Μια γεύση από τις απολαυστικές στιγμές του «IQ 160» που θα δούμε την Κυριακή όταν το ρολόι δείξει 22:10 είδαμε στον «Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα» το απόγευμα της Παρασκευής.

Ο Αργύρης Καλατζής και η Πηνελόπη Μουρίκη προσπαθούν να συνεννοηθούν με τη δασκάλα του γιου τους στον βρεφικό σταθμό η οποία τους πήρε τηλέφωνο για να τους ενημερώσει πως ο μικρός είχε ένα…ατύχημα στην πάνα.

Πηνελόπη Μουρίκη και Αργύρης Καλατζής στο IQ 160

Με αφορμή αυτό αρχίζουν οι ερωτήσεις της Πηνελόπης για το αν έκανε και εμετό ή αν είχε αίμα και όταν η απάντηση είναι αρνητική ησυχάζει και λέει πως είναι όλα εντάξει.

Από την άλλη μεριά ο Αργύρης, μόνο ψύχραιμος και θέλει να πάρουν το παιδί από το σχολείο για να το πάνε στον δικό τους παιδίατρο.Όταν η Μουρίκη του λέει πως το παιδί δεν έχει κάτι ανησυχητικό εκείνος ξεσπά:

«Καλά είσαι τελείως αναίσθητη;» της λέει και εκφράζει τις φοβίες του για το τι ασθένεια μπορεί να έχει το παιδί του.

«Κι αν είναι γαστρεντερίτιδα; Αν έχει τροφική δηλητηρίαση, αν έχει αλλεργία σε κάποια τροφή;Αν έχει κάποια παρασιτική λοίμωξη, αν κατάπιε ποντικοφάρμακο εκεί που μένεις στο αυτοκινούμενο;»

Δείτε την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα

