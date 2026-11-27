Η χειμερινή περιποίηση δεν αφορά μόνο την ενυδάτωση, αλλά και την καθημερινή προστασία της επιδερμίδας

Το κρύο, ο αέρας και η θέρμανση στους εσωτερικούς χώρους μπορούν να αλλάξουν αισθητά τη συμπεριφορά της επιδερμίδας σου. Η ξηρότητα, το αίσθημα τραβήγματος και οι ερεθισμοί γίνονται πιο συχνοί, γι’ αυτό και η skincare ρουτίνα χρειάζεται μια μικρή εποχική αναπροσαρμογή.

Δεν είναι απαραίτητο να αλλάξεις όλα τα προϊόντα σου αρκεί να ξέρεις τι να περιορίσεις και σε ποια συστατικά θα πρέπει να δώσεις περισσότερη προσοχή.

Περιόρισε την υπερβολική απολέπιση

Τα AHAs και BHAs, όπως το γλυκολικό και το σαλικυλικό οξύ, καθώς και η ρετινόλη, παραμένουν πολύτιμοι σύμμαχοι της περιποίησης. Ωστόσο, όταν η επιδερμίδα είναι ήδη ξηρή ή ευαίσθητη λόγω των καιρικών συνθηκών, η συχνή χρήση τους μπορεί να εντείνει την αίσθηση ερεθισμού, την κοκκινίλα και το ξεφλούδισμα. Δεν χρειάζεται απαραίτητα να τα αποχωριστείς μέχρι την άνοιξη. Δοκίμασε να μειώσεις τη συχνότητα εφαρμογής τους και απόφυγε να συνδυάζεις πολλά ισχυρά δραστικά συστατικά στην ίδια ρουτίνα. Αν παρατηρήσεις επίμονη ενόχληση, κάνε ένα διάλειμμα και εστίασε στην καταπράυνση και την ενυδάτωση.

Μην παραλείπεις τα ενυδατικά συστατικά

Το υαλουρονικό οξύ και η γλυκερίνη βοηθούν την επιδερμίδα να συγκρατεί την υγρασία, ενώ τα ceramides συμβάλλουν στην υποστήριξη του φυσικού προστατευτικού φραγμού της. Αναζήτησε ορούς και κρέμες που συνδυάζουν τέτοια συστατικά και ολοκλήρωσε τη ρουτίνα σου με μια ενυδατική σύνθεση που θα περιορίσει την απώλεια υγρασίας. Αν η επιδερμίδα σου είναι ιδιαίτερα ξηρή, μπορείς να προσθέσεις προϊόντα με shea butter, φυτικά έλαια ή squalane, επιλέγοντας πάντα την υφή που ταιριάζει στον τύπο της.

Δώσε χώρο σε ένα balm επανόρθωσης

Όταν η επιδερμίδα χρειάζεται επιπλέον φροντίδα, ένα καταπραϋντικό balm σχεδιασμένο για ξηρές και ερεθισμένες περιοχές, με σύνθεση που περιλαμβάνει συστατικά όπως πανθενόλη και βούτυρο καριτέ μπορεί να γίνει πολύτιμη προσθήκη. Επίλεξε ένα στοχευμένο προϊόν για την καταπράυνση και στην αποκατάσταση του επιδερμιδικού φραγμού.

Μην υποτιμάς τη βραδινή περιποίηση

Η νυχτερινή ρουτίνα είναι μια καλή ευκαιρία να προσφέρεις στην επιδερμίδα σου την επιπλέον φροντίδα που χρειάζεται. Ένα ήπιο καθαριστικό, ένας ενυδατικός ορός και μια πιο πλούσια κρέμα ή μάσκα νύχτας μπορούν να βοηθήσουν να ξυπνήσεις με πιο άνετη και απαλή επιδερμίδα. Αντίθετα, απόφυγε να επιβαρύνεις το δέρμα με πολλά απολεπιστικά προϊόντα ή έντονες συνθέσεις όταν εμφανίζει σημάδια ευαισθησίας.

Δες όλες τις συμβουλές για το χειμωνιάτικο skincare στο Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου