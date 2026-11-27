Με τον γνώριμο, εκρηκτικό του αέρα από τα «κεντρικά της Αμαλιάδας», ο δημοφιλής TikToker Γιώργος Πόπορης επέστρεψε για δεύτερη φορά στο πλατό του Cash or Trash, αποδεικνύοντας πως όταν πρόκειται για διαπραγμάτευση και χιούμορ, παίζει χωρίς αντίπαλο. Αυτή τη φορά, αντί για κάποιο ανεκτίμητο κειμήλιο, έφερε μαζί του ένα αντικείμενο που έμελλε να προκαλέσει άφθονο γέλιο: μια παλιά, χαλασμένη τρόμπα αέρα.

Cash or Trash: Η τρόμπα που έφερε ο γνωστός TikToker, Γιώργος Πόπορης

Από βενζινάδικο της Πειραιώς στο πλατό

Ο Γιώργος Πόπορης, αυτοπροσδιοριζόμενος ως «TikToker και Troller» που έχει κάνει τη «δυσφήμιση-διαφήμιση» επάγγελμα, μίλησε στη Δέσποινα Μοιραράκη για τις όμορφες αλλαγές στη ζωή του, τον γάμο του και τον ερχομό του παιδιού του, στο οποίο έδωσε το όνομα του πεθερού του ως ένδειξη αγάπης και τιμής, πριν περάσει στο κυρίως πιάτο.

Cash or Trash: Ο Γιώργος Πόπορης με τη Δέσποινα Μοιραράκη και τον Θάνο Λούδο

Με το γνωστό του αφήγημα, ισχυρίστηκε πως η τρόμπα ήταν το μοναδικό αντικείμενο που σώθηκε από ένα «ιστορικό βενζινάδικο» στην οδό Πειραιώς που κάηκε. Η πραγματικότητα, ωστόσο, όπως την αποκάλυψε ο εκτιμητής Θάνος Λούδος, ήταν διαφορετική. Επρόκειτο για ένα αγγλικό αερόμετρο-αντλία της δεκαετίας του '60, κατασκευασμένο στο Σέφιλντ.

Το αντικείμενο έφερε έντονες φθορές, κακότεχνο βάψιμο, έλλειψη λάστιχου και ήταν απολύτως μη λειτουργικό, αποτελώντας ουσιαστικά ένα ρετρό διακοσμητικό. Παρά την εκτίμηση του Θάνου Λούδου στα 200 ευρώ, με πρόβλεψη πως ο Γιώργος θα καταφέρει να το πουλήσει γύρω στα 300, ο ίδιος έθεσε τον πήχη ψηλά, ζητώντας 400 ευρώ μίνιμουμ.

«Έργο τέχνης» και κόντρα εμπόρων - συλλεκτών

Μπαίνοντας στο δωμάτιο των αγοραστών, ο Γιώργος παρέδωσε μαθήματα πώλησης, βαφτίζοντας την ταλαιπωρημένη τρόμπα «έργο τέχνης» και κάνοντας πλάκα στους αγοραστές πως αν τον καλέσουν στις επιχειρήσεις τους θα κλείσουν ή θα πάνε σφαίρα.

Ο Γιώργος... έψησε τους αγοραστές του Cash or Trash με το χιούμορ του!

Παρά τα σχόλια των αγοραστών για την κακή κατάσταση του αντικειμένου, η δημοπρασία... πήρε φωτιά. Ο Φοίβος Στρουγγάρης άνοιξε τον χορό με μόλις 20 ευρώ, εκτιμώντας πως το αντικείμενο θα καταλήξει σε συλλέκτη με ταβάνι τα 150 ευρώ. Ο Γιώργος Φλαμπούρης ανέβασε αμέσως την προσφορά στα 150 ευρώ, θέλοντας να βάλει την αντλία δίπλα σε μια αντίστοιχη που διατηρεί ο πατέρας του στο μαγαζί του. Ο Άλεξ Σταυρίδης μπήκε στη διεκδίκηση στα 200 ευρώ, με τον Φλαμπούρη να απαντά με 201 ευρώ καθαρά από πείσμα και στρατηγική.

Η τελική συμφωνία και η ανατροπή

Βλέποντας τους συλλέκτες να αποσύρονται έναν-έναν, ο Γιώργος Πόπορης πίεσε τον συνωνόματό του, Γιώργο Φλαμπούρη, ο οποίος ανέβασε την προσφορά στα 210 ευρώ, προσθέτοντας και το «μπουρμπουάρ», και έκλεισε τη συμφωνία.

Cash or Trash: Κι όμως, κι αυτήν τη φορά ο Γιώργος κατάφερε να πουλήσει!

Μάλιστα, ο Γιώργος δεν έχασε την ευκαιρία να τρολάρει τον αγοραστή μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Όταν ρωτήθηκε ποια ήταν η πραγματική εκτίμηση, απάντησε με απόλυτη σοβαρότητα πως ήταν 350 ευρώ, αφήνοντας τον Φλαμπούρη να πιστεύει πως πέτυχε την ευκαιρία της χρονιάς, ενώ στην πραγματικότητα είχε αγοράσει το αντικείμενο 10 ευρώ πάνω από την εκτίμηση του Θάνου Λούδου.

Με μια χειραψία και την υπόσχεση πως θα επιστρέψει και για τρίτη φορά, ο «βασιλιάς» του TikTok αποχώρησε ξανά νικητής.

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