγου. Επίσης, δεν επιτρέπονται διατυπώσεις όπως «η έκπτωση υπολογίζεται στο ταμείο» ή «η έκπτωση περιλαμβάνεται ήδη στη τιμή», καθώς η τιμή αναφοράς και η τελική τιμή πρέπει να αναγράφονται ξεκάθαρα για κάθε προϊόν.

Όταν μια προσφορά ισχύει μόνο με κάρτα αφοσίωσης, αυτό πρέπει να δηλώνεται ευκρινώς. Τα προγράμματα επιβράβευσης και οι προσωπικές εκπτώσεις δεν θεωρούνται από μόνα τους ανακοίνωση μείωσης τιμής, όμως αν διαφημίζονται μαζικά, τότε ενεργοποιείται η υποχρέωση αναγραφής τιμής αναφοράς.

Ποιες προσφορές μπορεί να θεωρηθούν παραπλανητικές

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. επισημαίνει ότι μια διαφήμιση τύπου «έκπτωση μέχρι 50%» επιτρέπεται μόνο αν δεν παραπλανεί. Αν το 50% αφορά ελάχιστα προϊόντα και το μεγαλύτερο μέρος του εμπορεύματος πωλείται με πολύ χαμηλότερες μειώσεις, τότε η πρακτική μπορεί να κριθεί παραπλανητική.

Οι έμποροι οφείλουν επίσης να ξεκαθαρίζουν πού και πότε ισχύει μια προσφορά. Δεν επιτρέπεται να δημιουργείται η εντύπωση ότι η μείωση αφορά όλα τα καταστήματα ή όλα τα κανάλια πώλησης, όταν στην πράξη ισχύει μόνο σε συγκεκριμένο φυσικό κατάστημα ή μόνο online.

Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές στην Black Friday

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. συμβουλεύει τους καταναλωτές να κάνουν έρευνα αγοράς πριν από τις αγορές τους, ώστε να έχουν εικόνα των αρχικών τιμών και να μπορούν να κρίνουν αν μια έκπτωση είναι πραγματική. Χρήσιμο είναι να έχουν ήδη εντοπίσει τα προϊόντα που τους ενδιαφέρουν και να συγκρίνουν τιμές και ποιότητα πριν προχωρήσουν στην αγορά.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις βιτρίνες με ενιαία μεγάλα ποσοστά έκπτωσης. Συχνά, όπως σημειώνει το ΚΕ.Π.ΚΑ., τα υψηλά ποσοστά αφορούν συγκεκριμένες κατηγορίες και όχι όλο το εμπόρευμα του καταστήματος. Η τιμή μονάδας παραμένει κρίσιμο κριτήριο για σωστή σύγκριση.

Οι καταναλωτές πρέπει επίσης να ζητούν πάντα απόδειξη, να ελέγχουν την ποιότητα και την προέλευση του προϊόντος και να διαβάζουν προσεκτικά τους όρους αν πληρώνουν με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα. Για τα ελαττωματικά προϊόντα, οι καταστηματάρχες υποχρεούνται να τα αλλάζουν ακόμη και αν αγοράστηκαν σε περίοδο εκπτώσεων, εκτός αν η χαμηλή τιμή οφείλεται στο συγκεκριμένο ελάττωμα και αυτό έχει γνωστοποιηθεί πριν από την αγορά.

Τι ισχύει για Stock και Outlet



Οι υπεύθυνοι των σημείων πώλησης, σε περίπτωση ελέγχου, πρέπει να είναι, σε θέση, να αποδείξουν ότι η παλιά τιμή πώλησης, που αναγράφεται, στην πινακίδα, ανταποκρίνεται, στην πραγματικότητα.

Τα καταστήματα STOCK και OUTLET μπορούν να αναγράφουν, στις πινακίδες την αρχική τιμή του προϊόντος, την τιμή OUTLET και τη νέα μειωμένη τιμή πώλησης, αρκεί να μην δημιουργείται σύγχυση στον καταναλωτή, ως προς της βασική πληροφορία, δηλαδή την τιμή αναφοράς και την εκπτωτική τιμή που αποτυπώνεται ως συνάρτηση αυτής.

Online αγορές και δικαιώματα υπαναχώρησης

Στις ηλεκτρονικές αγορές, οι καταναλωτές έχουν δικαίωμα υπαναχώρησης για 14 ημέρες από την παραλαβή του αγαθού. Η τελική τιμή πρέπει να εμφανίζεται πλήρως και να περιλαμβάνει όλες τις χρεώσεις, όπως μεταφορικά ή δασμούς.

Η νομοθεσία προβλέπει ακόμη ότι στα είδη που εκτίθενται στις βιτρίνες των καταστημάτων πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η τιμή πώλησης σε πινακίδα. Εξαιρούνται μόνο προϊόντα με τιμή άνω των 2.000 ευρώ και είδη κοσμηματοπωλείου που πωλούνται πάνω από 1.000 ευρώ. Το ΚΕ.Π.ΚΑ. σημειώνει ότι η διάταξη αυτή συχνά δεν εφαρμόζεται από αρκετούς επαγγελματίες.

Για καταγγελίες σχετικά με «πλασματικές» εκπτώσεις ή προβλήματα μετά τις αγορές, οι καταναλωτές μπορούν να απευθύνονται στο ΚΕ.Π.ΚΑ., στο τμήμα εξυπηρέτησης Καταναλωτών, στο τηλέφωνο 2310 233.333, από 09:00 έως 14:30.

